Stávka za klima v Brně. ‚Studentům jsem policií nevyhrožoval, jde o záměrnou manipulaci,‘ říká děkan

Na některých českých univerzitách probíhá stávka za klima. K protestu se připojili také studenti z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V budově se rozhodli zůstat přes noc, s čímž výrazně nesouhlasil děkan Stanislav Balík. Studentům měl podle serveru Seznam Zprávy hrozit i přivoláním policie. „Není to pravda, z jejich strany jde o dezinterpretaci,“ řekl pro iROZHLAS.cz vedoucí fakulty. Rozhovor Brno 17:14 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti v Brně stávkují za klima | Zdroj: Profimedia

Studenti fakulty v pondělí podle Seznam Zpráv uvedli, že jste nevyloučil přivolání policie. Za jakých podmínek by to podle vás bylo řešením?

Ze strany studentů jde o dezinterpretaci. Dokonce šíří, že jsem jim policií vyhrožoval. Není to pravda. Přivolání policie jsem nevyloučil pouze pro případ, kdy by došlo k ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku.

O vyhrožování policií jste se tedy nezmínil?

Ne. Z jejich strany jde o záměrnou manipulaci.

VYJÁDŘENÍ STUDENTŮ „Informaci jsme získali z interního jednání rady vedení, kde probírali různé alternativní scénáře, včetně nějakého zachování pořádku tímto způsobem, ale s tím, že pan děkan policií vyloženě nehrozil, avšak nevyloučil možnost, že by ji zavolal v určitých případech. Důležitou roli hrálo to, že od 20.30 už správa budovy nepodléhá panu děkanovi, ale soukromé bezpečnostní agentuře. Hlavní argumentační linka tedy byla taková, že daná agentura si může dělat, co chce, a pokud vyhodnotí, že na majetku, který spravuje, je něco špatně a jsou tam lidé, kteří tam nemají co dělat, tak k příjezdu policie dojít může. Myslím, že tak to bylo rámováno,“ uvedla pro iROZHLAS.cz zástupkyně studentů Anna Stezková. „Na informaci, že pan děkan zavolání policie nevylučuje, jsme postavili různá bezpečnostní opatření a o přenocování jsme informovali pracovníka bezpečnostní agentury. S panem Balíkem jsme se ještě chtěli sejít, ale na e-maily nereagoval. Opatření jsme zaváděli z vlastní iniciativy. Mluvili jsme s ním v pátek, padla zmínka i o policii, ale pan děkan sám uznal, že není vhodné ji volat před 17. listopadem na protestující studenstvo. Dnes na fakultě plánujeme spát také,“ dodala studentka.

Vedl jste se studenty dialog o tom, jak by měla stávka probíhat?

Ano, obětoval jsem tomu páteční večer. Dialog vyšuměl do ztracena, protože studenti nebyli ochotni k jedinému kompromisu. Přišli s ultimátem, jak má probíhat. Nebyli ochotni ustoupit z jediné věci.

Byl jsem ochoten se domluvit na tom, jakým způsobem bude probíhat program odpoledne a večer. Mou jedinou podmínkou bylo, aby fakulta byla prázdná v noci, kdy neměl probíhat žádný program, a neviděl jsem jediný důvod k tomu, proč by měla být fakulta v noci okupována.

Změnu klimatu podle vašich slov vnímáte jako „akutní problém“. Co vám tedy na stávkujících studentech vadí? Jde jen o to, že chtějí v budově fakulty zůstat i přes noc?

Ne. Vadí mi to, že si fakultu berou jako rukojmí. A nejen fakultu jako budovu, ale i fakultu jako společenství. Když jsem se tam byl večer podívat, byli tam evidentně i stávkující z jiných fakult. Z mého pohledu jich bylo asi padesát, oni tvrdí, že šedesát.

Když jsem posílal daný e-mail, byl odeslán na 3275 adres, což je aktuální počet studentů naší fakulty. To znamená, že se stávky zúčastnilo zhruba jedno až dvě procenta studentů. To je velmi nízké číslo, ale vystupuje za celou fakultu. To je tedy jedna věc, která mi vadila.

Další bylo naprosté zneužití obou termínů „okupační“ a „stávka“. A třetí věc, se kterou jsem měl největší problém, byla, že většina požadavků nebyla směřována na nás jakožto fakultu a univerzitu.

Požadavky, které na nás v jejich obecném provolání směřovány jsou, už několik let plníme a podnikáme řadu kroků ve věci udržitelnosti. Stávka podle jejich aktuálních vyjádření míří někam jinam a nechápu, proč má probíhat na půdě fakulty.

