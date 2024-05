Stal se zázrak. Martínkovi přispívali lidé stokorunami, 90 milionů se vybralo za čtyři dny

Druhá polovina září roku 2023. Sbírka pro Martínka s nemocí AADC běží zhruba měsíc, na účtu je necelých 10 milionů korun. Cílová částka je desetinásobná a zdá se být nekonečně daleko. Jenže pak se něco mění, příběh začínají sdílet známé osobnosti. Na sociální síti Instagram o příběhu dvouletého kudrnatého kluka píše Nikol Leitgeb, dřív Štíbrová. Je to bývalá herečka a oblíbená influencerka, kterou sleduje 690 tisíc lidí. A všechno je rázem jinak. Seriál Olomouc 7:30 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martínkova rodina potřebovala 100 milionů korun na genovou terapii, díky sbírce ji mohl chlapec podstoupit (snímek z nemocnice v Montpellier) | Foto: Archiv rodiny

Sbírka pro Martínka, těžce nemocného chlapce, který potřebuje genovou terapii, běží na portálu Donio už tři týdny. Jenže vybrané peníze zatím nejsou ani na desetině potřebné částky. Přesto se rodina nevzdává a dárcům průběžně děkuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si třetí díl seriálu Martínkova naděje

A pak se stane zázrak v přímém přenosu. Přesně tak zpětně Martínkova rodina označuje události z druhé poloviny loňského září.

„Přátelé, chtěla jsem vám strašně poděkovat a vyseknout obrovskou poklonu za to, co předvádíte ve sbírce pro Martínka. To je něco neuvěřitelnýho. Pokud něco neuděláme, dopadne to velmi špatně. Ty peníze nevybereme ve chvíli, kdy si řekneme, že nejdou vysbírat. Nesmíme to vzdávat,“ říká influencerka Nikol Leitgeb ve videu na instagramu.

Vybraná částka se další den zdvojnásobuje.

O den později je na účtu sbírky na Donio přes 45 milionů korun.

Další den je úterý 26. září a celých 100 milionů korun je vybráno. To znamená, že za čtyři dny se vybralo 90 milionů korun.

A nakonec se sešlo peněz ještě víc. Stránka sbírky kolabovala. „Češi se složili na léčbu pro dvouletého Martínka. Podle webu Donio sbírka vyvolala mezi dárci dosud největší zájem,“ hlásí Radiožurnál a posluchači Českého rozhlasu během dne slyší o tom, jak částka neustále roste.

Zázrak

Tatínkovi nemocného Martínka Tomáši Zatloukalovi zvoní celý den telefon. Nejsou v Česku média, která by tuhle zprávu vynechala.

Na léčbu Martínka lidé posílají nejčastěji stokoruny. Do sbírky se jich zapojuje přes 300 tisíc.

Tomáš Zatloukal chodí hodinu a půl po zahradě u domu v obci Doubravice a snaží se na mobil natočit videopoděkování. Nakonec to vzdává a poděkování raději píše:

„Jak může člověk poděkovat lidem, kteří jeho synovi poslali 100 milionů korun a téměř celou tuto částku během pěti dní? Jak lze poděkovat vám všem podporovatelům, kteří jste dokázali za tak krátkou dobu zburcovat celý národ k něčemu tak nevídanému?“

Rodina říká, že se jim o takové podpoře nezdálo ani v nejdivočejších snech.

„Upřímně jsem nevěřil, že se to zvládne. Nicméně od pátku, co se strhlo, to bylo neuvěřitelné. Začal jsem věřit v zázrak. Děkuju nesmírně. To se nedá popsat, my jsme získali obrovskou rodinu, která nás podporuje. Která Martínkovi zachrání život. Klobouk dolů a máme vás všechny rádi,“ říkají Tomáš Zatloukal s babičkou Martínka Ivanou pro web idnes.cz.

Dvouletý Martin má zrovna virózu a špatně se mu dýchá. Rodinu Zatloukalů začíná znát celá republika.

K úspěšné sbírce pro Martínka se vyjadřuje i prezident Petr Pavel. „Mám z toho velkou radost a naplňuje mě to hrdostí, protože občas se sami hodnotíme velice kriticky, ale ta míra solidarity, kterou dokážeme projevit, je úžasná. Je skvělé, že lidé v sobě tolik solidarity mají,“ vzkázal.

S odstupem pěti měsíců tatínek Martínka Tomáš Zatloukal dodává: „Zázrak, nebo Marťův úsměv. Měli jsme štěstí.“

Úspěch sbírky pro Martínka dojímá i Lenku Hlaváčkovou. Její patnáctiletá dcera Míša má stejné onemocnění AADC jako chlapec, jsou to jediní dva pacienti v Česku. „Super, úžasný,“ usmívá se.

Třetí díl seriálu Martínkova naděje si můžete poslechnout v přiloženém audiu výše. První díl najdete zde, druhý je tady.