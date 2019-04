Klimpl z pražské filharmonie: Nic si nenecháme diktovat, stanovisko čínské strany nás překvapilo

K Praze se kvůli postoji stávající koalice vůči Číně neotočíme zády. Hlavní město do našeho rozpočtu přispívá nesrovnatelně více, než ministerstvo kultury. Alespoň tak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluví šéf správní rady Pražské komorní filharmonie Martin Klimpl. Orchestru totiž nyní hrozí, že čínské úřady zruší kvůli napjatým vztahům s pražským magistrátem jeho podzimní koncertní turné. Klimpl odmítá, aby se kulturní akce spojovaly s politikou. Rozhovor Praha/Peking 17:42 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahajovací koncert letošní sezony Pražské komorní filharmonie v pražském Rudolfinu pod vedením francouzského šéfdirigenta Emmanuela Villaumea, hostem lednového vystoupení byla americká sopranistka Ailyn Pérezová | Foto: Milan Mošna | Zdroj: PKF

Váš orchestr má mít v Číně na přelomu září a října 14 koncertů. Jak dlouho se podobné turné plánuje?

Připravuje se v předstihu jednoho roku, někdy i déle.

Co všechno to obsahuje? V případě Číny jste si tedy museli obstarat i speciální povolení?

Taková turné jsou standardně sjednávána prostřednictvím specializovaných agentur, které se této obchodní činnosti věnují. Takže my komunikujeme s čínskou agenturou, která má sídlo ve Vídni, uzavírají se na to standardní smlouvy. Je potom věcí pořadatele, respektive agentury, aby si obstarala veškerá potřebná povolení.

Pokud jedete do Číny, čínská strana tak, jak jsem byl informován, vydává takzvané „performing licenses“. To znamená povolení k veřejnému vystoupení.

A tady tedy nastal kvůli postoji pražského magistrátu problém?

Bylo indikováno, že - vzhledem k tomu, co se stalo ze strany vedení magistrátu - reálně hrozí, že nám performing licenses nebudou uděleny. Zjednodušeně řečeno: Praha se dostává na čínský blacklist. Komukoli, koho Praha podporuje, nebo nese ve svém názvu Praha, nebude umožněno, aby realizoval předem dohodnutá nebo plánovaná vystoupení v Čínské lidové republice.

Reagovali jsme na to tak, že pokud by nám byly kladeny jakékoliv podmínky – protože to bylo ze strany pořadatele naznačováno, že bychom se měli vymezit proti prohlášení vedení Prahy směrem k Čínské lidové republice ve vztahu k Tchaj-wanu –, tak to odmítáme.

Zmíněná čínská agentura, který koncerty zajišťuje, musí tedy mimo jiné sehnat povolení přímo od tamního ministerstva kultury?

Porozuměl jsem tomu tak, že organizování koncertů a vystoupení v Čínské lidové republice musí být vždy s povolením ministerstva kultury. Pokud jste také zaznamenala prohlášení našeho pana ministra kultury Staňka, který vedl bilaterální jednání v Číně se svým protějškem v rámci návštěvy prezidenta republiky, tak v jeho prohlášení jsem našel větu, že opravdu reálně hrozí, že budou vystoupení všech pražských těles a institucí, které mají jakýkoliv vztah s Prahou, zrušena a to ohrožení reálně hrozí.

Víte, co čínským zástupcům přesně vadilo? Zda to bylo třeba to, že chce Praha odstranit ze sesterské smlouvy s Pekingem bod o uznání jednotné Číny, návštěva primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na Tchaj-wanu nebo něco jiného?

Přiznám se, že když jsem byl v kontaktu s panem primátorem, tak jsme toto neřešili. Ale reagoval jsem až na tu nastalou situaci. Samozřejmě občansky sleduji to, co magistrát hlavního města Prahy dělá.

Diktát formou SMS

Jakým způsobem jste byli informováni o tom, že pokud se vůči postojům Prahy nevyhraníte, tak vystoupení v Číně nebudou možná?

Informace o tom, že reálně hrozí zrušení našeho turné, přicházely od pořádající agentury, kterou jsem zmínil v předchozích odpovědích, a komunikace probíhala mezi panem ředitelem (Radim Otépka – pozn. red.) a agenturou. Ale pokud jsem správně informován, byla vedená formou SMS.

Setkali jste se někdy s tím, že by vaše vystoupení byla propojována s politikou?

Je to první zkušenost a mohu říci, že nás stanovisko čínské strany překvapilo, protože v Číně jsme absolvovali několik turné v předchozích obdobích a byla velmi úspěšná. Byli jsme velmi pozitivně vnímaným tělesem.

Vaše těleso má tedy v Číně dobré jméno?

Ano, určitě má.

Už jste s panem Hřibem o té situaci mluvili? Nabídl vám nějaké alternativní řešení v podobě jiných měst, jiných zemí, kde byste mohli vystoupit?

