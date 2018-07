Policie začne znovu vyšetřovat případ pronásledované ženy. Stalker ji obtěžuje od roku 2011

Policie se začne zabývat případem stalkera, který již sedm let pronásleduje svoji oběť. Poté, co server iROZHLAS.cz publikoval příběh Hany, policisté požádali o bližší informace, aby se s pronásledovanou ženou mohli spojit. Schizofrenik Jan V. jí denně posílá deset e-mailů obsahující výhrůžky znásilněním či smrtí, nedávno se vypravil do kanceláře, kde je zaměstnaná. Policie už v minulosti případ řešila. Praha 6:00 17. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stalker Jan V. | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Server iROZHLAS.cz se po zveřejnění obsáhlého materiálu o případu obrátil na policii s dotazem, zda se začne případem zabývat.

„Už tím, že se spolu bavíme, se o to policie zajímá. Na základě toho, co jste napsal, jsem si to pročetl. Viděl jsem tam ty skutečnosti. V případě, že neučinila trestní oznámení, tak bych na ni potřeboval kontakt, abychom se s ní spojili a domluvili se na dalším postupu,“ reagoval pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Zpověď stalkera: Tu holku mám prostě rád, intenzita psaní ji asi překvapila. Bral jsem to jako recesi Číst článek

Není to poprvé

Není to poprvé, co se policie případem zabývá. Muž začal Hanu pronásledovat v roce 2011, rok poté podala trestní oznámení. Jan V. se dostal k soudu, který ho potrestal roční podmínkou za nebezpečné pronásledování a zakázal mu ženu jakkoliv kontaktovat.

Muž ale podmínku po několika měsících porušil a ženě napsal. Policie ho proto obvinila kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jenže státní zástupce stíhání kvůli psychické nemoci zastavil.

Soud muži nařídil ústavní léčbu, kterou po zhruba půl roce změnil na ambulantní. Pronásledování nicméně neustalo. Hana se serveru iROZHLAS.cz svěřila s obavami kvůli tomu, že útoky vůči ní v poslední době eskalovaly. Jan V. nedávno například dorazil do kanceláře, kde je zaměstnána.

Zpověď stalkera: Tu holku mám prostě rád, intenzita psaní ji asi překvapila. Bral jsem to jako recesi Číst článek

‚Je špatně léčený‘

„V poslední době se zdá, že je špatně léčený. Občas jeho e-maily dávají smysl, ale teď vůbec. Může se mu něco udát v hlavě. Napsal mi, že by bylo lepší mě zabít nebo znásilnit. To, že by se mnou chtěl mít sex, píše pořád. Někdy popisuje třeba jen události ze svého života, ale pak mi píše, jaké má představy, co by se mnou dělal, že 20 let neměl sex. Když vidím, že je schopný fakt fyzicky přijít, bojím se, že nemoc bude mít progres a nějaký hlas mu našeptá, aby mi ublížil, když s ním nebudu,“ uvedla žena.

Rozhodla se proto podat další trestní oznámení, zatím tak ale neučinila. Policie se však ze zákona musí zabývat protiprávním jednáním i v případě, že se o něm dozví sama. Redaktor serveru iROZHLAS.cz jí také předal komunikaci se stalkerem, který mu napsal, že by ženu chtěl „unést z Londýna a konečně znásilnit“.

Při osobním setkání muž tvrdil, že by Haně ani nikomu jinému nikdy neublížil. Jeho matka uvedla, že je pod dohledem lékařů, kteří zvažují změnu medikace. Jan V. podle ní navíc začal pracovat v chráněném zaměstnání, což by podle ní mohlo přispět k jeho socializaci.

Psycholožka: Oběti stalkerů prožívají podobné trauma jako přeživší leteckých katastrof Číst článek

Nový znalecký posudek

Podání trestního oznámení doporučila i vedoucí Obvodního státního zastupitelství Blanka Valsamisová, jejíž podřízený ho v roce 2014 zastavil. „Pokud uplynuly například dva roky, opět se může zahájit trestní stíhání, znova udělat znalecký posudek a může se to nějak řešit,“ řekla.

Za stalking lze podle policie považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby.

Od 1.ledna 2010 je stalking trestným činem - je kvalifikován jako nebezpečné pronásledování. Pachateli za něj mohou hrozit až tři roky vězení.

Stalker Jan V. 2011

Hana potkává Jana V. na taneční party

Hana potkává Jana V. na taneční party 2012

kvůli stalkingu na Jana V. podává trestní oznámení

kvůli stalkingu na Jana V. podává trestní oznámení 2013 květen

soud Jana V. trestá roční podmínkou kvůli nebezpečnému sledování, po dobu podmínky mu soud zakazuje Hanu jakkoliv kontaktovat

soud Jana V. trestá roční podmínkou kvůli nebezpečnému sledování, po dobu podmínky mu soud zakazuje Hanu jakkoliv kontaktovat 2013 říjen

Jan V. opět své oběti píše a porušuje tak podmínku uloženou soudem

Jan V. opět své oběti píše a porušuje tak podmínku uloženou soudem 2014 duben

soud kvůli porušení podmínky Janu V. nařizuje ústavní léčbu v bohnické léčebně

2014 červen

státní zástupce Jana V. obvinil kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

soud kvůli porušení podmínky Janu V. nařizuje ústavní léčbu v bohnické léčebně 2014 červen státní zástupce Jana V. obvinil kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 2014 srpen

státní zástupce zastavuje stíhání Jana V. pro nepříčetnost