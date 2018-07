Hanu už sedm let pronásleduje psychicky nemocný muž Jan V. Denně jí posílá deset e-mailů s výhrůžkami smrtí, znásilněním, pornomateriály, ale i nesrozumitelnými příběhy. Soud ho potrestal podmínkou, kvůli jejímuž porušení dokonce na čas skončil v léčebně, odkud byl ale propuštěn. Útoky stalker stupňuje, Haně nepomohlo ani přestěhování do ciziny. Nedávno se za ní vypravil do kanceláře, kde je zaměstnaná. Žena má strach, že jí útočník ublíží. Serveru iROZHLAS.cz se ho podařilo najít a vyzpovídat.

Praha 16. července 2018

„Vyhrožoval mi zabitím, znásilněním, ‚ustalkováním‘ k smrti. Nedávno za mnou přišel do práce, byla jsem úplně paralyzovaná. Tlak mi klesl tak moc, že jsem si musela na hodinu lehnout a nemohla jsem nic dělat, tak strašně zle se mi udělalo. Nevím, co bych dělala, kdybych ho zase někde potkala, asi bych se sesypala. Když třeba vidím jemu podobného muže, dělá se mi fyzicky zle, chce se mi zvracet a podlamují se mi kolena,“ líčí Hana a přitom ukazuje e-maily, kterých pravidelně každý den dostává kolem deseti.

Stalking - nebezpečné pronásledování Od 1.ledna 2010 je stalking trestným činem – je kvalifikován v § 354 jako nebezpečné pronásledování. Lze tedy říci, že pronásledování je trestné. Za trestný čin bylo pronásledování poprvé označeno v Kalifornii roku 1990. Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Útočník u oběti vyvolává pocit strachu. Dva příklady z Česka: Pětadvacetiletou ženu zastřelil její bývalý přítel před nákupním střediskem v Praze.

Na ruzyňském letišti setkání dvou kolegů skončilo také tragicky. Muž neunesl nezájem své kolegyně a ubil jí uříznutou větví. Pražský soud jeho jednání odsoudil k 15-ti letům odnětí svobody. Zdroj: policie.cz

Už sedm let uběhlo od chvíle, kdy ji v tanečním klubu oslovil neznámý muž. Bylo to podle ní letmé setkání, kterých člověk na mejdanu zažije mnoho. Proto mu nepřikládala žádnou váhu: „Podala jsem mu ruku, řekli jsme si dvě věty a to bylo všechno.“

Setkáním na večírku to ale neskončilo, Jan V. ji krátce na to požádal o přátelství na facebooku, ani to příliš neřešila. „Viděla jsem, že máme strašně moc společných známých, tak jsem to odklikla,“ vzpomíná na okamžik, který jí zásadně změnil život.

Komentáře a divné zprávy

Začalo to velkým množstvím komentářů pod jejími příspěvky a zasíláním zpráv s podivnými žádostmi. „Ptal se, jestli ho jako fotografka nevyfotím se dvěma dívkami na autě. Tehdy jsem si myslela, že si dělá legraci. Některé ty jeho zprávy nedávaly smysl.“

Vedle toho navíc začaly chodit e-maily a sms. Jak později Hana zjistila, nový obdivovatel získal telefonní číslo od jejího kolegy. „Chodilo mi od něj kolem deseti e-mailů denně a přibyly k tomu esemesky. Tehdy můj telefon ještě neuměl blokovat číslo, takže mi neustále pípaly sms tak, že jsem nemohla používat telefon. Na sociálních sítích si stáhl moje fotky a sdílel nejrůznější koláže se mnou,“ popisuje žena.

