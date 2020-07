Ministerstvo označilo Srbsko a Černou Horu za rizikové země. Po návratu je povinný test či karanténa

Ministerstvo zdravotnictví přesunulo Srbsko a Černou Horu mezi státy s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Češi musí od pondělí 13. července po návratu z obou zemí absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v těchto státech. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví a zahraničí. V takzvané červené kategorii v rámci Evropské unie zůstává nadále jen Švédsko. Praha 21:06 10. 7. 2020 (Aktualizováno: 21:13 10. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na nemoc covid-19. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dosud byly obě balkánské země v takzvané zelené kategorii s nízkým rizikem nákazy, za poslední týden tam ale výrazně přibylo lidí nakažených koronavirem.

„Srbsko a Černá Hora se přesouvají z kategorie zelených zemí do kategorie červených mimo unijních zemí, pro které platí specifická ochranná opatření. Na seznamu červených zemí v rámci EU zůstává i nadále Švédsko,“ informovalo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.

Pacienti bez příznaků mohou karanténu ukončit bez nutnosti testování. Rozhodnutí by měl potvrdit lékař Číst článek

Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová řekla, že občané Srbska a Černé Hory mohou od příštího týdne do České republiky přicestovat jen z jasně vyjmenovaných důvodů, tedy například kvůli práci, rodině, ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých mimořádných situacích. Také po návratu ze Švédska je třeba podrobit se testu na covid, nebo jít na dva týdny do karantény, týká se to Čechů i cizinců. Švédové ale mohou do Česka na rozdíl od Srbů a Černohorců přijíždět bez udání důvodu, tedy i jako turisté.

Takzvaný semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka, začala česká vláda uplatňovat v polovině června. Parametry a kritéria vycházejí z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi.