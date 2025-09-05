Srpen v preferencích: nahoře je klid, síla Stačilo! s otazníkem. Ve výtahu vzhůru jsou Piráti a Motoristé
Strany na prvních čtyřech místech průzkumů preferencí mají sice stabilní podporu, o patro níž dochází s koncem léta a před horkou fází kampaně k důležitým posunům. Piráti dál sílí a dotahují se na STAN, po delší době se přes pětiprocentní laťku přehoupli i Motoristé. S otazníkem je podpora hnutí Stačilo!, která se u jednotlivých agentur liší. Právě situace kolem pěti procent bude hrát důležitou roli v tom, kdo bude nakonec po volbách vládnout.
Stále platí, že hnutí ANO má letos velmi stabilní podporu. I když je napříč průzkumy (kromě Medianu) vidět mírné oslabení, dál se drží v intervalu zhruba 30–35 procent.
V nejnovějším Ipsosu je sice vidět meziměsíční oslabení o téměř tři procentní body, na případné potvrzení tohoto trendu je třeba ale ještě počkat.
Pod 30procentní hranicí kleslo jen u agentury NMS, konkrétně v dubnu, červenci a v srpnu. „Změny v podpoře ANO nejsou zásadní a nacházejí se v rámci intervalu spolehlivosti,“ uvádí ale výzkumníci NMS.
Druhé Spolu
Podpora vládní koalice Spolu od vypuknutí bitcoinové kauzy na konci května vesměs stagnuje kolem 20procentní hranice. Po aféře nedošlo k výraznému propadu, jako spíše k zastavení růstu.
K většímu kolísání dochází u agentury NMS a u každotýdenního měření analytického ústavu STEM, po přepočtení na klouzavý průměr vždy za daný měsíc je ale situace stabilní i u STEM.
„Vypadá to, že koalice Spolu dohání ztrátu, kterou nabrala přes léto, kdy její volební kampaň není moc viditelná, ještě dojíždí aféra Blažek a všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že je opět pod hranicí 20 procent,“ popisovala srpnové měření analytička NMS Tereza Friedrichová. U této agentury totiž Spolu v srpnu kleslo na 18,7 procenta hlasů.
Stabilizovaná SPD
Hnutí SPD se dále daří udržovat vysokou podporu, kterou získalo spojením s menšími ideologicky spřízněnými stranami Trikolorou, PRO a Svobodnými.
Skokový nárůst podpory, který zaznamenala na jaře právě po oznámení tohoto spojenectví, ale přes léto dál nepokračoval a preference SPD se spíše stabilizovaly. V měření Ipsos a Kantar CZ okolo 11 procent, u NMS a Medianu kolem 14 procent a u STEM je někde mezi s tím, že poslední čísla naznačují velmi mírné oslabení.
„SPD sdílí velkou část potenciálních voličů především s hnutím ANO, o část protestních hlasů se utkává hlavně s hnutím Stačilo!,“ uvádí výzkumníci STEM.
Piráti dohání STAN
U vládních Starostů nedochází k velkým změnám. Od začátku roku se drží v intervalu zhruba 10–12procentní podpory. Zatímco v nejnovějších číslech STEM a NMS je vidět velmi mírné oslabení, u Ipsosu, Kantaru a Medianu jde naopak o velmi mírné posilování.
„Hnutí STAN má z těch čtyř největších politických sil nejméně předvídatelný a stabilní vývoj. Mají relativně malé voličské jádro, ale relativně vysokou podporu lidí, kteří o nich uvažují. Jde zejména o voliče Spolu nebo Pirátů a Zelených,“ popisuje analytik STEM Martin Kratochvíl.
Právě Piráti se ke STAN začínají zdola pomalu blížit. Od června totiž konstantně sílí, v srpnovém modelu Kantar CZ se dostali dokonce na 9,5 procenta, u ostatních agentur jsou o něco níž, pozitivní trend ale potvrzují všechny.
Dle výzkumníků Kantaru lze za jejich nárůstem hledat kombinaci spojení se Zelenými a vlastního pirátského posilování. Zjevně se jim v kampani daří získávat zpět podporovatele, kteří je po odchodu z vlády opustili.
