Přehled tisku: nejistá budoucnost bývalého Stalinova pomníku na Letné i pozastavená dotace pro Agrofert

Ve středečním tisku se dočtete o pozastavené dotaci pro Agrofert. Fond životního prostředí neproplatí projekt lihovaru v Kutné Hoře, píší Hospodářské noviny. Deník se zase zaobírá budoucností bývalého Stalinova památníku na Letné. Radní hlavního města nechali vypracovat odborný posudek stavu místa i kvůli rizikové statice. Více si přečtěte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stalinův pomník na Letné (archivní foto) | Foto: Jiří Hadač/CNC | Zdroj: Profimedia

E15

Obce by mohly při odprodeji státního majetku na svém území získat předkupní právo. Podle deníku E15 to navrhuje pražské zastupitelstvo. Získaný majetek obce a města můžou využít třeba ke zřízení školy nebo veřejné zeleně.

Stát se ročně zbavuje tisíců nepotřebných budov, pozemků a dalšího majetku, o které mají často zájem dané obce a města. Často ale jde takový majetek rovnou do veřejné dražby, soutěže nebo do přímého prodeje, kde obvykle obce se svým omezeným financováním nemají proti soukromníkům šanci, vysvětluje E15.

Mohl by Agrofert přijít i o veřejné zakázky? Čepro chce kvůli Babišovu možnému střetu zájmů právní analýzu Číst článek

Hospodářské noviny

Fond životního prostředí pozastavil dotaci Agrofertu, zjistily to Hospodářské noviny. Fond neproplatí jeden z projektů lihovaru v Kutné Hoře. Chce počkat do vyřešení údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Rozhodnutí fondu platí i pro další budoucí projekty firem holdingu, netýká se ale evropských dotací. Informaci Hospodářských novin potvrdil náměstek Státního fondu životního prostředí Leo Steiner. Podle něj je to běžný postup a v současnou chvíli opatření dolehlo na část jedné konkrétní dotace – tedy na lihovar Ethanol Energy v Kutné Hoře.

Regionální Deník

Praha uvažuje o uzavření prostoru bývalého Stalinova památníku na Letné, a to včetně kulturního centra pod metronomem, píše to regionální Deník. Radní pro městský majetek Jan Chabr z TOP 09 Deníku řekl, že objekt působí velmi zchátrale. Na konkrétní problémy upozorňuje i stanovisko statika z roku 2016. Expertizu tak chce magistrát nechat aktualizovat a doplnit. Pokud bude výsledek špatný, město areál pro jistotu uzavře.

V souvislosti s bývalým památníkem Stalina na Letné se mluví o možnosti postavit tam muzeum totalitních režimů. S tím ale nesouhlasí starosta příslušné městské části Prahy 7 Jan Čižinský z Prahy Sobě. Plochu u metronomu totiž ve velkém využívají skateboardisti a populární je taky u obyvatel Letné.

‚Vyjednávání podmínek zabralo nějakou dobu.‘ Na všech pobočkách České pošty jde platit kartou Číst článek

Právo

Česká pošta od 1. července umožňuje svým klientům platit na všech pobočkách i kartami Visa a Mastercard. Pokud ale chcete poslat složenku, budete muset transakci provést v hotovosti, upozorňuje na to deník Právo. Placení složenek kartami by se totiž poště ekonomicky nevyplatilo.

Na České poště dál nezaplatíte kartou třeba ani za kolky, losy nebo sázkové hry. Zrovna složenky nebo losy jsou ale věci, kvůli kterým lidé na poštu chodí běžně. Složenky je možné platit jedině platební kartou Era od Poštovní spořitelny, popisuje deník Právo.