S panem primátorem jsem mluvil telefonicky v neděli. Praha ale není naším zřizovatelem. Pražská komorní filharmonie nemá zřizovatele, je to obecně prospěšná společnost, která si na svůj provoz vydělává vlastní činností. Praha však dlouhodobě patří mezi naše podporovatele, máme zde vysoutěžený tříletý grant a Praha nám přispívá do našeho rozpočtu částkou deseti milionů korun, což je nesrovnatelně více, než ministerstvo kultury.

Mě dneska (v pondělí) trošku zaskočilo prohlášení pana ministra kultury, kdy rozděloval instituce na státní a nestátní. Narážel tím zřejmě na Českou filharmonii, která v Čínské lidové republice získala postavení rezidenčního orchestru a plánuje tam také velké turné. Je to zvláštní, protože naše turné bylo koncipováno naopak jako podpora sedmdesátého výročí navázání diplomatických vztahů s Čínskou lidovou republikou a kdykoliv vystupujeme v zahraničí, tak v zásadě propagujeme Českou republiku, vyvážíme naše kulturní dědictví a nemáme se opravdu za co stydět. Nakonec, podíváte-li se, kým jsme byli zřízeni a jak jsme vznikli, zjistíte, že za námi stojí pan Bělohlávek, který PKF zakládal s mladými hudebníky.

Praha a Čína Pražský magistrát byl zmiňován v souvislostech s Čínou od nástupu nové koalice několikrát. Praha se například opět rozhodla v březnu vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku. Pozvání k setkání také dostal předseda tibetské exilové vlády Lobsang Sangay.

Vedení města začalo rovněž jednat s Pekingem o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s čínským městem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současné vedení Prahy odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Hřib také nedávno oznámil, že čínský velvyslanec usiloval na novoročním setkání pražského primátora s diplomatickým sborem o odchod tchajwanského diplomata. Což Hřib odmítl. Hlavní město to oznámilo na konci března poté, co stejné čínské žádosti při setkání s diplomaty vyhovělo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministr Antonín Staněk z ČSSD prohlásil, že se snažil při návštěvě Pekingu podle svých slov čínskému ministru kultury vysvětlit, že nejste – zřejmě tedy nesprávně – spojeni s Prahou, ale spíše s ministerstvem kultury. Jestli to chápu správně, vy se ale nechcete od hlavního města jakkoli distancovat? Vyjádření Staňka je tedy z vašeho pohledu tak trochu nešťastné?

Určitě. Máme stabilní příspěvek z Prahy, jsme na to hrdí a opravdu nevíme, proč bychom se měli vzdávat jednostranným prohlášením podpory ze strany magistrátu hlavního města Prahy. Ujištění pana primátora mě potěšilo a musím říct, že jsme nijak nepodmiňovali naše stanovisko tím, že nám bude cokoliv kompenzováno, ani to neočekáváme, budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv podporu.

Pan primátor naznačoval, že by třeba zkusil oslovit partnerská města, zda by tam nebyla možnost pořádání koncertů. Na druhou stranu stále říkáme, pokud se turné nekonalo, protože stále ještě nemáme žádné oficiální stanovisko, že by turné zrušeno bylo. Jsou zde ale indikace a my na to reagujeme tak, že pojedeme rádi, budeme šířit kulturní dědictví České republiky, mimochodem celá dramaturgie byla dělána tak, že vyvážíme skladby našich klasiků.

Řekla bych, že ministr Staněk se vám svým způsobem snažil pomoc. K Praze tedy neotočíte teď zády?

K Praze se hlásíme a Praze děkujeme za dlouhodobou podporu. Znovu říkám, že se nám zdá celá věc nešťastná. Věříme, že čínská strana zaujme pragmatické stanovisko a opravdu odpolitizuje naprosto jednoznačně věc, která je spojená s kulturou a s prohlubováním vzájemných vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou v oblasti kulturního dědictví.

Jak na celou věc reagují sami členové orchestru?

Má jít celkem o tři neděle. Pro hráče by to bylo velmi náročné, protože ve své podstatě by to byl co den, to koncert. Přesto se na to těšili a sami nechápou, proč se celá věc politizuje.

Jak budete nyní postupovat? Máte nějaký krajní termín, do kdy musíte vědět, zda tedy licenci budete mít?

Do doby, než bychom si kupovali letenky, respektive než bychom museli udělat nezbytné úkony k nastoupení cesty. Samozřejmě čekáme na stanovisko pořadatele, respektive agentury, a budeme i sami hledat případné alternativní řešení. Když jsme o tom hovořili s vedením Pražské komorní filharmonie, tak jsme říkali, že ještě vyčkáme, než opravu bude zaujato zásadní stanovisko.

Nic to nemění na tom, že nebudeme vydávat žádná prohlášení, která by nám byla případně podsouvána, nebo by nám byl jejich obsah dokonce předem diktován. Ale říkáme, že je to vše v rovině jistých spekulací a náznaků a v tomto máme neměnný postoj a stojíme v tom pevně. Správní rada, vedení i hráči.