„Podpora Pirátů se oproti situaci na začátku roku značně zlepšila. Důvodů je více, předně přistoupili ke spolupráci se Zelenými, jejichž voliči toto spojení akceptovali. Dále se jim nejspíš podařilo dobře zacílit téma i formu kampaně na mladší voliče, kteří se k nim nyní ‚vracejí‛ od hnutí STAN. Nadto se nacházejí v potenciálně výhodné pozici, kdy už se nepodílí na vládě, takže se mohou vymezovat vůči všem hlavní politickým silám,“ vysvětluje Kratochvíl.
Stačilo! klesá, či stoupá?
Nejhezčí pohled pro podporovatele hnutí Stačilo! skýtají srpnová čísla agentur NMS a Kantar CZ. Zatímco u první jmenované dosáhli na letos rekordních 8,2 procenta, u Kantaru jde vůbec o první volební model této agentury, který dává Stačilo! více než pětiprocentní podporu. Dlouhé měsíce byla „zaseknutá“ na 4,5 procenta.
Podobně jako SPD a Pirátům, i Stačilo! pomohla akvizice menší a ideově spřízněné strany. Agentura Kantar totiž za nárůstem na 6 procent vidí přeliv podpory za strany voličů SOCDEM, jejíž zástupci nakonec kandidují za Stačilo!
Agentury NMS a Median se navíc shodují v tom, že podporovatelé Stačilo! jsou mimořádně mobilizovaní. „Nejvíce přesvědčené voliče má hnutí Stačilo! Dvě třetiny (64 procent) z nich uvádí, že hnutí volí z přesvědčení, 23 procent ho pak vidí jako nejlepšího kandidáta,“ uvádí Median.
O něco horší vyhlídky nabízí analytický ústav STEM, což vynikne při zobrazení jednotlivých každotýdenních volebních modelů, které zveřejňuje CNN Prima News.
„Stačilo! v posledních týdnech postupně ztrácelo zvýšenou podporu z přelomu července a srpna. Přesto, pokud by se nyní konaly volby, vstup do Sněmovny by se současnými 6,5 procenta mělo téměř jistý,“ uvádí STEM.
Příliv u Motoristů
Letošní preference Motoristů sobě připomínají slapové jevy. „Zisk Motoristů sobě je nejméně vypočitatelný a nejvíce proměnlivý. Od začátku roku má velké změny nahoru i dolů,“ potvrzuje analytik STEM Kratochvíl.
Po jarním vzedmutí, kdy měli podporu nad pěti procenty, se začátkem léta postupně zamířili pod pětiprocentní hladinu. V srpnových sondážích lze u nich ale sledovat opět jednoznačně pozitivní trend.
NMS jim naměřila 5,7 procenta, Ipsos 5,6 a Kantar 5,5. „Zdá se, že klesající trend voličské přízně Motoristů se zastavil,“ uvádí výzkumníci Kantar CZ.
Všechny agentury ale varují, že jde o vachrlatou pozici, která se při sebemenší změně voličských nálad může opět sesypat.
„U Motoristů pozorujeme, že kauzy Filipa Turka polarizovaly jeho potenciální voliče. Některé dále utvrdila v přesvědčení se voleb zúčastnit a jiné naopak odradila a zvažují, že se voleb spíše nezúčastní. Motoristé tak sice v srpnu překročili pětiprocentní hranici, ale jejich pozice je extrémně nejistá a prostor pro další růst nízký,“ popisuje analytička NMS Friedrichová.
Poslední Přísaha
Naopak jako spíše bez šance na vstup do Sněmovny se aktuálně ukazuje snaha Přísahy.
„Hnutí Přísaha je jediné z osmi (samostatně měřených) sil, u kterého můžeme téměř s jistotou říci, že by se do Sněmovny nedostalo. Zisk v modelech neříká, jak přesně to dopadne, ale má nějaké rozpětí, které se u Přísahy stále pohybuje pod pěti procenty,“ dodává Kratochvíl ze STEM.