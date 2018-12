Stalker ženu pronásleduje přes sedm let, vyhrožoval jí smrtí. Policie podruhé rozhodla, že ho nelze stíhat

Hana od něj zpravidla dostává několik zpráv denně: často nesrozumitelných, se sexuálním obsahem, ale také s výhrůžkami. Soud už Jana V. jednou potrestal, ani to ho ale nezastavilo. Poté, co o případu v létě informoval server iROZHLAS.cz, policie podruhé rozjela vyšetřování. Došla sice k závěru, že kvůli psychické nemoci muže nelze stíhat, soud ale bude rozhodovat o ochranné léčbě. Jan V. své oběti píše i nadále. Praha 6:00 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případ stalkera Jana V. začne vyšetřovat policie. | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jan V. poslal Haně jen za posledního dva a půl roku přes 7300 zpráv, v průměru sedm denně.

„Obsahovaly fotografie nahých žen a taky jeho fotografie, dále fotografie mužského údu a videa s pornografickou tématikou, a dokonce i výhrůžné texty, jako například: ‚takže soudit mě teď budou, až tě zabiju, že sem s tebou šest let zasnoubenej a ještě jsme spolu nespali, a to je na společný problém???‘,“ konstatuje ve svém usnesení policie.

Obava o život

Hana jí nadto u výslechu sdělila, co už v červenci popsal server iROZHLAS.cz: pronásledovatel se již nespokojil se psaním, ale přišel za ní do práce.

„Má strach a obavu o svůj život a zdraví, tuto obavu má i na základě obsahu některé e-mailové korespondence, kterou muž zasílá, domnívá se, že je psychicky narušený a měl by se pod dohledem léčit,“ shrnuje usnesení výpověď mladé ženy.

Jan V. policii přiznal, že ženě píše „jeden e-mail denně“ a posílá jí dárky, protože se do ní zamiloval, ale ona jeho lásku neopětuje. „Uvedl, že ve svých zprávách ji chce jen ubezpečit, že z něj nemusí mít obavy, aby neměla výčitky, že ho dostane do problémů,“ popsala vyšetřovatelka mužovu výpověď.

Příběh stalkera 2011

Hana potkává Jana V. na taneční party

Hana potkává Jana V. na taneční party 2012

kvůli stalkingu na Jana V. podává trestní oznámení

kvůli stalkingu na Jana V. podává trestní oznámení 2013 květen

soud Jana V. trestá roční podmínkou kvůli nebezpečnému sledování, po dobu podmínky mu soud zakazuje Hanu jakkoliv kontaktovat

soud Jana V. trestá roční podmínkou kvůli nebezpečnému sledování, po dobu podmínky mu soud zakazuje Hanu jakkoliv kontaktovat 2013 říjen

Jan V. opět své oběti píše a porušuje tak podmínku uloženou soudem

Jan V. opět své oběti píše a porušuje tak podmínku uloženou soudem 2014 duben

soud kvůli porušení podmínky Janu V. nařizuje ústavní léčbu v bohnické léčebně

soud kvůli porušení podmínky Janu V. nařizuje ústavní léčbu v bohnické léčebně 2014 červen

státní zástupce Jana V. obvinil kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

státní zástupce Jana V. obvinil kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 2014 srpen

státní zástupce zastavuje stíhání Jana V. pro nepříčetnost

Nelze ho stíhat

Znovuotevřený případ ale nakonec v listopadu odložila. Jana V. vyšetřil znalec z oboru psychiatrie, který konstatoval, že muž trpí paranoidní schizofrenií, přičemž choroba navíc není v klidovém stádiu. I přes jasné důkazy, že svoji oběť pronásleduje, tak podle odborníka nelze muže stíhat.

„V době páchání trestného činu byly rozpoznávací i ovládací schopnosti vlivem nemoci vymizelé. Znalec konstatuje, že podezřelý není schopen účasti na trestním řízení,“ zní klíčová pasáž usnesení.

Jan V. přitom kvůli pronásledování Hany již před soudem stanul. Odešel s roční podmínkou a zákazem ji jakkoliv kontaktovat. Ten ale porušil, kvůli čemuž ho policie obvinila z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Státní zástupce ale tehdy stíhání kvůli psychické nemoci zastavil.

‚Čekala jsem to‘

Ženu proto aktuální rozhodnutí nepřekvapilo. „Upřímně jsem podobný výsledek čekala. Nicméně jsem překvapená, že tam není ani zmínka o nějakém posílení léčby nebo dohledu,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

Když policie zastavila předchozí vyšetřování kvůli porušení podmínky, soud Janovi V. léčbu nařídil. Pronásledování ale neustalo, naopak eskalovalo - začaly se objevovat zmínky o zabití, znásilnění a pokusy o osobní kontakt. Jana V. nezastavil ani dlouhodobý pobyt Hany v zahraničí.

Server iROZHLAS.cz s mužem v červenci hovořil (VIDEO NAJDETE ZDE). Podle svých slov sám sebe za stalkera nepovažuje. „Chápu, že intenzita psaní asi slečnu překvapila. Na druhou stranu si říkám, že psaní dopisů nic není, pokud je to v nějakých rozumných mezích,“ uvedl například.

Rozhodnutí o léčbě

Rozhodnutí soudu o léčbě čeká Jana V. i nyní. „Pokud je pachatel pro nepříčetnost trestně neodpovědný, zákon na to pamatuje a v těchto intencích postupujeme. Jednání v té věci ale zatím ještě neproběhlo,“ reagovala na dotaz iROZHLAS.cz státní zástupkyně Barbora Kvášová, která na vyšetřování případu dohlíží. Pokud soud rozhodne o uložení léčby, muž se jí bude muset podrobit.

Do té doby ale Haně nezbývá než čelit jeho pravidelným vzkazům. Poté, co server iROZHLAS.cz o jejím případu uveřejnil rozsáhlý materiál, ji Jan V. přestal kontaktovat. Ani to už ale neplatí. „Mezitím mi začal psát zase. Jako by se nic nestalo,“ přiznává Hana.

Nedávno jí například přišla upravená fotografie z jejího facebookového profilu, několik dalších obrázků a řada vzkazů, často se sexuální tematikou.