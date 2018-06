Stanice metra Muzeum na lince A se uzavřela pro cestující. Celý víkend probíhá oprava nástupišť

„Pro cestující je připraveno upozornění formou hlášení ve staničním rozhlase. Na lince A pak v době výluky i prostřednictvím vlakového rozhlasu v českém i anglickém jazyce,“ vysvětluje Hana Pohanová z tiskového oddělení Dopravního podniku.

Z důvodu rekonstrukce je od soboty 23. června 2018 (od zahájení denního provozu) do neděle 24. června 2018 (do ukončení denního provozu) obousměrně uzavřena stanice metra Muzeum na lince A. Vlaky stanicí projíždějí. Více zde: https://t.co/zkaFOcg2Hw pic.twitter.com/2mklxzUrbf — DPP (@DPPOficialni) 20. června 2018

Pro výstup do oblasti Václavského náměstí mohou cestující využít stanici Můstek. Pro přestup z linky A na linku C doporučuje dopravní podnik vystoupit ve stanici Můstek a dále využít linku B do přestupní stanice Florenc.

Stanice bude v létě uzavřená ještě jednou – a to o víkendu 21. a 22. července.