STAN svolává schůzi a Decroix si zve ‚na kobereček.‘ „Komunikace byla zmatečná,“ říká Šebelová

Vládní hnutí STAN na středu svolává svoje předsednictvo. Odůvodňuje to tím, že nerozumí posledním krokům ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS v bitcoinové kauze. Na jednání si ji proto i pozvalo. „Její dosavadní komunikace byla zmatečná, nepřispěla ani k vyjasnění situace, ani k obnovení důvěryhodnosti," říká pro Radiožurnál místopředsedkyně a poslankyně hnutí STAN Michaela Šebelová, která v letošních volbách obhajuje poslanecký mandát. Rozhovor Praha 14:46 6. srpna 2025

Co na tom dnešním jednání vašeho předsednictva budete chtít od paní ministryně slyšet?

Svolali jsme dneska mimořádné předsednictvo a jsem ráda, že paní ministryně přijala pozvání, protože ta její dosavadní komunikace byla zmatečná, nepřispěla ani k vyjasnění situace, ani k obnovení důvěryhodnosti, tak si chceme poslechnout její vyjádření.

Za nás je zásadní, aby kauza neprohlubovala nedůvěru veřejnosti k justici, říká místopředsedkyně a poslankyně hnutí STAN Michaela Šebelová

Jaký závěr toho jednání byste označila za uspokojivý? Co přinejmenším by mělo zaznít z vašeho pohledu?

To je v tuto chvíli předčasné hodnotit. Budu to jednání hodnotit až poté, co si vyslechnu paní ministryni.

My opravdu nerozumíme tomu, proč paní ministryně slíbila, že koordinátor zprávu vypracuje, když to s ním asi neměla domluvené. Mate to veřejnost, mate to nás. Prostě požadujeme, aby paní ministryně jasně a srozumitelně věc vysvětlila nejen nám, ale i následně veřejnosti.

Nevypracovaná zpráva

Připomněl jsem to úvodem, že paní ministryně k tomu uvádí, že panu Uhlířovi tlumočila svoji výzvu, aby zprávu předložil, jak i vaše hnutí STAN požadovalo, ale že nemá možnost ovlivnit rozhodnutí pana Uhlíře. Není to pochopitelné odůvodnění?

Pokud si objednám koordinátora, sepíšu s ním smlouvu a ta smlouva obsahuje i vypracování zprávy, tak přestože s někým ukončím z nějakých důvodů předčasně spolupráci, tak je ale přece jasné, že v takovou chvíli veřejnost i my zprávu budeme očekávat.

Za prvé, mně osobně na úvod není jasné, proč se na tom dohodli. A následně, když se nám nelíbilo, že by ta zpráva neměla být vypracována, tak po našem tlaku paní ministryně zveřejnila, že tedy vypracována bude. Já osobně jsem v takovou chvíli předpokládala, že pokud takové prohlášení paní ministryně veřejně řekne, že to má s panem koordinátorem dopředu domluveno.

Pan Uhlíř byl tou dobou na dovolené, musíme připomenout v téhle souvislosti, když paní ministryně Decroix řekla, že tu zprávu navzdory svému konci na ministerstvu vypracuje.

Ale to nic nemění na tom, co jsem řekla. Pokud paní ministryně veřejně přislíbí vypracování zprávy, tak myslím, že by to měla mít domluveno i s tím člověkem, který má zprávu vypracovávat, protože za nás je to vypracování stěžejní.

Dobře, ale těžko paní ministryně může něco změnit na svobodném rozhodnutí pana Uhlíře, který tento týden řekl, že tu zprávu vypracovávat už nebude, že k tomu nevidí důvod.

To samozřejmě nemůže, ale paní ministryně může ovlivnit vlastní komunikaci a znovu opakuju, její komunikaci v té věci je i za nás zmatečná. Ta vyjádření jsou protichůdná, a jak už jsem řekla, chceme si o tom s paní ministryní promluvit. A jak už jsem řekla, jsem ráda, že pozvání na naše předsednictvo přijala. Budeme jednat online.

‚Na kobereček‘

Opravte mě, jestli se pletu, ale nepřijde mi úplně obvyklé, že si vedení jedné z koaličních stran pozve takhle, dovolíte-li mi ten obrat, na kobereček ministra, v tomto případě ministryni, za jinou vládní stranu. Probrali jste to předem se stranou paní ministryně, tedy s ODS?

Předtím, než jsme si ji sem pozvali, jsme s ní komunikovali, zda by byla ochotná přijít. Celá ta situace je neobvyklá. Od začátku říkáme, že vůbec nemělo dojít k přijetí toho daru, což teď potvrzují jak auditoři, tak koordinátor.

Tomu rozumím, ale probrali jste to předem s ODS, že tedy máte zájem si pozvat takto na kobereček paní ministryni?

Náš pan předseda komunikoval přímo s paní ministryní.

Která je místopředsedkyní ODS, takže v tomto ohledu ta vaše komunikace podle vás proběhla?

Já si myslím, že ano.

A s Petrem Fialou, s předsedou ODS a premiérem jste to neprobírali?

Já jsem s panem premiérem nehovořila osobně. Za zbytek kolegů nemůžu mluvit.

Ani váš pan předseda, vicepremiér Rakušan?

Za nás je zásadní, aby kauza neprohlubovala nedůvěru veřejnosti k justici, k tomu, co se děje. A znovu opakuji, komunikace paní ministryni v této věci je nešťastná. Myslím, že je úplně správné a normální, že jako koaliční partner si v té věci chceme s paní ministryní promluvit a dáme jí možnost nám tu záležitost objasnit přímo na uzavřeném jednání.

Nevystavujete se vy, jako hnutí STAN, přesto kritice, že tu bitcoinovou kauzu využíváte před blížícími se sněmovními volbami?

Naopak, kdybychom tu kauzu chtěli využít, tak jsme ve vládě nezůstali už před nějakou dobou. Myslíme si, že je důležité, aby byla kauza objasněna. Sama paní ministryně nastoupila na ministerstvo s tím, že chce přispět. Měla ambici, že okolnosti celé kauzy chce objasnit, ale současná situace za nás spíše vyvolává další otázky a pochybnosti a je za nás naprosto logické, že jako koaliční partner tyto otázky také máme.

A nerozdmýcháváte vy jako hnutí STAN ty pochybnosti?

Já myslím, že určitě ne.

Demise Decroix?

Vaše kolegyně, poslankyně a členka předsednictva hnutí STAN Hana Naiclerová řekla, že paní ministryně Decroix by kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy měla odstoupit. Souhlasíte?

To je osobní názor kolegyně Naiclerové. Nejedná se o názor předsednictva hnutí STAN.

A je takový postoj, že by paní ministryně Decroix měla skončit ve vládě, rozšířený v řadách vašeho hnutí?

Nechci hovořit za kolegy. Je to předčasné komentovat. Toto byl osobní názor kolegyně Naiclerové, která od začátku patří k velkým kritikům této kauzy. Ona i odešla ze sálu, když se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. To znamená, že kolegyně Naiclerová v je v této věci naprosto konzistentní a je to její osobní názor, který já respektuji.

Neohrožuje tento její názor, tato její výzva, aby paní ministryně odstoupila, stabilitu vlády?

Opravdu za sebou máme čtyři roky koaličního vládnutí a myslím si, že jeden výrok by nic takového ohrozit neměl.