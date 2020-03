Hamáček slíbil policistům více peněz. Speciální příplatek ale ani po osmi měsících nikdo nedostal

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD si loni pochvaloval zavedení stabilizačního příplatku, díky kterému měli policisté dostat víc peněz. Po osmi měsících od podpisu novely prezidentem ale neviděli ani korunu. Podle Hamáčka nedostal jeho resort peníze z rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale uvedla, že si měl peníze sám vyčlenit. Dlouhodobý nedostatek policistů trápí třeba Středočeský kraj, kde v posledních měsících řádili zloději. Praha 10:04 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD ještě loni mluvil o zavedení stabilizačního příplatku jako o slibu, který se mu podařilo dodržet. „Slíbil jsem zavést možnost zvýšení platu formou stabilizačního příplatku i to, že nikdy nepodpořím snížení výsluh. Slib jsem dodržel,“ uvedl Hamáček po schválení novely sněmovnou v polovině května, krátce před volbami do Evropského parlamentu.

Nový příspěvek měl zvýšit příjem třeba policistů. A zároveň měl pomoct přilákat nové posily k bezpečnostním sborům, které bojují s nedostatkem lidí. Policisté ale po osmi měsících od podpisu novely prezidentem neviděli ze speciálních příplatků ani korunu.

„V roce 2019 nebyl příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR žádný stabilizační příplatek vyplacen,“ informovalo začátkem února ministerstvo vnitra. „Pro rok 2020 nebyly zatím finanční prostředky na stabilizační příplatek určeny,“ dodal resort.

Hamáček přitom ještě loni v prosinci sliboval, že policisté s nimi letos budou moct počítat. „Od začátku jsme říkali, že s příplatky mohou policisté a hasiči počítat až v roce 2020. Už jejich samotné uzákonění byla docela velká bitva,“ podotkl podle deníku E15 Hamáček.

Chybí peníze

Nevyplácení příplatku kritizuje například Petra Lhotáková z Odborové aliance integrovaného záchranného systému.

„Nedaří se nábory a toto byla taková uspěchaná hurá akce. Chybí například metodika, jak stabilizační příplatky udělovat a vyplácet. Tím, že ani nevyčlenili žádné peníze, tak je zřejmé, že to byl politický podvod. Planý slib, který ani nehodlali dodržet. Vnímáme to jako podvod na příslušníky,“ kritizovala Lhotáková resort v čele s Hamáčkem. „Příspěvek má být, ale nemůže to být paní Columbová. Je to jitrnice, jakou svět neviděl,“ dodala.

Na stabilizační příplatek nebyly podle Hamáčka dosud vyčleněny v rozpočtu žádné peníze. „Bohužel při vyjednávání o státním rozpočtu na letošní rok ministerstvo financí neposkytlo potřebné prostředky,“ sdělil v pátek ministr pro server iROZHLAS.cz. „Stále tedy vedeme jednání o tom, kde peníze na vyplácení příplatku pro letošní rok nalézt,“ dodal.

Hamáček měl ale podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO vyčlenit část peněz svého resortu.

„Návrh, který se týká možnosti udělit stabilizační příspěvky, byl schválen, tuším, na podzim loňského roku. Nárokováno to proto v rozpočtu logicky nebylo. Dohoda mezi mnou a panem ministrem vnitra Hamáčkem byla, že on si potřeby stabilizačních příspěvků pokryje v rámci rozpočtu,“ uvedla Schillerová.

„Ale přemýšlím o tom, že do rozpočtu roku 2021 nesměřovat peníze do platů ozbrojených složek do stabilizačních příspěvků, ale je to samozřejmě ještě před námi, budou debaty,“ doplnila.

Kritika příplatku

Stabilizační příplatek čelil již loni během schvalování kritice. Opoziční poslankyně Jana Černochová z ODS poukazovala na to, že Hamáček nevyčíslil rozpočtové dopady. „Nevíme, zda to budou miliony nebo miliardy,“ podotkla.

Policejní odbory později kritizovaly nejasná pravidla, podle kterých se mají nové příplatky pro policisty vyplácet. „Řadu otázek vyvolává velmi obecné až neurčité zakotvení stabilizačních příplatků v zákoně o služebním poměru,“ uvedl podle deníku E15 místopředseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Milan Synek.

„Je na ředitelích jednotlivých bezpečnostních sborů, aby výši stabilizačního příplatku a dobu jeho vyplácení stanovili služebním předpisem,“ reagovala podle deníku mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Krádeže ve Středočeském kraji

Mezi regiony s největší počet neobsazených míst patří kromě Prahy také například Středočeský kraj, kde v posledních měsících řádili zloději. Jen od ledna tam policisté zaznamenali 163 vloupání do rodinných domů. Policie proto do kraje musela dočasně přemístit 40 svých lidí z jiných krajů. A později oznámila, že několik podezřelých z vloupání zadržela.

Důvodem, proč se v kraji vloupání rozmohla, je podle Hamáčka právě nedostatek personálu.

„Není tam tolik policistů, kolik by tam mělo být. I když teď krátkodobě ano, protože jsme je posílili z jiných krajů,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz, proč dochází v poslední době v kraji k tolika vloupáním. „Bezpečnostní situace se zlepší, když tam bude sto procent policistů a ne osmdesát,“ dodal.

Situaci chce prý ministr vnitra řešit mimo jiné právě stabilizačními příspěvky, nepočítá ale s tím, že by se jim stavy podařilo v nejbližší době naplnit.

„Nemám policisty, nemám je z čeho zaplatit a potřeboval bych miliardu navíc na stabilizační příplatek, potom by tam ti policisté byli,“ prohlásil v polovině ledna v Otázkách Václava Moravce Hamáček.