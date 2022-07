Červinka a jeho kandidátka se mohou účastnit podzimních voleb. Nasbírali potřebných tisíc podpisů

Kandidáti hnutí STAN v Poděbradech budou v podzimních komunálních volbách kandidovat jako Nezávislí kandidáti Poděbrady. Podařilo se jim získat dostatek podpisů nutných k registraci kandidátky, které v úterý v termínu odevzdají, řekl starosta Poděbrad a lídr kandidátky Jaroslav Červinka. Jako nezávislí kandidáti potřebovali v Poděbradech 1003 podpisů. Z kandidátní listiny STAN odstoupili po kritizovaných Červinkových výrocích o Romech. Poděbrady 13:06 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Jaroslav Červinka na historické slavnosti v Poděbradech letos v červnu | Zdroj: Profimedia

„Limit jsme splnili, dopočítáváme a přichází ještě další lidé s podpisy, takže zatím nemáme přesný počet lidí, kteří nás takto podpořili,“ řekl v úterý před 10.00 Červinka. Na nezávislou kandidátní listinu se přesunulo všech 21 původních kandidátů STAN, lídrem je Červinka. Registrace pro obecní volby končí v úterý v 16.00.

Poděbradská kandidátka STAN reaguje na odchod Červinky. Do voleb chce jít pod jinou značkou Číst článek

Oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo Červinku minulý týden k odstoupení z kandidátky. Rakušan o víkendu uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní. Dozorčí rada hnutí také podala podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem.

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl.

Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet. Za svá slova se Červinka omluvil. Uvedl, že jeho výrok o Romech byl hloupý před 20 lety i nyní. Svou roli podle něj sehrály emoce a únava a jeho vyjádření nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.