V tu chvíli pochopila, že situace je vážná. Nejdříve se ji pokusila vyřešit sama. „Nevěděla jsem, jak to zastavit. Prosila jsem ho, ať toho nechá, že mě to nezajímá, že je mi to nepříjemné. Kde to šlo, jsem ho zablokovala.“

Ukázka z e-mailů zasílaných stalkerem | Repro: iROZHLAS

‚Byla jsem strašně vyděšená‘

Pronásledovatel se zaměřil i na její okolí. Lidem z branže posílal často nesrozumitelné zprávy, ve kterých nezapomněl dodat, že v případě zájmu pro ně může fotit a přidal odkaz na její webové stránky. „Takže jsem se pak hromadně omlouvala a vysvětlovala, že s ním nemám nic společného. Příjemce nedal do skryté kopie a e-mail poslal i mně. Když jsem viděla, komu to poslal, dělalo se mi špatně. Byla jsem strašně vyděšená, netušila jsem, jestli to pochopí.“

Oběti stalkingu Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou známé osobnosti (zpěváci, herci, politici), expartneři, v zásadě můžeme říci, že stalkerem může být: osoba, kterou oběť osobně zná a ví, že ji pronásleduje,

osoba, kterou oběť osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje,

osoba, kterou oběť osobně nezná (např. kyberstalkeři hledající své oběti na internetu). Zdroj: policie.cz

Hana si musela připustit, že se stala obětí stalkingu, který policie definuje jako „opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, různými druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby, jimiž útočník u oběti vyvolává pocit strachu“.

Zbavit se stalkera podle policejní psycholožky Ludmily Čírtkové není obvykle jednoduché a pro jeho oběť to znamená další trápení. „Časté doporučení zní, aby oběť změnila své návyky: třeba nechodila do oblíbeného fit centra, přestěhovala se, změnila práci. Ačkoliv nic neudělala, stalking má na ni závažné dopady. Mnoho obětí to cítí jako nespravedlivé,“ vypočítává psycholožka.

Kauza Hany je o to složitější, že její pronásledovatel trpí schizofrenií. „Pouze menšina případů je spojena se závažnou duševní poruchou, studie se dnes shodují na čísle 5 až 10 procentech stalkerů zasažených psychózou. Nicméně právě tyto případy bývají pro oběť velmi strastiplné, protože stopnout je bývá těžké,“ upozorňuje Čírtková. (Celý rozhovor s psycholožkou čtěte ZDE)

Podala trestní oznámení

Hana po roce podala na Jana V. trestní oznámení. Stalking je v Česku od roku 2010 trestným činem, který zná trestní zákoník jako nebezpečné pronásledování se sazbou až tři roky vězení. „Když jsem nesla jeho zprávy na flashce jako důkaz, bylo jich přes dva tisíce,“ vzpomíná dnes s trpkým úsměvem.

První rozhodnutí soudu pro ni dopadlo nadějně. Rozsudek z května 2013 Jana V. uznal vinným a potrestal ho roční podmínkou, během níž mu zakázal svoji oběť kontaktovat. Muž to vydržel pouhé čtyři měsíce, pak Haně opět napsal. „Předně si uvědomuji, že porušuji podmínku mé podmínky, že ti píšu a riskuji tak 3 měsíce ve vězení, ale sázím na tvou prozřetelnost a shovívavost,“ napsal do něj.

Hana jednala a na porušení podmínky upozornila. Soud proto Janovi V. nařídil ústavní léčbu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a rozjelo se další trestní stíhání. „Policie slíbila, že ho soud pošle na dva roky na ústavní léčbu, ale nakonec ho po dvou měsících pustili. V polovině roku 2014 zastavili i trestní stíhání. To už jsem se na to vykašlala a odjela do zahraničí,“ popisuje Hana své rozčarování.

‚Nelze ho stíhat‘

Státní zastupitelství skutečně trestní stíhání Jana V. zastavilo, i když připustilo, že podmínku skutečně porušil. Po vyšetření totiž znalec konstatoval, že kvůli závažné psychické poruše ho nelze stíhat.

Projevy stalkingu Demonstrování moci a síly (přímé či nepřímé výhrůžky) fyzické pronásledování oběti cestou do práce, na nákup, pronásledování autem, čekání na oběť před domem

Stalker může také vyhrožovat fyzickým útokem na oběti nebo útokem na její blízké

Uskutečněním výhružek v případech, že dosavadní pokusy stalkera selhávají

Stalker se vydává za oběť, označuje sám sebe za oběť a předstírá, že se mu oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení

Snaha poškodit pověst oběti, očernit ji šířením nepravdivých informací v okolí Zdroj: policie.cz

„Obviněný nebyl v době svého jednání v důsledku závažné duševní choroby schopen rozpoznat nebezpečnost a škodlivost svého jednání ani toto své jednání ovládat, a to ani v minimální míře," argumentuje usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4.

