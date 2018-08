Tank Davida Černého se opět ‚zavrtává‘ do náměstí Kinských. Okupaci bude připomínat do středy

Na pražské náměstí Kinských nainstaloval výtvarník David Černý torzo tanku, které ční ze země. Zelený tank s bílým pruhem, kterým byla označena technika invazních armád v srpnu 1968, bude na náměstí do středy. ČTK to řekl mluvčí radnice Prahy 5 Jakub Večerka. Černý před deseti lety k výročí 40 let od sovětské okupace instaloval na Smíchově tank zahrabávající se do země. Vyjádření Černého ČTK shání.

