Šéf inspekce k nehodě u Českého Brodu: Pracovní doba i odpočinek byly u strojvedoucího v pořádku

Směny strojvedoucího, který zahynul při srážce vlaků u Českého Brodu, byly v pořádku. Dodržena byla pracovní doba i doba odpočinku. Pro Český rozhlas Plus to řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Dodal také, že pokud se nechá zabezpečení drážní dopravy čistě na lidském faktoru, tak to není správné, protože strojvedoucí jsou jenom lidé. A každý člověk prý občas chybuje. Praha 12:54 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničená kabina osobního vlaku při nehoděu Českého Brodu | Zdroj: HZS Středočeského kraje

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že za nehodu mohlo zřejmě selhání člověka. Co tomu nasvědčuje?

V tento okamžik zvažujeme všechny tři varianty. To znamená, že může jít o selhání člověka, systémovou chybu nebo technickou závadu. Byť to nebyla pravděpodobně technická závada na zabezpečovacím zařízení.

Rád bych doplnil, že u autobloku je možné návěst stůj, tedy červenou, za určitých podmínek projet. Tudíž nelze říct, že někdo projel červenou, a tak způsobil mimořádnou událost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s generálním inspektorem Drážní inspekce Janem Kučerou

Můžete upřesnit, za jakých podmínek?

Na autobloku máte zajištěno to, že vlaky jedou stejným směrem. To znamená, že pokud máte na autobloku červenou, tak musíte zastavit. Ale poté se můžete rozjet takovou rychlostí, abyste zastavili na vzdálenost, na jakou vidíte.

A jak tedy bude vyšetřování pokračovat, abyste dokázali odlišit jednotlivé možnosti. Jsou vlaky vybavené nějakým technickým zařízením, které dokáže zrekonstruovat, co se v kabině dělo před nehodou?

Všechny vlaky ne, tento osobní vlak naštěstí ano. Předpokládáme, že až budou veškeré rozbory, jak staničního nebo traťového zabezpečovacího zařízení, tak rozbor rychloměru na lokomotivě, tak jednoznačně prokážeme, co se stalo.

Ministr Havlíček také uvedl, že trať, na níž k nehodě došlo, patří k nejlépe zabezpečeným. V čem to kvalitní zabezpečení spočívá?

Spočívá v tom, jak říkal pan ministr, že tam je nejkvalitnější systém, ale každý systém lze obejít lidskou obsluhou pro případ, kdy by měl systém poruchu nebo byl vypnutý z důvodu údržby. To znamená, když vstupuje do té role člověk. Uvidíme, jakou roli sehrál v tomto případě.

Havlíček k železniční nehodě: Došlo k selhání lidského faktoru, strojvůdce asi projel na červenou Číst článek

A čím je tedy dána ta kvalita zabezpečení?

Je tam nejvyšší systém, to znamená že na trati je autoblok, který automaticky hlídá volnost jednotlivých traťových oddílů, aniž by musel výpravčí kontrolovat volnost třeba pohledem, jako se tomu děje v malých stanicích.

Údržba včera neprobíhala?

To zjišťujeme. V daném místě došlo nějakým technickým závadám, nicméně pokud to tam bylo, tak to rozhodně nemělo vliv na tu konkrétní mimořádnou událost v tom smyslu, že by byla nějak ovlivněna technika. Mohlo to mít vliv na organizaci drážní dopravy v daném místě.

‚Strojvedoucí jsou jen lidé‘

Jde o několikátou vážnou v krátkém čase. Nenaznačuje to systémový problém?

Pro nás to naznačuje to, že pokud se nechá zabezpečení drážní dopravy čistě na lidském faktoru, tak to není správné, protože strojvedoucí jsou jenom lidé. A ne že by chtěli selhat, ale každý člověk občas udělá chybu, byť nechtěnou. A pokud se ukáže, že i tady to bude pochybení člověka, k čemuž to směřuje, tak by bylo potřeba vymyslet a instalovat takový systém, aby pokud pochybí strojvedoucí, tak za něj nějaké technické zařízení jeho chybu napraví.

Trať u Českého Brodu zůstává po nehodě částečně neprůjezdná. Začalo odstraňování škod Číst článek

Nebo jiné střídání směn?

To je další varianta. Nicméně když jsme se předběžně dívali na směny tohoto strojvedoucího, tak by mělo být vše v pořádku. To znamená, měla by být dodržena jak doba odpočinku, tak pracovní doba.

Kdy předpokládáte, že byste měli mít nějaké další informace, které budou sdělitelné veřejnosti?

Určitě to bude do 12 měsíců, až bude závěrečná zpráva. Standardně nezveřejňujeme dílčí úkony, které v rámci šetření provádíme. V tento okamžik nemáme ani to základní, protože nehoda se stala v noci. Musíme ještě stáhnout rychloměry, udělat rozbory, vyslechnout toho, koho se vyslechnout dá, podívat se na záznamy kamer ze stanic, jestli byly viditelné návěsti. Takže v tento okamžik nedokážu říct, kdy budeme mít podrobné informace pro média.