TOP 09 jsme nabídli účast na kandidátce. Není pravda, že nechceme spolupracovat, říká Rakušan

Jedním z řečníků na pražském Klárově byl i předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. Jak potvrzuje v Interview Plus, hnutí má vládní ambice a chce změnit volební systém.

Připomíná, že senátoři za STAN už kvůli tomu podali podnět k Ústavnímu soudu, který napadá způsob přepočtu hlasů na mandáty a uzavírací klauzuli pro koalice.

„V malých krajích je na zisk mandátu potřeba někdy až 7 % hlasů, zatímco ve větších stačí třeba jen 3,5 %,“ upozorňuje s tím, že teoreticky se může do sněmovny dostat i politická strana s menším počtem hlasů než ta, která jich sice získá více, ale její voliči hlasují v menších krajích.

Podle Rakušana sice asi nikdy nebude stoprocentní rovnost hlasů, ale systém by měl co nejvíce odpovídat výběru voličů. „STAN získal 260 tisíc hlasů, což by v čistě poměrném systému odpovídalo jedenácti mandátům. Máme jich šest,“ dodal.

Chceme spolupracovat, ale...

Středopravicové strany by podle Rakušana měly více spolupracovat. Například v příštích senátních volbách chce hnutí postavit svého kandidáta jen v 15 z 27 obvodů – ve zbylých obvodech v 1. kole podpoří nominanta ODS, Pirátů, TOP 09, nebo lidovců.

Přestřelku na sociálních sítích mezi politiky STAN a TOP 09 ovšem tento týden vyvolalo rozhodnutí Starostů nejít do volební koalice s TOP 09 ve Středočeském kraji – ostatním stranám nabídli jen místa na své kandidátce pro krajské volby, které se budou konat na podzim příštího roku.

„Vždycky je nějaký subjekt silnější. V evropských volbách měla TOP 09 jedničku a trojku na kandidátce. My jsme to respektovali. Ve Středočeském kraji je STAN nejsilnější opoziční silou a máme hejtmanské ambice,“ deklaruje Rakušan s tím, že strany by mohly uzavřít memoranda o povolební spolupráci.

„Hnutí STAN nabídlo TOP 09 účast na našich kandidátkách a jasně definovanou spolupráci. Říkat, že spolupracovat nechceme, není pravda,“ uvedl Rakušan.

Neobávají se ale Starostové značky TOP 09, která by jim mohla v krajích uškodit? „Všichni víme, že elektorát TOP 09 je v Praze a ve středních Čechách, ale v regionech klesá. Je to otázka strategie a taktiky – chceme si hrát na jednotlivé značky, nebo maximalizovat zisk pro nějaký směr politiky?“ uzavírá.

