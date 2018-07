Zpověď stalkera: Tu holku mám prostě rád, intenzita psaní ji asi překvapila. Bral jsem to jako recesi

Chápu, že intenzita psaní asi slečnu překvapila. Na druhou stranu si říkám, že psaní dopisů nic není, myslí si Jan V. Soud ho potrestal za nebezpečné pronásledování, takzvaný stalking. Porušil ale podmínku, kvůli čemuž skončil v psychiatrické léčebně a čelil dalšímu trestnímu stíhání. I přes to svoji oběť sleduje už sedm let: vyhrožuje ji i smrtí či znásilněním. Server iROZHLAS.cz s útočníkem natočil rozhovor, jehož sestřih zveřejňuje. Praha 6:00 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stalker redaktorovi serveru iROZHLAS.cz tykal, v zájmu otevřenosti na jeho hru přistoupil. DETAILY O PŘÍPADU NAJDETE ZDE.



Považuješ sám sebe za stalkera?

Chápu, že intenzita psaní asi slečnu překvapila. Na druhou stranu si říkám, že psaní dopisů nic není, pokud je to v nějakých rozumných mezích. Já jsem to do jisté míry vnímal jako recesi, i když jsem to samozřejmě přeháněl.

Považuješ se tedy za stalkera?

Ani moc ne. Je to normální. Dlouhodobě jsem byl bez ženský, slečna se mi líbila, chtěl jsem ji zaujmout a pak jsem se „nakrk“, když jsme se přestali bavit. Byl jsem sprostý. To je asi všechno, co bych k tomu řekl.

Odmítnutí od slečny si asi zažil každý...

Ale já jsem se dostal do situace, že mi to fakt štvalo. Ta odmítnutí už byla tak intenzivní... Chápu ale, že každá holka má právo si vybrat chlapa podle svých představ.

I slečna, které píšeš?

No určitě.

Tak proč jí píšete, když si vás nevybrala?

Já nevím. Prostě jsem měl pocit, aby neměla nějaké obavy, že udělám ještě něco stokrát horšího. Chtěl jsem ji nějak uklidnit. Proč si nejsme schopni říct „hele, udělali jsme botu, oba jsme to přeháněli“.

Co přeháněla ona?

Já nevím.

Píšeš jí sedm let, třeba deset e-mailů denně. Připadá ti to přiměřené? I s ohledem na to, že ti jasně dala najevo, že ji to obtěžuje?

Psala mé mámě. Byli jsme na skupinové terapii, kde se řešilo, že i když mám někoho rád, není normální trvat na svém, že i přes problémy by mohl vztah fungovat. Uvědomuji si, že bych se mohl dostat do stejných problémů jako před soudem, který proběhl.

Ty jí píšeš zprávy se sexuálně explicitním obsahem, posíláš porno... A pokud vím, v některých zprávách zazněla i výhrůžka smrtí.

Ne, taková zpráva byla jen jedna. Byla před tím soudem a bylo to bráno jako vtip - reakce na to, že stalking je nebezpečné pronásledování.

Myslíš, že to brala jako vtip?

Ne, když se to řešilo v médiích. Proto jsem ji taky chtěl uklidnit, nějak zlehčit tu situaci.

Čeho chceš sledováním dosáhnout?

Pro mě je to do jisté míry uzavřená kapitola. Já proti té holce fakt nic nemám, je mi sympatická tím, co dělá. Tu holku mám prostě rád.

Říkáš, že tu holku máš rád. Uvědomuješ si, že jí ubližuješ? To ti nevadí?

Já jsem to poslední dva roky chtěl zlehčit, aby byla v klidu, neměla strach, nedělala si výčitky, že kvůli ní jsem byl v léčebně.

Dokážeš jí přestat psát?

Dokážu, nemám s tím problém.

Kdy jsi jí naposledy napsal?

Psal jsem jí, no.

Teď někdy?

Dnes ne.

Včera?

Možná, nevím, asi jo.

Myslíš, že jí zvládneš přestat psát?

Uvidíme. Teď si pár lidí přečte ten rozhovor a uvidíme, jaký to bude mít efekt.

Co to s tím má společného?

Asi nic. Já jsem nepochopil, když dám holce dárek... jestli ji tohle zklamalo, že má svého kluka, od kterého dostává dárky. Je mi to líto, tohle nepochopení.

Ty máš psychické potíže. Léčíš se?

Intenzivně. Beru léky. Říkám si ale, co se ještě po těch 20 letech může vyřešit.

Byl bys jí schopen fyzicky ublížit?

Ne, žádné holce ani chlapovi. Nejsem na to typ. Už jsem jednou dostal kvůli podobné věci.

Nebojíš se, že se to může stát, když se zhorší tvůj zdravotní stav?

Snažím se dělat věci tak, abych měl pod kontrolou destruktivní věci. Mám zpětnou vazbu od kamarádů, rodiny.