Další průtahy v opravě chátrající Budějovické. ,Byl jsem moc velký optimista,‘ přiznává pražský radní

Odpadky, plevel a ocelové podpěry zabraňující možnému ohrožení lidí. Tak víc než rok vypadá stanice metra Budějovická a její okolí. Naděje na změnu svitla v únoru, kdy se pražský magistrát a majitelé okolních staveb dohodli na spolupráci. Radní Jan Chabr (TOP 09) tehdy oznámil, že by projekt na opravu měl být do února hotov. Objevily se ale další průtahy. „Byl jsem moc velký optimista,“ říká nyní. Opravu chce Praha stihnout do zimy. Praha 6:00 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Budějovická patří mezi rušné stanice metra, kudy každý den prochází desítky tisíc místních. Je dopravním uzlem při cestě na polikliniku, sídliště, autobusové zastávky či Úřad městské části Praha 4. Ke stanici přiléhá Dům bytové kultury (DBK) a terasa, která dlouhodobě chátrá.

Místo tří měsíců uzavírka přes půl roku. Opravu výstupu z metra Budějovická protahují posudky, tvrdí magistrát Číst článek

Kvůli havarijnímu stavu ji v polovině ledna 2018 pražský magistrát uzavřel, a to včetně jižního vestibulu a výstupu z metra. Uzavírka plánovaná na pouhé tři měsíce se protáhla až do října, kdy se prostor částečně zpřístupnil. Stále však chátrá. Na místě jsou ocelové podpěry a oplocení, které mají procházející lidi chránit před úrazem. Za nimi se hromadí odpadky, cigaretové nedopalky a prorůstající zeleň.

Rekonstrukci terasy, která kromě stanice metra sousedí i s přilehlou budovou Domu bytové kultury, brzdily mimo jiné spory o to, komu místo patří. Naděje na změnu svitla letos v únoru, kdy se magistrát s dalšími majiteli přilehlých budov dohodl, že společně připraví projekt opravy. Podle vyjádření radního Jana Chabra měl být projekt hotov ještě v únoru a práce začít v létě. Nyní však radní připouští, že se oprava opět oddálí.

Za oplocením chátrajících prostor roste neupravovaná zeleň | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Konec roku?

„Byl jsem moc velký optimista. Projektanti samozřejmě našli nějaké problémy. Teď projekt dokončují,“ řekl redakci iROZHLAS ve středu. „Projekt by měl být hotový do dvou až tří týdnů. Včera k tomu bylo další jednání i s účastí dopravního podniku,“ dodal.

Situaci podle něj zkomplikovalo i dlouhé čekání na to, až bude memorandum o spolupráci podepsané všemi smluvními stranami. „Chtěl bych, aby práce začaly letos a byly hotové do konce roku. Úředníci by byli nejradši, kdyby se to dělalo až příští rok, ale řekl jsem, že to pro mě nepřichází v úvahu,“ řekl dále Chabr. Lidem, kteří se v místě pohybují, podle něj nebezpečí nehrozí. „Dělá se tam statická zkouška, která se teď bude aktualizovat,“ popsal.

Konstrukci podpírají ocelové tyče | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Souhlasí s ním ředitel DBK Miroslav Velfl. „Koridory, které jsme vybudovali společně s dopravním podnikem, jsou naprosto funkční a lidé tak mohou tímto územím bezbariérově a hlavně bezpečně procházet,“ uvedl.

„Že to místo dnes vypadá velmi šeredně, snad vidí každý. O to víc se snažíme pohnout i ostatními partnery k větší dynamice přípravných prací. Máme velký zájem, aby se už víc neotálelo a provedlo se to tak, aby po nově opravené terase mohli chodit lidé ještě letos,“ dodal.

Na chátrajícím místě se hromadí odpadky | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

DBK versus Praha

Dění okolo Budějovické také doprovázel spor mezi magistrátem a DBK. Zatímco město považovalo terasu umístěnou nad stanicí metra za neopravitelnou, a tudíž vhodnou k demolici, DBK dospěl k jiným závěrům.

Dle posudků, které si nechal zhotovit, se dokonce prostory vůbec uzavírat nemusely a havarijní stav nehrozí. Tyto závěry ale magistrát odmítl.

Uzavření pasáže se od začátku nelíbilo DBK. | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Uklidnění sporů?

Spory mezi jednotlivými stranami uklidnilo právě až únorové memorandum o spolupráci. „Dříve vůbec nebyla vůle se bavit o opravě nebo o tom, kdo a jak to má opravit, jestli se to nebude bourat,“ popsal radní Chabr.

Memorandum podepsal magistrát, jeden soukromý vlastník, dopravní podnik (DPP), Česká spořitelna (ČS) a Dům bytové kultury. Strany se podle textu dohody zavázaly ke spolupráci na projektu, kdy si vzájemně poskytnou všechny nutné dokumenty. Zároveň souhlasí s tím, že si budou předávat nutné informace a v budoucnu budou řešit majetkoprávní potíže. Nepanuje totiž mezi nimi stoprocentní shoda na tom, kdo je vlastníkem terasy.

Vstup do metra | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Ta byla vybudována v roce 1977 a nebyla nikdy opravována ani udržována. Problémem je například zatékání do konstrukce. „Havarijní stav zastřešení je prokazatelně doložen od roku 2010,“ píše se v dokumentu.

Stavba navíc není zapsána v katastru nemovitostí a historicky nikomu nepatřila. Teprve v roce 2013 úředníci radnice Prahy 4 rozhodli, že patří hlavnímu městu. V posledních necelých šesti letech bylo vypracováno několik projektů na opravu terasy, ta se ale nikdy neuskutečnila.

Fotogalerie (19)