Stíhání zastavil státní zástupce Jaroslav Kučera, který již odešel do důchodu. Podle nynější šéfky zastupitelství Blanky Valsamisové však nemohl rozhodnout jinak. „Jestliže tam byl znalecký posudek a bylo to zastaveno kvůli nepříčetnosti, tak se nedá nic dělat. Nemůže být stíhaný, to je dané,“ uvedla.

Jan V. se nakonec dostal i z bohnické léčebny, nařídili mu ambulantní léčení. Ředitel nemocnice Martin Hollý nemůže o konkrétním případu mluvit, řekl pouze, že o propuštění a změně léčby nerozhodli sami lékaři.

„O tom, zda uloží ústavní nebo ambulantní léčení, rozhoduje soud na návrh znalců. O přeměně z ústavního na ambulantní léčení pak rozhoduje soud na návrh léčebného týmu, eventuálně na základě revizního znaleckého posudku,“ popsal šéf bohnické nemocnice.

Dárky do zahraničí

Rozhodnutí propustit útočníka pro Hanu znamenalo další pronásledování, stalkera neodradil ani její čtyřletý pobyt v zahraničí, kde se živila jako fotografka. Když se po čase dozvěděl, kam odjela, situace se navíc zhoršila – kromě e-mailů začal posílat balíky.

Typologie stalkerů Rozpoznat stalkera nemusí být vůbec snadné a často se to ani nepodaří, může se jevit jako společensky naprosto normální člověk, o kterém ani jeho nejbližší okolí nemusí tušit, že např. obtěžuje jinou osobu Stalkerem může být : osoba, kterou oběť osobně zná a ví, že ji pronásleduje,

osoba, kterou oběť osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje,

osoba, kterou oběť osobně nezná (např. kyberstalkeři hledající své oběti na internetu). Zdroj: policie.cz

„Chodily mým klientům. Nějaké mám schované jako důkazy, ale nikdy jsem je neotevřela. Někteří klienti však v jednom z balíků našli laptop zasypaný kondomy. Takových balíků přišlo asi sedm. Všem klientům psal zmatené e-maily, v nichž se třeba představoval jako můj agent a nabízel jim, že pro ně bude dělat grafiku. Ptali se mě, co se děje. Když jsem jim vysvětlila situaci, naštěstí to chápali.“

Hana se nedávno vrátila do Česka, kde pracuje jako manažerka. Pronásledování se podle ní opět zhoršilo. „Dlouho nezjistil, že jsem zpět, ale to byla jen otázka času. Když se mu to podařilo, volal do mého bývalého zaměstnání a chtěl, aby mi odtamtud posílali dárky od něj. Volali mi, co se děje, tak jsem jim to vysvětlila a oni mě začali zapírat.“

Nejvíc ji ale vyděsilo, když stalker nedávno dorazil přímo do kanceláře, kde je zaměstnána nyní. A to i přes to, že přímo k ní nepřišel. „Seděla jsem v kanceláři a slyšela, jak nějaký chlap hledá kolegy s tím, že má pro mě dárek. Musel mě vidět, ale asi se bál,“ je přesvědčena. Hana se od té chvíle děsí, kam až útočník zajde.

‚Napsal, že lepší by bylo mě zabít‘

„V poslední době se zdá, že je špatně léčený. Občas jeho e-maily dávají smysl, ale teď vůbec. Může se mu něco udát v hlavě. Napsal mi, že by bylo lepší mě zabít nebo znásilnit. To, že by se mnou chtěl mít sex, píše pořád. Někdy popisuje třeba jen události ze svého života, ale pak mi píše, jaké má představy, co by se mnou dělal, že 20 let neměl sex. Když vidím, že je schopný fakt fyzicky přijít, bojím se, že nemoc bude mít progres a nějaký hlas mu našeptá, aby mi ublížil, když s ním nebudu,“ přiznává žena.

