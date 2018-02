Reakce parlamentních stran na požadavky STAN: nic nového, koalice proti KSČM a SPD, nejsme extremisti

Hnutí Starostové a nezávislí chce příští týden svolat kulatý stůl demokratických parlamentních stran. STAN jmenoval ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Piráty. Chtějí tak vyvolat jednání s hnutím ANO o možné podpoře menšinové vládě a zabránit tomu, aby se na ní podíleli komunisté a SPD. Demokratické strany by se podle hnutí STAN měly víc spojit. Praha 21:10 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Předseda Starostů Petr Gazdík řekl, jaké budou jejich podmínky při jednání o vládě: „Podpora prozápadního směřování republiky, pevná součást Evropské unie a NATO. Za druhé, žádná spolupráce s extremistickými silami, s KSČM a SPD. Za třetí, členem vlády nebude trestně stíhaná osoba. Za čtvrté, shoda na konkrétních programových prioritách, jako jsou například decentralizace, sociální reforma, podpora vzdělávání, řešení bytové politiky.“ Až do čtvrtka Starostové možnou podporu menšinové vlády hnutí ANO odmítali.

Podle Pirátů obrat v postoji Starostů jednání o vládě na druhý pokus neovlivní. „Podmínky, které zazněly od STANu, nejsou žádné jiné podmínky, ani žádná nová skutečnost, která by nastala za čtyři měsíce od voleb. Stále tam je ta podmínka neúčast Andreje Babiše na vládě, což tam historicky bylo od začátku, stejně tak to měli jejich partneři z předvolební kampaně KDU-ČSL, a vyhledávání programových shod,“ řekl Radiožurnálu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle místopředsedkyně ODS Alexandry Udženiji by tak mohla vzniknout nová koalice proti SPD a KSČM. „Když tak nahlas přemýšlím, kam by to mohlo vést s menšinovou podporou, tak tam se pak otvírají dveře opravdu na koalici, kde by bylo ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Pak by to byla protikoalice proti komunistům, SPD. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ říká Udženija.

Jednání o příští vládě může ovlivnit to, jak dopadne nedělní mimořádný sjezd ČSSD. Tam by si sociální demokraté měli zvolit předsedu a domluvit se na dalším postupu.

Nejsme extremisté

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš řekl, že je potřeba s vítězem voleb - tedy hnutím ANO - jednat. Zdůraznil, že se KSČM nechystá vládnout.

„Jejich péče o účast ve vládě je dojemná, ale KSČM se nechystá vládnout a sedět na ministerstvech. KSČM chce pouze vyjednat to, aby se odblokovala současná ústavní situace, aby vznikla vláda, a má ambici ovlivnit programové prohlášení tak, aby tam lidé našli to, co od voleb očekávali,“ popisuje Dolejš.

Předseda SPD Tomio Okamura se ohradil proti označení extremistická strana. „Jednání pana Gazdíka a pana Farského z hnutí STAN nelze ani nazvat jednáním, když na tiskové konferenci pozuráží všechny politické strany, které získaly ve volbách nadpoloviční většinu hlasů občanů České republiky. Nevím, co tím chtějí dosáhnout se svými tuším šesti poslanci. Ale musím také říci, že označovat za extremistickou stranu, která prosazuje přímou demokracii, tak to svědčí minimálně o absolutní politické neznalosti,“ myslí si Okamura.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že rozhodnutí Starostů vítá. Jejich podmínka, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk, ale bude podle Babiše problém.