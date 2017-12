Srážka vlaků na Zlínsku. Tři lidé byli zraněni při střetu osobního vlaku s posunující soupravou

V železniční stanici Brumov-Bylnice na Zlínsku se v pondělí po dvanácté hodině srazil osobní vlak s posunující soupravou, uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové jsou na místě tři zranění, strojvůdci a průvodčí, z toho jeden člověk těžce a dva lehce. U nehody zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Brumov-Bylnice 13:28 4. 12. 2017 (Aktualizováno: 14:16 4. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak (ilustrační foto) | Foto: Martin Dorazín

„Vlak se srazil se soupravou, která se pohybovala v rámci nádraží,“ uvedl Drápal. Podle webu Českých drah je provoz vlaků na trati Horní Lideč - Bylnice v místě zastaven. Dopravce zajišťuje pro cestující náhradní autobusovou dopravu. Omezení by mělo trvat do šesté hodiny večer. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu.

Jak uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková, do stojící posunující soupravy narazil osobní vlak vjíždějící do stanice. „Vlak jel bez cestujících, při srážce však utrpěli zranění strojvedoucí souprav a průvodčí,“ uvedla mluvčí. Podle Javoříkové po střetu vykolejila jedna náprava osobního vlaku. Na místo nehody proto míří drážní hasiči, kteří by měli soupravu vrátit zpět na koleje.