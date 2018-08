Srpen 1968 s Českým rozhlasem: dokumentární rekonstrukce, zaplněný Václavák i dosud neznámé snímky

Český rozhlas si řadou unikátních akcí připomenul 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Od projektu dokumentární rekonstrukce událostí z osudné noci, rozhlasové hry Včera, dne 20. srpna až po Koncert '68 na Václavském náměstí, který navštívily desetitisíce lidí. Řadu textů k sprnu publikoval i server iROZHLAS.cz. Nabízíme výběr z akcí a textů věnovaných srpnovému dění, které by vám neměly uniknout. SOUHRN Praha 20:00 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert '68 na Václavském náměstí 21. srpna 2018. | Zdroj: Český rozhlas

Zaplněné Václavské náměstí sledovalo vzpomínkový koncert u příležitosti 50. výročí srpnové okupace. Na pódiu zněla hudba 60. let. S písní Modlitba pro Martu vystoupila zpěvačka Marta Kubišová, další známé písně diváci slyšeli v podání současných interpretů, mezi nimiž byla například Aneta Langerová, Jana Kirschner či Vojtěch Dyk a Matěj Ruppert.

Poslouchejte unikátní rekonstrukci událostí z noci 20. na 21. srpna 1968. Jan Pokorný, Martin Veselovský a hosté vás provedou jednou z nejtemnějších nocí novodobé historie Česka. Prožijte noc z 20. na 21. srpna 1968 v dokumentární rekonstrukci s hrdiny doby.

Před 50 lety se její píseň Modlitba pro Martu stala symbolem nesouhlasu se sovětskou okupací Československa. A také začátkem konce její slibně rozjeté kariéry. Jak se zpěvačka na vrcholu popularity cítí, když musí místo koncertů lepit pytlíky? Dá se na normalizačních letech nalézt něco dobrého a lze se vyhnout hořkosti, když umělec ztratí dvacet let kariéry?

Český rozhlas a s ním i server iROZHLAS.cz si připomnaly 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území bývalého Československa v srpnu 1968. Výročí okupace jsme sledovali v online reportáži.

Nebyla to jen Evropa, která v srpnu 1968 v šoku sledovala vpád vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa. Na opačné straně oceánu vládlo také napětí. Dokument z archivu Ústřední zpravodajské služby (CIA) ukazuje, jak vypadaly první chvíle poté, co se americký prezident dozvěděl o invazi.

Zhruba pět desítek záběrů ze začátku sovětské okupace v Brně doposud ukrýval soukromý archiv jednadevadesátiletého Václava Jandy. Nyní se je na podnět své dcery poprvé rozhodl ukázat.

A jako bonus taky máme rozhlasovou hru Petra Kazdy Včera, dne 20. srpna, kterou si poslechnete ZDE. Více k srpnu 1968 najdete ZDE.