ONLINE: Stačilo! je podle soudu v Brně nepřiznanou koalicí. Zákon ale podle něj obcházejí i jiné strany
Hnutí Stačilo! vytvořilo podle krajského soudu v Brně pro podzimí sněmovní volby nepřiznanou koalici a porušuje zákon. Registraci jeho kandidátky ale nezrušil, protože zákon stejným způsobem obcházejí i jiné strany. Vyplývá to z usnesení, které ve středu soud zveřejnil na úřední desce. Týká se návrhů na zrušení registrace kandidátní listiny Stačilo! na Vysočině, které podalo hnutí Česká republika na 1. místě! a strana Volt Česko.
Strany své návrhy odůvodňovaly tím, že Stačilo! zastupuje několik politických subjektů. Jako nepřiznaná koalice ale potřebuje pro vstup do Poslanecké sněmovny získat jen pět procent hlasů. Pro koalice platí podle počtu subjektů vyšší hranice. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalice tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů. Podobnými návrhy už se zabývaly i soudy v jiných krajích, všude je zamítly.
„I přesto, že kandidátní listina hnutí Stačilo! porušuje zákon, neboť není označena jako listina koaliční, nepřistoupil krajský soud ke zrušení provedené registrace. Rozhodl namísto toho o zamítnutí návrhu,“ uvedl krajský soud v usnesení. Odůvodnil to zachováním principu právní jistoty a předvídatelnosti práva, když dřív podobný postup volily i jiné strany a v letošních volbách zřejmě obdobnou strategii přijaly spolu s menšími stranami Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Piráti, kteří mají na svých kandidátkách zástupce strany Zelení. „Stalo-li se obcházení právní úpravy koalic ve volebním zákoně v české politické praxi běžným jevem, nelze nyní, krátce před volbami, zcela překvapivě otočit kormidlem a postihnout za toto jednání v podstatě náhodně vybraný subjekt,“ uvedl soud v usnesení.
Zamítnuté byly usnesením, které dnes soud zveřejnil, i návrhy na zrušení registrace kandidátky SPD na Vysočině. V kraji totiž tvoří jeho kandidátku výhradně členové hnutí. „Pokud tedy navrhovatel tvrdil, že se politické hnutí SPD dohodlo na celostátní úrovni s politickými stranami Trikolora, PRO (Právo Respekt Odbornost) a Svobodní, že součástí kandidátní listiny budou též členové těchto stran, kandidátní listina SPD podaná v Kraji Vysočina o takové dohodě nesvědčí,“ uvedl krajský soud.
Za hnutí Stačilo! se o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté, na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují v některých krajích i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti, proti jejíž kandidátce byla žaloba podaná a následně zamítnutá v Ústeckém kraji, mají na kandidátkách zástupce Zelených.
Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že právníci nyní rozhodnutí soudu i předchozí rozhodnutí soudů analyzují a k situaci se vyjádří ve čtvrtek.