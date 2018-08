OBRAZEM: Nikdy nezveřejněné snímky byly 50 let ‚ve sklepě‘. Podívejte se na okupaci Brna

Vítězslava Šormová si ještě do minulého víkendu myslela, že záběry, které její otec vyfotil v srpnu 1968, jsou nenávratně pryč. „Tatínek mi jednou říkal, že je zlikvidoval, myslím, že měl nějaké problémy se Státní bezpečností, že nás někdo kontroloval,“ popisuje. Minulý víkend si tedy, podnícená děním kolem padesátého výročí okupace, před otcem povzdechla, že je velká škoda, že oni o své záběry přišli. K jejímu překvapení otec prohlásil, že fotky ještě pořád má. Dokonce se objevily i originály fotofilmů, které podle Šormové uložil otec do sklepa.

Autor fotografií a amatérský fotograf Václav Janda | Zdroj: rodinný archiv Václava Jandy

Téměř padesát snímků nadšeného amatérského fotografa zachycuje vstup sovětských vojsk do města i odpor lidí vůči nim. Vítězslava Šormová si cení zejména těch fotek, které podle ní zachycují stud vojáků. „Není to takové bojové, jako jsou nejznámější fotky z Prahy, ale tak jako v Brně to probíhalo ve většině měst. Na tatínkových fotkách je vidět ruské vojáky a mám dojem, že někteří jsou v rozpacích. Na jedné fotce je vyloženě voják, jak si chrání obličej, jak se stydí,“ popisuje.

Další fotografie zase zachycují nejrůznější nápisy v ulicích, jimiž lidé na invazi reagovali. Šormová s úsměvem vzpomíná na to, že je rudou rtěnkou na výlohy psala i její máma. „To byla taková psychoterapie. Měli jsme radost i z takových symbolických věcí. Normální česká rodina,“ zmiňuje žena.

Podívejte se ve fotogalerii na výběr poprvé zveřejněných fotografií Václava Jandy:

