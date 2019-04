‚Mladým lidem věříme.‘ STAN bude chtít volební právo pro šestnáctileté, nejdřív na komunální úrovni

Starostové a nezávislí (STAN) budou navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Na tiskové konferenci po zvolení nového vedení hnutí to řekl nový lídr Vít Rakušan. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby. Nemyslí si, že návrh je odsouzen k neúspěchu. Rakušan se bude chtít postupně scházet s představiteli dalších politických stran kromě KSČM a SPD.

