STAN by vládu při hlasování o nedůvěře podržel. Odchod z kabinetu by nebyl správný, řekl Farský

Poslanecký klub STAN je podle místopředsedy hnutí a europoslance Jana Farského (STAN) nyní připravený podpořit vládu při případném hlasování o nedůvěře kvůli bitcoinové kauze. Rozhodující ale budou jednání příští týden, řekl v nedělním pořadu Partie televize CNN Prima News. Odchod z vlády by podle Farského nebyl správný ani odpovědný.

Hnutí ANO už dříve avizovalo, že vyvolá hlasování o nedůvěře, jeho místopředseda Radek Vondráček v neděli řekl, že by si vláda měla říct o důvěru sama. Záměr v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdila i místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Pod žádost o svolání schůze sesbírali poslanci ANO podpisy už tento týden. „Ve středu poprvé zasedá náš klub, my se do té doby neuvidíme, a pak se rozhodneme. Počítám, že bych to někdy koncem příštího týdne podávali,“ řekla Schillerová.

Blažek po bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS. Rezignoval i na post šéfa jihomoravského sdružení Číst článek

Aby kabinet padl, musí ve Sněmovně aktivně hlasovat pro vyslovení nedůvěry nejméně 101 z 200 poslanců. Současná vládní koalice tvořená Spolu a STAN má nyní většinu 104 hlasů.

Bitcoinovou kauzu vyvolalo darování kryptoměny za miliardu korun ve prospěch ministerstva spravedlnosti. Bitcoiny daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Dosud není jasné, proč Jiřikovský bitcony obří hodnoty ministerstvu daroval, ani to, zda skutečně nepocházely z trestné činnosti.

Věcí se zabývá policie. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Pavel Blažek kvůli věci rezignoval na funkci ministra spravedlnosti, na vedení jihomoravské organizace ODS, navíc ve straně pozastavil členství a nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Blažek řekl, že věc podcenil a svůj postup označil za chybu. Zároveň ale zdůraznil, že nejde o korupční záležitost.

Odpovědi na otázky

Farský v neděli uvedl, že hnutí zatím nedostalo odpovědi na všechny otázky, na jejich zodpovězení má ale podle něj větší šanci, když je součástí vlády, než kdyby odešlo do opozice.

24:19 Decroix provede dva audity a bitcoiny vyšetří, ujišťuje Haas. ‚Odklon pozornosti,‘ oponuje Vondráček Číst článek

Zdůraznil, že STAN ani jeho ministři o přijetí daru nevěděli, informace podle něj neměl ani náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by měl odpovědnost vyvodit nejen ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ale také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda by podle Michálka měla na pozice ministrů spravedlnosti a financí jmenovat do říjnových voleb nezávislé odborníky. Blažka má ve funkci nahradit poslankyně ODS Eva Decroix.

Podle Vondráčka je však poslankyně kvůli její stranické příslušnosti ve střetu zájmů. Ministr Martin Baxa (ODS) v neděli v pořadu Partie řekl, že přijetí miliardového daru bitcoinů od Jiřikovského bylo jednoznačně chybné.