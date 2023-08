Potvrzení Farského a Nerudové. Celostátní výbor STAN schválil lídry kandidátky do eurovoleb

Aspiranty na příští europoslance za Starosty povede dvojice lídrů Jan Farský a Danuše Nerudová. Pozice v čele kandidátky STAN a osobnosti pro Evropu jim potvrdil ve čtvrtek celostátní výbor hnutí. Do Evropského parlamentu proběhnou volby 7. a 8. června příštího roku, Starostové už dříve deklarovali, že budou kandidovat samostatně. Jejich řady mají doplnit nezávislé osobnosti, které souzní s liberálními a proevropskými hodnotami. Praha 17:42 31. 8. 2023 (Aktualizováno: 18:18 31. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaká další jména obsadí místa na kandidátce „STAN a osobnosti pro Evropu“ bude jasné na podzim | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Dvojlídra do voleb do Evropského parlamentu schválil Celostátní výbor hnutí STAN ve čtvrtek.

Farský dostal za úkol kandidátku ‚velvyslanců‘ do EU. ‚Osobní kroužkovací kampaň budu respektovat,‘ říká Číst článek

„V rámci našeho předsednictví jsme prokázali, že Česko umí být konstruktivní zemí, že umí hrát na evropské úrovni důležitou a docela zajímavou roli. Že není zemí, která se musí jenom vést, která je jen pasažérem, že umí být i řidičem a kormidelníkem. Předsednictví je ale pryč a nyní nás čekají evropské volby,“ uvedl lídry kandidátky předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Česko má podle Rakušana nyní příležitost navázat na úspěch českého předsednictví a zachovat si v Evropě dobré jméno.

„Nechceme ztratit moment toho, že se naše pověst výrazně vylepšila. Proto chceme představit v čele s Danuší Nerudovou a Janem Farským kandidátku, která bude rozumně proevropská, liberální a ve své programové nabídce konstruktivní a která bude velkou oponenturou vůči velké míře alibismu a oportunismu, který často českou evropskou politiku provází,“ dodal Rakušan.

Nově jmenovaná lídryně kandidátky Danuše Nerudová za své priority v Evropské unii považuje snahu změnit vnímání Unie v Česku a probuzení zájmu o dění v ní zejména u mladé generace.

Jan Farský a Danuše Nerudová povedou evropskou kandidátku hnutí STAN | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Evropské volby nejsou druhořadé volby. Nelze rozdělovat politiku na domácí a evropskou. Evropská politika je jedna a je v naší moci ji ovlivňovat. Je v naší moci ovlivňovat to, co se děje a co vzniká v Bruselu,“ uvedla Nerudová.

Jan Farský zdůraznil klíčovou roli strategické soběstačnosti Evropské unie zejména během války na Ukrajině. Zmínil klíčovou roli nezávislosti společenství z hlediska obrany i ekonomiky.

„Pokud Evropská unie, která je nezpochybnitelnou velmocí, dokáže být soběstačnou, tak se stane supervelmocí. Já bych si to moc přál,“ pronesl Farský.

Podoba kandidátky?

„Nechci, aby to byl jednorázový volební projekt, ale kandidátka lidí, kteří budou něco jako velvyslanci Evropské unie v České republice,“ prozradil už dříve v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Farský. Toho hnutí STAN v březnu pověřilo přípravou eurovoleb.

„S těmito lidmi chci Evropskou unii racionálně vysvětlovat a komunikovat,“ popsal plány místopředseda Starostů a někdejší poslanec. Kandidátka se má sestavovat podle klíče sedm lidí za STAN a tři lidé zvenčí v první desítce a šest nominantů hnutí, doplněných o čtyři osobnosti ve druhé desítce.

V polovině srpna oznámila neúspěšná kandidátka na prezidentku, ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Nerudová, že se rozhodla kývnout na nabídku Starostů a připojit se k nim pro nadcházející eurovolby.

Budu kandidovat do Evropského parlamentu. 🇪🇺



Čekají nás volby, které ovlivní budoucnost nás i Evropy. Cítím zodpovědnost vůči všem, kteří mi dali hlas v prezidentské volbě a chtěli změnu. Populismu se musíme znovu postavit a nabídnout mu alternativu!



Více ve 🧵 pic.twitter.com/vqr7Nw0k2y — Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 17, 2023

„Je potřeba více propojovat evropskou a národní politiku. Abychom přinášeli témata z Evropy a naopak. Pro mé voliče jsou evropská témata důležitá, chápou, že jako země v srdci Evropy nemůžeme uspět bez Evropské unie. Na druhou stranu ale mají k jejímu fungování výhrady, já je mám taky a je třeba je artikulovat,“ zdůrazňovala v Interview Plus Nerudová.

Jaká další jména obsadí místa na kandidátce „STAN a osobnosti pro Evropu“ bude jasné na podzim. Kompletní seznam lidí i schválený program má mít hnutí v lednu.

Aktuálně sedí v Evropském parlamentu za STAN jediný zástupce, Stanislav Polčák. Ten se prý o křeslo europoslance znovu ucházet nehodlá. Minulý rok v červnu se vzdal funkcí v hnutí kvůli stykům s podnikatelem obviněným v korupční kauze Dozimetr, letos v březnu členství ve Starostech obnovil.