Cestující o srážce vlaků na Domažlicku: Praskala okna, lidé křičeli. Byl to obrovský šok

V obci Milavče na Domažlicku se ve středu ráno střetly dva vlaky. Nehodu nepřežili tři lidé, desítky lidí jsou zraněných. V jednom ze sražených vlaků byla i Kamila Plzáková, která cestovala z Domažlic do Prahy. „Najednou je to chaos. Praskají okna, lidé křičí, objevuje se kouř. To by si musel každý prožít sám," popsala svědkyně Radiožurnálu. Milavče (Domažlicko) 17:24 4. srpna 2021

Jak jste vnímala první okamžiky po srážce?

Samotný moment srážky se popisuje hrozně těžko. Najednou je to chaos. Praskají okna, lidé křičí, objevuje se kouř. To by si musel každý prožít sám.

Zrovna v našem vagonu byl policista, který se okamžitě chytil slova, zvládnul otevřít dveře a všichni jsme kultivovaně vyšli z vagonu ven. Tam už na nás čekaly jednotky záchranných služeb, které nás směřovaly dál na louku. Byla tam dobrá organizace.

Co jste prožívala, když do sebe vlaky narazily?

Byl to obrovský šok. Troufám si říct, že vlaková neštěstí jsou relativně vzácná, tudíž když s vámi najednou vlak zastaví a všude létají věci, neskutečně vás to zaskočí.

Vymrštil vás náraz? Spadly na vás nějaké věci?

Naštěstí jsem seděla zády ke směru jízdy, to znamená, že na mě se jen sesunuly sedačky, které posunula samotná rána. Vysmekla jsem se zespod sedaček a byla jsem v pořádku. Ale většinu lidí, kteří seděli po směru jízdy, to setrvačností vymrštilo na sedačky před nimi. Měli tak často tržné rány na hlavě, krvácení z nosu a podobná zranění.

Nebudete se bát jezdit dál vlakem?

Prošla mezi námi všemi policejní psycholožka, která nám říkala, že je důležité, abychom se nezačali bát a abychom co nejdříve do nějakého vlaku nastoupili.

Chystáte se tedy na cestu vlakem?

Budu muset. Do Prahy se lepším způsobem jet nedá.