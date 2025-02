Stačilo! není levicová alternativa, je populistické. Nadávat na vládu nestačí, kritizuje Dolejš

Sociální demokraté nepůjdou do voleb pod hlavičkou Stačilo!. Hnutí je podle předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové víc antisystémové než levicové. A kandidovat za něj nehodlá ani dlouholetý poslanec Jiří Dolejš (KSČM). „Vždy jsme říkali, že chceme být spolutvůrci jasně levicové alternativy. A to se zde nedaří naplňovat,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus s tím, že opak by podle něj vyžadoval spolupráci KSČM a sociálních demokratů.

