Nechci se mstít jako Miloš Zeman, měli bychom otočit list, říká Vít Rakušan

Volby do sněmovny sice budou až za rok, námluvy na vytvoření opozičního uskupení demokratických stran už ale začaly. Veřejnost se o tom, s kým se spojí hnutí Starostové a nezávislí (STAN), nedozví podle jeho předsedy Víta Rakušana dřív než na podzim po krajských volbách. Praha 12:03 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan (STAN) - Starostové a nezávislí | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

S kým se mají spojit, zjišťují Starostové v obsáhlé vnitrostranické anketě i v průzkumu veřejného mínění, které si zadali.

„Anketu budeme mít do července, v srpnu ji budou vyhodnocovat naše orgány, já celé léto jezdím po republice a bavím se o tom s lidmi. Na podzim, po krajských volbách, bude dobré něco z toho i zveřejnit a jasně říct, jak STAN vidí svou politickou budoucnost,“ plánuje Rakušan. Krajské volby podle něj odhalí i to, jak jsou strany schopné fungovat v menších koalicích.

„Bavíme se s TOP 09, Piráty, KDU-ČSL, Zelenými. ODS s námi zahájila jednání,“ vyjmenovává lídr Starostů.

„Jsem jednoznačně přesvědčen, že Česko v parlamentních volbách 2021 potřebuje zásadní změnu. “ Vít Rakušan

Na otázku, jestli se neobává hádek a pří, které by mohly při sestavování společných parlamentních kandidátek vzniknout, říká: „Tak nejsme naivní. Určitě tady budou hrát roli osobní ambice. Taky bude v různých regionech mít to které uskupení pocit, že má silnější osobnost. Určitě to nebude jednoduché, ale je to práce, která by se měla odehrávat někde za zavřenými dveřmi.“

A dodává: „Uzavřenost současných opozičních stran a představa, že jsou jen oni tou elitou, která vytvoří jedinečné řešení bez toho, aby se bavili s občanskou veřejností, tak to už možné není. Samozřejmě, že taky musíme přijít s novými osobnostmi z nejrůznějších občanských platforem. Je hloupost odmítat nové lidi.“

Debaty se budou týkat i toho, kdo společnou kandidátku povede. „Říkám zcela upřímně, že do nejvyšší exekutivní funkce, to znamená do funkce předsedy vlády, by podle mého názoru měl přijít člověk, který už je politikem. Který si tím procesem prošel a který bude dobře rozumět agendě. Odmítám, že by politik měl být nějaké hanlivé slovo. Naopak, doufám, že veřejnost časem pochopí, že to jsou lidé, kteří se snaží tuto zemi spravovat s mandátem, který jim sami dali,“ zdůrazňuje Rakušan.

Antibabiš nefunguje

Opozice podle Rakušana pochopila, že se nejde jen proti někomu vymezovat, ale že musí přijít s vlastním řešením. „Program Pojďme porazit Andreje Babiše (ANO) nefunguje. Lidé musí vědět, že uskupení, které vznikne, taky něco nabízí,“ zdůrazňuje.

K výzvám spolku Milion chvilek pro demokracii, který volal po spolupráci nevládních stran, dodává: „Poptávka z veřejnosti přichází a politici na ni mají reagovat.“

Rozhodnutí Miroslava Kalouska (TOP 09), že v příštích parlamentních volbách nebude kandidovat, pak Rakušan považuje za dobré, protože tak situaci v opozičním táboře odblokoval.

„Nechci teď proti Kalouskovi nasazovat, je to velmi zkušený politik, který ve sněmovně umí promluvit a věci pojmenovat velmi přesně. Navíc je to politik, kterého se vládní uskupení výrazně obávají.“

K velikosti politika podle Rakušana patří i to, že dokáže odhadnout moment, kdy jeho odchod spíše pomůže, než uškodí.

„Jen mne mrzí, že tu velikost, kterou Kalousek avizovaným odchodem prokázal, umenšil tím, že si při tom odcházení stačil vyřizovat účty. Já takto politiku nevnímám, jsem už z jiné generace. Nedával bych do ní osobní věci. Nerad bych praktikoval metodu prezidenta Miloše Zemana, který se mstí všem těm, u kterých má pocit, že mu nějak ublížili. Myslím, že bychom měli otočit list,“ dodává Vít Rakušan.

Jak současné opoziční námluvy vypadají? Proč si myslí, že STAN má co v krajských volbách nabídnout? To už si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus Jana Burdy.