Polarizace společnosti

Ve zmíněném e-mailu rozeslaném studentům jste také psal, že nebudete podporovat „takto radikální formu protestu“. Proč je pro vás stávka radikální?

Pokud něco protizákonně obsadím a nechci nic po instituci, na které stávkuji, je to radikální forma protestu. V tom vidím radikalitu - zabírám něco, na co nemám nárok.

Jak by tedy podle vás mohl protest vypadat?

Nejsem organizátor této stávky a nemám důvod říkat, jak by měla probíhat. Mám za to, že pokud stávkuji na nějaké instituci, adresuji své požadavky směrem k ní a ne k nějaké jiné.

S každou schůzí nás přibývá. Budeme společně stávkovat na vysokých školách po celé republice. PŘIDEJ SE K NÁM I TY!✊ Čím více nás bude, tím spíš začne naše vláda konat. Směřujme naši zemi ke klimaticky odpovědné a sociálně citlivé budoucnosti! pic.twitter.com/dH7bn7C7ji — Univerzity za klima (@za_klima) November 9, 2022

V atriu, kde se studenti usadili, v pondělí odpoledne nefungovalo topení a elektřina, z vašeho rozhodnutí bylo odpojeno i připojení na wi-fi. Opravdu jsou to podle vás způsoby, které studenty od stávky odradí?

Nevím, jestli je dokáží odradit, ale ve chvíli, kdy se nechtěli domluvit, a skutečně jsem měl jediný požadavek, nevidím důvod, abych jim usnadňoval nezákonné zabírání budovy.

Přistoupil jste ke zmíněným opatřením, k přivolání policistů nedošlo. Jak průběh stávky hodnotíte?

Jak už jsem naznačil, stávkuje naprostý zlomek studentů. Mám pocit, že se jim daří dosahovat pravého opaku toho, co chtěli. Neupozorňují na závažnost tématu klimatických změn, ale podle reakcí, které sleduji na sociálních sítích, proti těmto tématům spíše zbytečně polarizují tu část společnosti, kterou by potřebovali dostat na svou stranu. A to právě formou z mého pohledu nepromyšleného a radikálního protestu.

Studenti na fakultě plánují přespávat do středy. Budou tam tedy přes noc i v úterý? Pokud ano, jaká opatření plánujete? Je ve hře jejich zpřísnění?

Je možné, že zde budou přespávat. Stejně jako včera (v pondělí - pozn. red.) je opět vyzvu k dodržování provozního řádu budovy. Pokud nedojde k ohrožení osob nebo majetku, policii volat neplánuji.

Problematický termín

Budete pro stávkující studenty kvůli porušení vašeho nařízení vyvozovat nějaké důsledky?

Určitě to neplánuji, nicméně pokud to navrhne někdo jiný, budeme samozřejmě muset postupovat standardními procedurami. Já ale určitě nic navrhovat nebudu.

Můžete přiblížit, o jaké důsledky by se případně jednalo?

Ve vztahu ke studentům má vysoká škola v zásadě jediný prostředek, čímž je disciplinární řízení.

Zmínil jste, že odmítáte termín „okupační stávka“. Proč?

Na naší fakultě nalezlo útočiště téměř sto studentů z Ukrajiny, kteří utekli před skutečnou okupací. Dotyční studenti, kteří se teď mají pohybovat v bezpečném prostředí, se setkávají s termínem okupace. Mohou se jim zhmotňovat skutečně hodně nepříjemné okamžiky ze skutečné okupace, před kterou utekli.

Stávkující studenty bych podpořil. Uhelné elektrárny může nahradit fotovoltaika, míní exministr Bursík Číst článek

Včera večer jsem se zúčastnil univerzitou organizovaného pietního aktu k uctění památky 17. listopadu 1939, kdy v důsledku německé okupace bylo v Kounicových kolejích, kde připomínka probíhala, popraveno přes 600 osob. Mám skutečně velký problém s používáním termínu okupace, který má úplně jasné konotace k takovýmto protestům.

Stávka má podle mého názoru v demokratické společnosti místo jako jakýsi poslední moment, poslední akt ve chvíli, kdy selhaly všechny jiné mechanismy. A skutečně nevím, jaké mechanismy selhaly ve vztahu k Fakultě sociálních studií.

Jsme fakultou, která je v rámci Masarykovy univerzity jednou z těch, které nejvíce akcentují téma udržitelnosti. Studenti v osobním jednání koneckonců sami potvrdili, že jim je na fakultě dobře a oceňují to, co dělá. Nerozumím tomu, proč má na naší fakultě probíhat stávka.