‚Staň se hrdinou svého města.‘ Policie v Ústeckém kraji spustila náborovou kampaň

  Tvářemi náborové kampaně jsou dva sice mladí, ale zkušení policisté

  • Další fotografie (3)

Náborovou kampaň spustila v Ústeckém kraji Policie České republiky. Do ideálního stavu chybí celkem 490 policistů. Do uniformy budou lákat tváře policistky a policisty.

Kampaň nese v podtitul heslo „Staň se hrdinou svého města“. Měla by tak být na očích především ve větších městech Ústeckého kraje. Objeví se například ve videospotech na obrazovkách v městské hromadné dopravě, ústecký dopravní podnik nechal polepit jeden autobus a bude také po celém kraji na billboardech.

Policie v Ústeckém kraji chce do svých řad nalákat další lidi. Spustila proto náborovou kampaň

Kromě náborového příspěvku až 110 tisíc korun chce krajské ředitelství policie nové uchazeče lákat na základě příběhů dvou opravdových policistů. Obě tváře jsou sice mladí, ale už zkušení policisté.

V kampani se objevuje Barbora Žuborová z Ústí nad Labem, která nastoupila k policii po maturitě. Slouží pátým rokem a už se podílela na záchraně života. „Byl to určitě skvělý pocit. Myslím si, že zachránit život je to největší zadostiučinění v profesi policie. Je to ten největší úspěch, který můžu vykonat,“ popsala policistka Českému rozhlasu Sever.

Její kolega Adam Jankovský pracoval v továrně, ale byl to pro něj stereotyp. U policie slouží teď už devět let a vyhovuje mu práce s dostatkem adrenalinu.

1:54

Zbrojovky shání zaměstnance. Vojenský opravárenský podnik lákal středoškoláky náborovým veletrhem

Číst článek

Náborové testy

Jednou z částí přijímacího řízení je i test fyzické zdatnosti. Tréninkem a následným posilováním se na zdatnosti dá zapracovat. Tak jednoduché to ale podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka není s psychickou odolností.

„Nejtěžší jsou podle úspěšnosti uchazečů psychotesty. Skutečně se tam ukazuje, že vyzrálost dnešních uchazečů není mnohdy taková, jakou by bezpečnostní sbor potřeboval,“ přiblížil Dvořák.

Výrazně se podle něj zlepšila situace v Chomutově, stabilní stav je v Děčíně. Nejméně se daří nabírat nové lidi v Teplicích. Za poslední dva roky vzrostl počet policistů v celém kraji o 90.

