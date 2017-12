'Stalo se něco divného.' Vrátí se lobbista Janoušek v roce 2018 do vězení?

V roce 2018 by se měla vyřešit situace kolem nástupu do vězení lobbisty Romana Janouška. Ten se ani po opakovaném přerušení trestu nevrátil letos v listopadu za mříže a Krajský soud v Brně mu v podstatě doporučil, aby si kvůli špatnému zdravotnímu stavu podal žádost o upuštění od zbytku trestu. Janoušek před pěti lety v pražských Nuslích úmyslně srazil ženu, která se ho kvůli předchozí nehodě snažila zastavit. Brno 14:10 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Janoušek u soudu (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Já na to nemám žádný názor. Stalo se něco divného. Až to budu vědět, tak vám to řeknu. Děkuji,“ reagoval po autonehodě v březnu 2012 Roman Janoušek na otázky novinářů. V Praze 4 nejdřív naboural do auta vietnamské řidičky, pak ujel. Žena se ho snažila zastavit na další křižovatce – stoupla si před jeho terénní auto, kterým ji porazil a odjel.

Prchal i před policisty. Ti mu pak naměřili v dechu přes dvě promile alkoholu. Lobbista a podnikatel Janoušek se později u soudu za své chování omluvil a činu litoval: „Pravda je, že jsou věci, které se vrátit nedají, a ta moje chyba se stala, a já se s tím musím naučit nějakým způsobem žít.“

4,5letý trest

Romanu Janouškovi soud pravomocně uložil za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky čtyř a půl letý trest. Odseděl si přes rok. Pak uspěl s žádostmi o přerušení trestu kvůli zdravotním důvodům, které souvisejí s operací hlavy.

Loni o zdravotním stavu Janouška mluvil jeho obhájce Lukáš Trojan. „Po té původní operaci hematomu mu musela být vyměněna významná část lebky za 3D implantát, který se nepřeholil tak, jak měl… A s tím ty následné komplikace, se kterými se léčí,“ popsal Trojan.

Neúspěšná dovolání

Poslední žádost o přerušení trestu Krajský soud v Brně zamítl, ale zároveň vzkázal, že se Janouškův stav podle lékařských zpráv nelepší a odsouzený by mohl podat žádost o upuštění od zbytku trestu. Tu lobbista a podnikatel podal a soud o ní zatím nerozhodl.

Podnikatel a lobbista v minulosti podal neúspěšně také dovolání k Nejvyššímu soudu, neuspěl ani u Ústavního soudu. V roce 2016 se také snažil obnovit svůj proces u pražského Městského soudu, kde jeden ze znalců zmínil, že obžalovaný při nehodě špatně viděl.

Soudce Tomáš Kubovec ale žádost o znovuotevření případu zamítl. „Odsouzený bezprostředně na tu poškozenou zcela vědomě reagoval – musel ji vidět. Nejde ani přehlédnout to, že potom během prvního telefonátu s manželkou si byl vědom kontaktu s poškozenou,“ prohlásil Kubovec.

Soudce v minulosti vznesl také podnět k prověření znalce Jiřího Dolečka, který zpracovával pro Romana Janouška posudek k nehodě v pražských Nuslích. Doleček podle nepravomocného rozsudku z letošního srpna posudek úmyslně zkreslil ve prospěch Romana Janouška.

Doleček odešel od Obvodního soudu pro Prahu 2 s 18měsíční podmínkou, proti které se odvolal. „Musím bohužel konstatovat, že lež dostala zelenou. Já, který jsem respektoval všechny stopy… S Janouškem jsem si nikdy ruku nepodal, znám ho jen z TV. A jestli si celý národ myslí, že jsem za balík peněz vypracoval, tak bohužel,“ dodává Doleček.