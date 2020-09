Na opravu Stádleckého řetězového je třeba dřevo ze 700 stromů, stavbaři ho sehnali až v Chorvatsku

U obce Stádlec na Táborsku dělníci opravují unikátní empírový řetězový most z 19. století. Až do roku 1960 překlenoval Lužnici u Podolska, na svém stávajícím místě stojí od roku 1975. Poslední rekonstrukce probíhala před dvanácti lety, časem však došlo k sesychání částí mostu. Dřevo na opravu bylo kvůli kůrovcové kalamitě složité sehnat, nakonec proto pochází až z Chorvatska. Samotná oprava by měla trvat přibližně dva měsíce. Stádlec (jižní Čechy) 11:54 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi lety 1848 a 1960 most překlenoval Lužnici u Podolska. Na svém současném místě stojí od roku 1975 | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas České Budějovice

„Začali jsme tím, že jsme uvolnili stávající obrubníky, které postupně odstraňujeme, dále vyndáváme příčníky, kterých je dohromady šest set kusů a poté se budou měnit i některé kusy nosných podélníků,“ vysvětluje stavbyvedoucí prováděcí firmy Lukáš Přibyl.

Předchozí rekonstrukce Stádleckého mostu probíhala před dvanácti lety. Použité dřevo však nebylo před montáží dostatečně vysušené, a začalo proto docházet k sesychání jednotlivých částí mostu.

„Proto jsou tu tak velké mezery a hluk. Ani statická únosnost mostu není taková, jaká by měla být,“ komentuje stavbyvedoucí.

Přibližně čtvrtina mostin je v tuto chvíli už sejmutá. Jednotlivá prkna jsou na bočních částech ukotvená pomocí velkých hřebíků nebo šroubů a podle Přibyla není jejich demontáž kvůli času, který od poslední rekonstrukce uplynul, a spojení se dřevem jednoduchá.

Nedostatek dřeva

Most běžně slouží pro chodce i pro auta. Do konce rekonstrukce nicméně zůstane uzavřený. Oprava měla původně začít už loni, kvůli složitému shánění materiálu se ale zpozdila.

„Na opravu tohoto mostu bylo potřeba sedm set stromů a v době kůrovcové kalamity, kdy probíhala téměř jen těžba jehličnanů, nebylo možné dřevo sehnat. Sháněli jsme skoro po celé Evropě,“ komentuje průběh ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha.

Dodavateli se nakonec dřevo podařilo sehnat až z Chorvatska.

Na svém původním místě u Podolska stál most od svého vzniku v roce 1848 až do roku 1960. Od poloviny sedmdesátých let překlenuje Lužnici mezi Stádlecem a Dobřijovicemi. Zejména v létě bývá hojně navštěvovaný turisty.

„S opravou jsme záměrně čekali až po turistické sezóně. Vlastní práce jsou podle projektové dokumentace počítané na dva měsíce, nicméně už teď vidíme drobné komplikace, které ji možná o několik dní prodlouží,“ komentuje Štícha.

Celkové náklady oprav mají vyšplhat asi na 10,5 milionu korun.