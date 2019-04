Ženu kvůli neopětované lásce pronásleduje osm let. Teď soud rozhodl, že stalker musí do léčebny

Jen za posledních dva a půl roku poslal Haně přes 7000 zpráv – s pornem, ale i výhrůžkami. Stalker Jan V. má kvůli tomu nastoupit na léčení do psychiatrické léčebny. Soud o tom rozhodl tři čtvrtě roku poté, co o táhnoucím se případu informoval server iROZHLAS.cz. Muž se ale zatím ústavnímu léčení podrobit nemusí. Proti rozhodnutí podal stížnost, a tak definitivní slovo bude mít vyšší soudní instance. Praha 5:55 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stalker Jan V. | Foto: koláž Český rozhlas, Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

Policie případ znovu otevřela poté, co loni v červenci příběh pronásledované ženy popsal server iROZHLAS.cz.

Na podzim ale vyšetřování uzavřela s verdiktem, že pronásledovatele nelze stíhat. Trpí totiž paranoidní schizofrenií, a není tak schopen účastnit se trestního řízení.

Navrhli léčení

Státní zastupitelství proto navrhlo takzvané psychiatrické ochranné léčení ústavní formou. A uspělo.

„Ve středu bylo rozhodnuto, přičemž bylo vyhověno návrhu státního zástupce. S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí není dosud v právní moci, byla podána stížnost ze strany Jana V., nemohu v tomto okamžiku poskytnout další informace,“ řekl mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 4 Michal Dvořák.

O rozhodnutí server iROZHLAS.cz e-mailem informoval i sám stalker Jan V. „Zase mě chtěli zavřít, tak sem se odvolal,“ napsal mimo jiné do jedné ze zpráv.

Policisté o něm loni v listopadu do usnesení napsali, že za posledních 2,5 roku poslal Haně přes 7300 e-mailů:

„Obsahovaly fotografie nahých žen a taky jeho fotografie, dále fotografie mužského údu a videa s pornografickou tematikou, a dokonce i výhrůžné texty, jako například: ‚takže soudit mě teď budou, až tě zabiju, že sem s tebou šest let zasnoubenej a ještě jsme spolu nespali, a to je na společný problém???‘.“

Přišel do kanceláře

Za Hanou její pronásledovatel loni dokonce přišel až do kanceláře, kde pracuje, psal jí i do zahraničí, kde několik let pobývala. Policisté přitom již před několika lety stalkera kvůli Haně trestně stíhali a případ dotáhli až k soudu. Odtamtud muž odešel s roční podmínkou a zákazem Hanu kontaktovat. Ten ale porušil, kvůli čemuž ho policie obvinila z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Státní zástupce ale tehdy, stejně jako loni, stíhání kvůli psychické nemoci Jana V. zastavil. Soud mu poté nařídil ústavní léčbu, po níž ale pronásledování ještě eskalovalo. A právě proto je Hana k poslednímu verdiktu soudu spíše skeptická.

‚Počkám na odvolání‘

„Počkám si, jak dopadne odvolání. Osobně si myslím, že to proběhne jako po minulém soudu. Bude na chvíli zavřený v blázinci, pustí ho, on si chvíli počká a začne vše nanovo,“ obává se.

Chtěla by, aby soud Janu V. doživotně zakázal ji kontaktovat a přibližovat se k ní. „To by byla aspoň taková malá satisfakce, která z tohoto ale bohužel neplyne,“ upozorňuje žena. Pokud vyšší soud nakonec rozhodnutí o léčbě potvrdí, Jan V. se jí bude muset podrobit.

Server iROZHLAS.cz s mužem loni v létě hovořil, jako stalker se prý necítí. Podle svých slov se do Hany zamiloval, jenže ona jeho city neopětuje. Ženu pouze ubezpečil, že z něj nemusí mít obavy a že nemá mít výčitky, že ho dostala do problémů.