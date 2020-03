Funkci dám k dispozici, řekl šéf volebního výboru Berkovec po kritice e-mailu o výběru televizní rady

Předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec z ANO nabídne svůj post k dispozici. Prohlásil to ve středu odpoledne poté, co ho někteří opoziční politici kritizovali kvůli jeho uniklému e-mailu, v němž hodnotí kandidáty do Rady České televize. O mediálním manažerovi Michalu Klímovi například psal jako o kandidátovi, který aktivně pracuje proti ANO, jak uvedl server Info.cz. Praha 14:51 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Berkovec při vystoupení před poslanci | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Berkovec podle svých slov e-mail poslal, protože se ho spolustraníci ptali na jeho názor ohledně radních.

„Omlouvám se, že jsem svůj soukromý názor sdělil komukoli dalšímu. Slibuji, že udělám všechno pro to, aby se to neopakovalo. Omlouvám se za to, že jsem si neuvědomil, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou,“ prohlásil šéf sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec.

„Při nejbližší možné příležitosti nabídnu svou funkci předsedy volebního výboru k dispozici,“ dodal.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek označil Berkovcovo jednání za chybu. „Standa udělal chybu a za chyby se platí. Je zajímavé, že já jsem ten e-mail nedostal. Ani mě moc nezajímalo, co v něm je, když se mi ho neobtěžoval poslat,“ uvedl.

Nezávislost veřejnoprávních médií

Berkovce k rezignaci ve středu vyzvaly opoziční kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. „Co se týká rad, máme hledat profesionály. Vztah k jakékoli politické straně je zcela za hranou,“ prohlásil například předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD pak připomněl vládní programové prohlášení, v němž se píše o podpoře nezávislosti veřejnoprávních médií. „Tohle nesmí nikdo z nás zpochybnit,“ zdůraznil.

Berkovce se naopak zastal jeho stranický kolega Pavel Plzák. „Ten e-mail nebyl určen vám, ale byl určen mně,“ vzkázal opozici. O kandidátech chtěl prý vědět něco víc a zajímala ho i jejich stranickost.

‚Šokující jednání‘

Sněmovní volební výbor se mimo jiné podílí na výběru členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, kteří dohlížejí na fungování těchto médií veřejné služby.

Berkovec pak ve svém e-mailu podle serveru Info.cz rozebíral například to, zda se kandidáti ve své profesi nějak vymezují proti hnutí ANO, jestli by jejich zvolení mohlo vyvolat nějaké protesty nebo zda by mohli v radě hájit zájmy ředitele České televize Petra Dvořáka.

Doporučil například zvolení někdejšího šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, dramaturga a scenáristy Marka Hladkého či ekonomů Pavla Kysilky a Vladimíra Pikory.

Nedoporučil naopak zvolit lidi, kteří mají podle něj blízko Dvořákovi nebo spolku Milion chvilek, pořadateli protivládních demonstrací. Nejvýraznější výhrady má proti novináři, mediálnímu manažerovi a předsedovi správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michalu Klímovi.

„Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v RČT tomu bude jinak. V RČT bude zastupovat výhradně zájmy Petra Dvořáka a Milionu chvilek,“ napsal v e-mailu Berkovec.

Nedoporučil pak ani ani filmového kritika a teoretika Zdeňka Holého, politického komentátora Martina Schmarcze, auditora Stanislava Staňka či Gabriela Švejdu, rektora Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Berkovcovo jednání označil již v úterý ředitel televize Dvořák za šokující. „Naprosto popírá roli Rady ČT jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby,“ uvedl.

Sněmovna ve středu vybírá šest členů 15členné televizní rady a dva členy devítičlenné rozhlasové rady. Výsledky mají být známy odpoledne.

