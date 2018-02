Fotbalový Eden s plombou. Banka zablokovala Číňanům majetek za miliardy

Slávistický fotbalový stadion Eden, budova bývalé Živnobanky v centru Prahy nebo luxusní pětihvězdičkový hotel Le Palais Art Hotel Prague. To všechno jsou nemovitosti čínské skupiny CEFC, na kterých se v minulých dnech objevila bankovní zástava. Podle informací Radiožurnálu bankovní skupina J&T nemovitosti zablokovala kvůli obří půjčce, kterou si čínská společnosti CEFC v Česku vzala. Praha 12:00 28. 2. 2018 (Aktualizováno: 17:10 28. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Slávie Martin Krob v dubnu 2017 převzal symbolický klíč od stadionu Eden z rukou zástupce společnosti CEFC, vlevo Jaroslav Tvrdík. | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle důvěryhodných zdrojů Radiožurnálu obeznámených s transakcí se jedná zhruba o deset miliard. Kvůli penězům Číňané ručí téměř polovinou svého tuzemského majetku - tedy asi 20 miliardami.

Čínský investor CEFC požádal znovu o schválení vstupu do J&T banky. ČNB původní žádost zamítla Číst článek

Čínská společnosti CEFC zastupovaná někdejším sociálnědemokratickým politikem Jaroslavem Tvrdíkem to odmítla komentovat. Není tak jasné, na co přesně peníze potřebují. Mluvčí skupiny Pavel Bednář pouze napsal, že to je na nové projekty.

„CEFC v rámci své strategie refinancuje menšinovou část svých aktiv s cílem zefektivnit své portfolio. Používat externí zdroje k financování nových projektů je zcela standardní nástroj investičních skupin ve světě i v ČR,“ napsal k tomu mailem Bednář.

Stejně tak k tomu nechtěla nic říkat ani mluvčí banky Monika Veselá. „Vztahy s klienty nikdy nekomentujeme, ostatně ani s ohledem na bankovní tajemství to není možné,“ říká Veselá.

Slávistický stadion Eden, budova bývalé Živnobanky v centru Prahy nebo luxusní pětihvězdičkový hotel Le Palais Art Hotel Prague. | Foto: Stormen425/Profimedia/Google Street View | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Čínská společnost CEFC v Česku zatím proinvestovala přes tři desítky miliard korun. Vlastníkem zastavené Eden Areny se stala definitivně loni v dubnu. Kupní cena nikdy nebyla zveřejněna, média ale tehdy spekulovala, že za stadion Číňané zaplatili kolem jedné miliardy korun. Kromě stadionu je CEFC majitelem i fotbalového klubu Slavie.

Investice odstartoval nákup budovy Živnobanky

Sérii investic v Česku odstartovala firma v roce 2015. Tehdy koupila první malý podíl ve skupině J&T za dvě miliardy korun, sérii dalších velkých investic pak odstartovala koupí památkově chráněné budovy bývalé Živnobanky. Kolik za ní Číňané zaplatili, se neví. Nebylo to ale málo. Budovu jim prodala realitní skupina CPI Property Group (CPI) miliardáře Radovana Vítka. Ten ji v roce 2011 koupil od UniCredit Bank za 890 milionů korun a dalších zhruba cca 500 mil. prý proinvestoval.

Budova bývalé Živnobanky v centru Prahy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

S investicemi v Česku ale nedávno energeticko-finanční firma CEFC China Energy vedená Jie Ťien-mingem, speciálním poradcem prezidenta Miloše Zemana, narazila. A to když Česká národní banka v první instanci zamítla, aby získala polovinu bankovní skupiny J&T Finance Group, která ovládá i známou J&T banku.

ČNB: neprokázali původ peněz

Číňané podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázali původ peněz. „Důvodem zamítnutí žádosti bylo nedostatečné prokázání původu a nezávadnosti podstatné části finančních zdrojů žadatelů a s tím souvisejících důvodných obav,“ napsal deník Echo24, proč centrální banka transakci stopla.

Rozhodnutí ale není konečné, čínská skupina na začátku ledna podala, jak už v minulosti zjistil Radiožurnál, novou žádost.

Firma CEFC dle informací na oficiálních webových stránkách vznikla v roce 2002. Má zastoupení po celém světě. Ve výčtu zemí nechybí Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Rusko nebo Singapur. V posledních několika letech se firma zaměřila na mezinárodní expanzi. V roce 2014 se společnost dostala do seznamu Fortune Global 500, kam se řadí firmy s největším hrubým obratem.

Reakce firmy CEFC CEFC spravuje v ČR aktiva v celkové výši přes 1,5 miliardy eur a v drtivé většině je financovala z vlastních zdrojů. Investiční skupiny běžně zapojují do financování externí zdroje, které generují nad stávajícím majetkem, a to ve formě úvěrů nebo dluhopisů. Rozsah majetku CEFC v Evropě a úspěšnost jednotlivých projektů umožňují získat pro další investiční záměry a rozvoj stávajícího portfolia i zajímavé externí zdroje. Úvěr, který aktuálně CEFC získala, je krátkodobý a odpovídá méně než ¼ majetku, který v ČR má. Zadluženost CEFC je jedna z nejnižších mezi ostatními srovnatelnými investičními skupinami v ČR. Využívání externích zdrojů je jedním z principů investičního managementu a umožňuje rychlejší investice do nových projektů, a prakticky každá investiční skupina zapojuje do financování svého podnikání takovéto externí zdroje. Skupina CEFC v současné době dokončuje transakci ve výší téměř 9,1 Mld USD do 14,16 % podílu na ruské společnosti Rosněfť.