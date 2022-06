Školství si zaslouží ministra, který má politickou váhu, kritizuje Balašův výběr ředitel EDUin

Hnutí STAN oznámilo kandidáta na ministra školství. Na post po Petru Gazdíkovi vybrali svého poslance, a vysokoškolského profesora Vladimíra Balaše. Výběr ministra ovšem kritizuje informační centrum o vzdělávání EDUin. „Bylo potřeba instalovat někoho, kdo se orientuje v problémech školství," mínil v rozhovoru pro Radiožurnál jeho programový ředitel Miroslav Hřebecký. Rozhovor Praha 12:06 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč není Vladimír Balaš podle vás tím vhodným kandidátem?

Ono to není ani tak o profesoru Balašovi, jako je to především o hnutí STAN. Protože hnutí STAN ví moc dobře, vzhledem k tomu, že tam mělo resortního ministra, v jakém stavu se resort v tuto chvíli nachází, jaké výzvy ho čekají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude záležet na to, jak se Balaš spolehne na tým, který na ministerstvu je, upozorňuje Miroslav Hřebecký z organizace EDUin. Poslechněte si rozhovor

A bylo potřeba podle mého instalovat někoho, kdo se v problémech orientuje a kdo se na tu pozici případně nějaký čas systematicky připravoval, případně ji vykonával dříve.

A nikdo takový ve STAN není?

No, bylo osloveno mnoho lidí ze STANu, kteří by byli podle mého vhodnější, a všichni odmítli. Možná právě proto, že znají složitost těch problémů. A STAN stále sveřepě trval na tom, že to obsadí svým člověkem.

Profesor Balaš se na toto vlastně nijak nepřipravoval ani v rámci svého poslaneckého mandátu. Tam pouze dílčím způsobem seděl ve výboru pro vysoké školství, ale ve školském výboru ani neseděl. Takže vlastně ty problémy chytá až teď narychlo, tak, jak běží okolo něj v médiích.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin | Zdroj: EDUin

Měl by to místo tedy obsadit někdo z pětikoalice, někdo jiný než hnutí STAN?

No tak především jestliže celá vládní koalice ve svém vládním prohlášení, ostatně jako předchozí vlády, deklaruje, jak je školství důležitý resort. A mimochodem je to druhý resort po ministerstvu práce a sociálních věcí z hlediska nároků na státní rozpočet, tak by si zasloužil nějakého ministra, který má politickou váhu.

Ono se to brzy ukáže při vyjednávání o platech. Ve vládním prohlášení je napsáno 130 % průměrné mzdy, což bude při tom přidávání, které bude reagovat na inflaci v ostatních resortech, poměrně výzva.

Říkáte, že to ani není o Vladimíru Balašovi, tak nebylo by přece jenom lepší dát mu šanci na ministerstvu, seznámit se s jeho programem, počkat, až předvede, co umí?

Ale tak samozřejmě, ono ani nic jiného v tuto chvíli nezbývá. Já nebudu tvrdit, že profesor Balaš je úplně nevhodný kandidát, protože to poslední, co nejspíše rozhodlo, a nezapomínejme na to, protože to bude první, co se bude řešit, tak je předsednictví Evropské unie a jeho zkušenosti, jazyková výbava i vlastně schopnost řídit nějaké mezinárodní summity. Myslím si, že toto nakonec rozhodlo, proč po něm hnutí STAN sáhlo.

Ono bude nejvíce záležet na té kontinuitě, po které všichni volají, ke které se hlásil ministr Gazdík, a profesor Balaš tu kontinuitu jednoznačně také deklaruje. Takže v tomto se nechme překvapit a věřím, že budeme překvapeni mile.

Bude v podstatě záležet v tuto chvíli při jeho dosud neorientaci v regionálním školství, na tom, jak se spolehne na tým, který na ministerstvu je. Pokud by mělo docházet na nějaké velké personální rošády, tak s tím bude asi dost problém vzhledem k těm problémům, které jsou jsou na stole.