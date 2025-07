Stačilo! schválilo spolupráci se SOCDEM pro sněmovní volby. Šmarda kvůli tomu ve straně končí

Předsednictvo hnutí Stačilo!, v němž figurují komunisté, ve čtvrtek schválilo spolupráci se sociálními demokraty pro říjnové sněmovní volby. Informoval o tom mluvčí KSČM Roman Roun. V tiskové zprávě uvedl, že sociální demokraté budou na kandidátkách Stačilo!, podrobnosti zástupci stran sdělí na společné tiskové konferenci v pondělí. Na protest proti spolupráci již dříve ze Sociální demokracie (SOCDEM) vystoupila řada členů. Praha 12:21 17. 7. 2025 (Aktualizováno: 12:35 17. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsednictvo hnutí Stačilo!, v němž figurují komunisté, ve středu schválilo spolupráci se sociálními demokraty | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Expředseda Michal Šmarda považuje spojenectví sociálních demokratů se Stačilo! za historickou chybu. K srpnu proto nezaplatí členský příspěvek a skončí v SOCDEM.

Do úterý jednala uskupení o úpravě kandidátek a společného memoranda. Podle dokumentu sociálních demokratů měli na volitelných místech kandidátek Stačilo! získat místo předsedkyně Jana Maláčová, první místopředseda Lubomír Zaorálek a místopředseda Jiří Nedvěd.

Předsednictvo SOCDEM vyzvalo ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb Stačilo! koncem června. Na začátku měsíce přitom SOCDEM oznámila, že bude kandidovat sama a začala připravovat kandidátky.

Jednání se Stačilo! ukončila už v únoru s odůvodněním, že hnutí se soustředí na antisystémový program místo levicového. Právě z toho důvodu reagovala na poslední změnu názoru odchodem ze strany řada sociálních demokratů, kromě výše jmenovaných také bývalý europoslanec Miroslav Poche či někdejší poslanec Václav Votava.

Výzvu směrem k Stačilo! vysvětlilo vedení SOCDEM snahou spojit síly proti vládním záměrům a tím, aby nepropadly hlasy pro levici. Maláčová snahu o spojenectví hájí jako racionální volbu, hlasovaly pro ni dvě třetiny předsednictva.

Hnutí Stačilo! se zformovalo před loňskými evropskými volbami, vedle komunistů zahrnuje také Českou stranu národně sociální (ČSNS) a Spojené demokraty - Sdružení nezávislých (SD-SN).

Jako koalice by muselo uskupení získat nejméně 11 procent hlasů, jako hnutí, na jehož kandidátkách ale budou členové zakládajících stran, může vstoupit do Sněmovny již po zisku pěti procent hlasů. Průzkumy nyní hnutí připisují zhruba pět procent, sociální demokraté by se nepřehoupli nad tři procenta.