Výňatky z usnesení ■ „Je nesporné, že psaním a posíláním zpráv opakovaně porušoval soudem uložené omezení spočívající v zákazu veškerých kontaktů s poškozenou.“ ■ „Znalec konstatoval, že trpí závažnou duševní chorobou. V době páchání trestné činnosti byly rozpoznávací i ovládací schopnosti obviněného zcela vymizelé.“ ■ „Na základě všech výše uvedených skutečností a zejména vzhledem k závěrům znaleckého posudku bylo nutno učinit závěr, že obviněný nebyl v době svého jednání v důsledku závažné duševní choroby schopen rozpoznat nebezpečnost a škodlivost svého jednání ani toto své jednání ovládat, a to ani v minimální míře.“ Zdroj: usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4

Server iROZHLAS.cz jejího pronásledovatele Jana V. našel a natočil s ním téměř půlhodinový rozhovor. Tvrdí v něm, že sám sebe za stalkera nepovažuje. Psychickou nemoc mu prý způsobila konzumace drog. Při osobním kontaktu nicméně nepůsobí, že by byl nepříčetný.

„Chápu, že intenzita psaní asi slečnu překvapila. Na druhou stranu si říkám, že psaní dopisů nic není, pokud je to v nějakých rozumných mezích. Já jsem to do jisté míry vnímal jako recesi, i když jsem to samozřejmě přeháněl,“ uvedl.

Tvrdí také, že nemá problémy své oběti psát a odmítl, že by ji mohl fyzicky ublížit. „Žádné holce ani chlapovi. Nejsem na to typ. Už jsem jednou dostal kvůli podobné věci,“ tvrdí Jan V. (Celý rozhovor s Janem V. čtěte ZDE)

Matka stalkera: Nikdo si to nedokáže představit

Hana dokonce několikrát kontaktovala i útočníkovu matku. Ta serveru iROZHLAS.cz napsala, že případ jejího syna zasáhl celou rodinu: „Kdo něco takového nezažil, neví, co to je, když se z nadaného, vtipného a bezproblémového syna stane cizí dezorientovaný člověk, žijící osaměle ve ‚svém světě‘, který se vůči svému okolí chová přinejmenším divně.“

Její syn je ale podle ní pod lékařským drobnohledem, o čemž také Hanu informovala. „Syn dostal další léky a lékařka zároveň zvažuje změnu hlavní medikace. Zároveň jsem ji požádala, aby mě informovala o aktuální situaci. Syn navíc od tohoto měsíce začal pracovat v chráněném zaměstnání. To by, jak doufáme, také mohlo přispět k jeho socializaci,“ doufá matka Jana V.

Hana se však vzhledem k eskalaci pronásledování v poslední době rozhodla jít na policii a podat další trestní oznámení. Je přesvědčena, že léčba na Jana V. nezabírá. „I moji nadřízení mi řekli, že nechtějí, aby takový člověk chodil k nám do kanceláře. Slíbili také, že budou svědčit,“ vysvětluje důvody.

Psycholožka: Může být nebezpečný

Takový postup doporučuje i psycholožka Čírtková, podle níž může být schizofrenik nebezpečný. „Nejlepším prediktorem je násilí, kterého se již dopustil. Existují i další vodítka, třeba vypadnutí ze sociální sítě: přerušení kontaktu s rodinou, nikdo nedohlíží, zda bere léky, nedodržuje termíny u ambulantní péče a podobně,“ upozorňuje.

Jednat by Hana měla i podle šéfky státního zastupitelství Valsamisové, jejíž podřízený před čtyřmi lety stalkerovo stíhání zastavil. „Pokud uplynuly například dva roky, opět se může zahájit trestní stíhání, znova udělat znalecký posudek a může se to nějak řešit. Měla by jít na policii, nebo podat trestní oznámení k nám s tím, že to znova pokračuje, my už to tady dohledáme a bude se to dělat znova. Neměla by to nechat,“ radí Valsamisová.

Po sedmi letech pronásledování však Hana podle svých slov nevěří, že jí policie a soudy mohou pomoct. I proto se rozhodla příběh zveřejnit. „Nevěřím, že se ho někdy zbavím,“ říká smířeně a jedním dechem vypočítává: „Jen dnes mi napsal deset e-mailů.“