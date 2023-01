Tým, který vyjednává o nákupu F-35, zamíří do USA v únoru, řešit se bude platební kalendář

Ministerstvu obrany zbývá ještě osm měsíců na dohodnutí nákupu 24 amerických letounů F-35 pro českou armádu. „Vyjednávání je v plném proudu,“ řekla Radiožurnálu Blanka Cupáková, která tým vede. Ten čeká na začátku února cesta do USA. Na stole budou hlavně finanční otázky a také nastavení splátkového kalendáře. Podle dřívějších odhadů cena nákupu přesáhne 100 miliard korun. Praha 6:00 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Projekt F-35 je z hlediska potenciálu průmyslové spolupráce naprosto odlišný od ostatních projektů,“ popsala Blanka Cupáková s tím, že podíl českých firem se nyní dojednává | Foto: US AIR FORCE | Zdroj: Reuters

„Čeká nás ještě spousta práce. Spousta je toho za námi, spousta před námi,“ řekla Radiožurnálu po čtvrtečním jednání výboru pro obranu Blanka Cupáková, vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva obrany.

Cupáková je hlavní vyjednávačkou nákupu letounů F-35 od americké firmy Lockheed Martin. Tým, který vede, se nyní co čtrnáct dní prostřednictvím videokonferencí „potkává“ s americkou stranou a podle Cupákové spolu řeší hlavně technické detaily.

„Jsou to otázky výcviku, servisu, oprav, údržby, průmyslové spolupráce, zejména podílu naší čáslavské základny (v Čáslavi sídlí české taktické letectvo a letiště čeká modernizace, pozn. red.). Řeší se, jak se bude podílet na těchto věcech z hlediska průmyslové spolupráce třeba náš státní podnik LOM,“ popsala podrobněji.

Jiná liga

O tom, jak přesně se do projektu zapojí český obranný průmysl, se zatím jedná.

„Projekt F-35 je z hlediska potenciálu průmyslové spolupráce naprosto odlišný od ostatních projektů. Je to projekt zaměřený na to, aby měl trvale uzavřenou svoji dodavatelskou základnu. To znamená, že dostat se do jakéhokoliv výrobního řetězce ve vazbě na projekt F-35 je naprosto jiná liga než u jakéhokoliv jiného projektu,“ vysvětlila Cupáková s tím, že rozhodně nepůjde o 30 nebo 40 procent, jako tomu bylo u jiných armádních akvizic.

Například do pořízení nových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu, které česká vláda kupuje napřímo od Švédska, bude český průmysl zapojen minimálně 40procentním podílem.

Část vyjednávačů nových letounů na začátku února čeká cesta do USA. První osobní setkání s Američany proběhlo loni v říjnu. Při druhé celkové a první letošní návštěvě je v plánu projednat splátkový kalendář nebo inflaci.

„Budeme řešit, jakým způsobem se Američani budou stavět k tomu, pokud inflace bude kolísat, protože dnešní svět proti inflaci skutečně bojuje na všech frontách. A budeme řešit také například možnou fixaci kurzu, například Dánové mají fixováný kurz. Potom budeme rozvíjet další varianty, co pro nás bude nejvýhodnější,“ přiblížila Cupáková.

„Žádná konkrétní cena v tuto chvíli skutečně není na stole, protože spousta věcí se teprve dojednává,“ okomentovala Cupáková spekulace, kolik bude obměna nadzvukové části českého taktické letectva stát. Nejde jen o náklady na samotná letadla, ale také o servis nebo modernizaci letiště.

Již dříve ale pro Seznam Zprávy Cupáková uvedla, že suma přesáhne 100 miliard korun. Šlo by tak o největší nákup pro českou armádu.

Nejen stíhačka

„Chceme pořizovat prostředky, které budeme používat dalších třeba 40 let,“ řekl serveru iROZHLAS.cz náčelník generálního štábu Karel Řehka, proč armáda o nákup právě těchto letounů, které se řadí do tzv. páté generace, stojí.

Jednotlivé generace letounů se od sebe odlišují například svou konstrukcí. „Není to jenom senzor, není to jenom letadlo, bombardér, stíhačka, je to řídící centrum. Celý ten projekt je o generování obrovského množství dat,“ doplnil Řehka s tím, že médii užívané označení „stíhačka“ je pro víceúčelový letoun F-35 nepřesné.

Česko usiluje o nákup 24 letounů od americké firmy Lockheed Martin. Mají nahradit 14 letounů JAS-39 Gripen, které si Česko pronajímá od Švédska od roku 2005. Ten ale končí v roce 2027, respektive o dva roky později, pokud dojde k využití opce.

Vláda v červenci 2022 pověřila ministryni obrany Janu Černochou (ODS), aby se její resort pokusil dojednat nákup letounů F-35 s Američany. Čas má do 1. října 2023.