Stabilizace ANO a další růst SPD by do Sněmovny nepustily Stačilo! a Motoristy, ukazuje model NMS

Květnový volební model NMS Market Research ukazuje zabrzdění dřívějšího poklesu hnutí ANO, které se vrací nad 30procentní hranici podpory. Druhé Spolu od začátku roku mírně sílí. Spojenectví kolem SPD potvrdilo silný vstup do kampaně a získalo by necelých 14 procent hlasů. Čtvrtí Starostové meziměsíčně poklesli. Piráti, Motoristé a Stačilo! dál balancují na hraně vstupu do Sněmovny. volební model Praha 14:01 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hnutí ANO si drží stále výrazný náskok na druhou koalici Spolu, v květnu by dle modelu NMS dosáhlo na 30,3 procenta hlasů, což oproti dubnu znamená posílení o 2,2 procentního bodu. „Volební jádro vzrostlo na 18,2 procenta, což značí, že se opět zvýšila jistota voličů volit právě hnutí ANO,“ upozorňují výzkumníci.

Druhé Spolu by v květnu dosáhlo na 21,7 procenta, což je potvrzení mírného posilování této vládní koalice. Od ledna Spolu u agentury NMS postupně nabralo čtyři a půl procentního bodu.

Analýza preferencí: Okamurova SPD vítězí v trendech druhý měsíc v řadě, pozice Motoristů je vratká Číst článek

Na třetím místě se stabilizovala aliance kolem hnutí SPD, která by nyní získala 13,7 procenta, což je oproti dubnu mírné posílení o 1,2 procentního bodu.

„Květnový volební model NMS dopadl nejlépe pro SPD, které se podařilo udržet si vysokou podporu z dubna. Po podpisu memoranda s Trikolorou, Svobodnými a PRO se z SPD stává hlavní protestní alternativa,“ popisuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Vládní hnutí STAN se naopak propadlo na 9,9 procenta, což je více než o dva procentní body méně než v dubnu, a dokonce o necelé čtyři procentní body méně než v březnu, kdy Starostové dosáhli na své dosavadní maximum.

„Volební jádro činí 2,7 procenta a nadále se pohybuje velmi nízko, což značí, že STAN má málo přesvědčených voličů,“ uvádí výzkumníci NMS.

Boj kolem 5 procent

Piráti by nyní byli poslední stranou, která by se ziskem 6,1 procenta překonala uzavírací klauzuli. Kromě února se v měřeních NMS drží Piráti nad pětiprocentní hranicí. Interval spolehlivosti se ale u nich pohybuje mezi 4,1 a 8,1 procenta, zisk poslaneckých mandátů tak nemají zcela jistý.

V květnovém měření by těsně pod pětiprocentní laťku propadli Motoristé sobě (4,9 procenta) a hnutí Stačilo! (4,6). Oba subjekty se pohybují v podobném intervalu spolehlivosti, který jim dává určitou šanci na vstup do Sněmovny. U Motoristů je to 3,1–6,6 procenta a u Stačilo! 2,9–6,3.

Rozložení sil

Dle aktuálního modelu by získalo ANO 80 poslaneckých křesel, SPD se spojenci by v květnu získala 34 mandátů, což by stačilo na pohodlnou většinu. Strany původní vládní pětikoalice by získaly dohromady jen 86 křesel.

„Posilování SPD znamená zásadní ohrožení pro šance Motoristů a Stačilo! Případné propadnutí hlasů obou menších stran by zavařilo hnutí ANO, jehož představitelé se nechali slyšet, že si koalici s SPD moc představit neumí. ANO by v takovém případě zůstaly pouze dvě možnosti – menšinová vláda s tolerancí SPD nebo koalice s některou ze současných vládních stran,“ komentuje analytička Friedrichová.

Mimo šanci na samostatný vstup do Sněmovny zůstávají SOCDEM s 2,8 procenta, Přísaha s 2,7 a Zelení s 1,8.

Voleb by se v květnu zúčastnilo 56,8 procenta oprávněných voličů. Volební účast v průběhu několika posledních měsíců osciluje přibližně o devět procentních bodů níže, než byla účast v minulých sněmovních volbách (65,4 procenta). „Děje se tomu tak především proto, že do volebního modelu vstupuje velké procento váhajících voličů,“ upozorňují výzkumníci NMS.

Sběr dat probíhal od 6. do 12. května. Výzkumu se zúčastnilo 1004 respondentů.