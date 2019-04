Nový šéf STAN Rakušan: Musíme víc jezdit po Česku a ukázat lidem, že současná vláda selhává

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) si na sobotním sjezdu zvolilo nového předsedu, poslance a starostu Kolína Víta Rakušana. Ten musí nyní navázat na práci dlouholetého předsedy Petra Gazdíka, který STAN v roce 2017 poprvé přivedl do sněmovny. Hnutí ma být podle Rakušana silné, aby po příštích volbách mohlo převzít vládní odpovědnost. Předtím ho ale čeká několik zkoušek. „Všechno ukáže příští rok a půl,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:57 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan (STAN) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Jaké jsou vaše hlavní ambice coby nově zvoleného předsedy hnutí Starostové a nezávislí?

První ambice je jasná – pokračovat v tom úspěchu, který našemu hnutí vtisknul už Petr Gazdík: aby hnutí dále sílilo, aby bylo schopné po těch příštích volbách převzít vládní odpovědnost v nějaké zodpovědné vládě, která by skutečně prosazovala liberálnědemokratický model, o čemž v současnosti máme pochyby.

A samozřejmě chci, aby se ty preference odrazily od těch pěti směrem k deseti. Chci silný STAN, chci silný emancipovaný STAN a pro to je samozřejmě potřeba podstoupit velkou práci a předkládat jasnou vizi České republice. My ji připravenou máme.

‚Mladým lidem věříme.‘ STAN bude chtít volební právo pro šestnáctileté, nejdřív na komunální úrovni Číst článek

Podle dosavadního předsedy hnutí Petra Gazdíka má být tento krok impulzem pro hnutí STAN. Co tedy chcete dělat jinak než Petr Gazdík?

To je vždy velmi těžká otázka po předsedovi, kterého sám považuji za velmi kvalitního. Chtěl bych tomu teď skutečně dát veškerý svůj čas, chtěl bych cestovat po republice a navštěvovat naše hnutí a spolu s našimi regionálními osobnostmi silněji v regionech identifikovat, že nejenom já jako ten už pražský politik, ale že i oni představují to hnutí Starostové a nezávislí.

Blízký kontakt s regiony je nutný. A potom se samozřejmě budu snažit i o to, aby naše nápady, které jsou opravdové a nejsou jen nějakou brožurou, jako představil Andrej Babiš (ANO), vešly ve známost ve veřejném prostoru. To považuji za velmi důležité.

Řekl jste, že chcete dovést hnutí do vlády. Průzkumy vám ale většinou přisuzují v lepším případě kolem pěti procent. Máte tedy nějaký plán, jak to bez toho marketingu udělat?

Identifikovat nás s našimi regionálními osobnostmi, což se mnohdy nedaří. Ony jsou uznávány, ale lidé je nevnímají jako reprezentanty STANu. To je první věc, na které musíme zapracovat. Druhá věc je představení našeho programu přímou komunikací s voliči – jezdit po České republice, představovat, co jim nabízíme, a ukázat i to, že současná vláda selhává. Ne jenom personálně, ona selhává věcně, tu prosperitu jim nepřináší.

Vy jste v projevu řekl, že chcete vybudovat hnutí, které bude samostatné a silné, aby mohlo existovat samostatně. Znamená to, že v budoucnu už nehrozí podobný model spolupráce, jako měla být koalice s lidovci před volbami v roce 2017?

Marek Výborný jako předseda KDU-ČSL to řekl jasně a v podstatě to dnes zopakoval na našem sněmu. Lidovci chtějí budovat svébytnou existenci, která se nebude s dělit s nikým jiným. Koneckonců, tak to bylo i v evropských volbách, kde měli nabídku, aby šli do té spojené proevropské kandidátky. Nestalo se.

Já toto ze strany KDU-ČSL vnímám, takže myslím, že tam se to (spolupráce, pozn. red.) úplně nestane. Do budoucna jsou určitě možné nějaké koaliční modely, ale určitě není možné, abychom byli jen podporujícím subjektem. My jsme už natolik autentičtí, programově silní a jednoznační, že chceme být vždy viditelní pod tou značkou Starostové a nezávislí. Všechno ukáže příští rok a půl. Ukáží to evropské volby, ukáží to krajské volby, ukáží to senátní volby. Jestli tam dopadneme dobře, pak věřím, že můžeme být případně těmi, kdo dá nabídku jiným subjektům, aby třeba kandidovali s námi.

To znamená, že společnou kandidátku do sněmovních voleb se středopravicovými liberálními stranami vyloučit nemůžete?

To je věčná otázka novinářů, ale ono se o tom opravdu špatně mluví dva a půl roku před parlamentními volbami. Situace v České republice může mít vývoj, může se ukázat, že abychom zamezili nějakým nebezpečným tendencím, tak bude potřeba se spojit třeba do velmi nečekaných spojenectví, jako to dokázali Poláci před evropskými volbami. To všechno je možné, ale v této chvíli já vidím roli samostatného STANu, který musí být i pro tu případnou spolupráci atraktivní a zajímavý.