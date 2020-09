Data o nakažených pro obce? ‚Nekomfortní a pomalé,‘ hodnotí jejich získávání starosta Uherského Hradiště

Předávání dat mezi ministerstvem zdravotnictví a svazem měst a obcí mělo začít na konci srpna. Starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Bláha (ODS) ale ve středu ve sněmovně řekl, že první údaje o nakažených v obci dostal až 11. září a navíc nestandardně. „Nepodařilo se jim to rozchodit, tak nám to poslali e-mailem,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. A nelíbí se mu ani, jak vypadají - jsou tři dny staré a nevysvětlují, jak se zachovat. Rozhovor Praha/Uherské Hradiště 6:00 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Stanislav Bláha (ODS) | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Na středečním jednání Poslanecké sněmovny jste říkal, že data o obcích, která souvisí s šířením koronaviru, jste zatím dostal jen jednou. Obcím přitom měly chodit jednou za týden, a to od konce srpna. Stále platí, že máte jen jeden soubor? Jiný jste nedostal?

Na středečním jednání ve sněmovně tato informace opravdu platila. V pátek 11. září jsem obdržel pilotní datovou sadu nestandardním způsobem oproti původní dohodě. Ve čtvrtek jsem obdržel přístup do webové platformy Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Jakým nestandardním způsobem?

Soubory přišly e-mailem, ale měli bychom si je stahovat zabezpečeným přístupem z webové platformy Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ale nepodařilo se jim to rozchodit, tak nám to poslali v pátek takto.

Například poslanec a starosta Náchoda Jan Birke z ČSSD ale na schůzi říkal, že data dostává. Jak je tedy možné, že k vám do Uherské Hradiště se nedostala?

Jaká data dostává pan poslanec Birke, nevím. Starostové obcí s rozšířenou působností byli vyzváni svazem měst a obcí, aby určili kontaktní osobu, která bude mít ten zabezpečený přístup, což jsem neprodleně udělal a obdržel data způsobem, jaký jsem popisoval.

Datové sady podle vás nebyly kompletní. Co v nich chybělo?

Neobsahovaly název obce, ale jejich kódy a musel jsem si sám zajistit tabulku s kódy obcí, abych poskytnuté informace „rozšifroval“. Ve čtvrteční informaci ÚZIS už tyto kódy byly v oddělené tabulce, ale stále je to nekomfortní a pomalé získávání informací.

Najdete tam opravdu jen údaje o vaší obci, nebo se můžete podívat také na situaci v okrese, kraji nebo celém Česku?

Jsou pro okres, obec s rozšířenou působností a jednotlivé obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.

A můžete tedy popsat, co v nich starostové naopak najdou?

K tomu jsem obdržel metodický pokyn s popisem datových sad na tři strany. Například ze sady s údaji o obcích lze vyčíst počet nově diagnostikovaných osob za týden, z té pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností pak ještě počet nově diagnostikovaných osob nad 65 nebo 75 let za týden a aktuální počet pozitivně diagnostikovaných.

Doporučení? ‚Neobsahují‘

Šéf zdravotních statistiků Ladislav Dušek v srpnu mluvil o tom, že starostové nebudou dostávat jen data samotná, ale že jim také bude vysvětleno, co pro jejich obec znamenají a také, jak se podle nich chovat v dalších týdnech. Obsahují tuto informaci?

Podle mých rychlých zjištění zatím neobsahují.

Využil jste je tedy nějak?

Ta data pořád nejsou aktuální, dostáváme je s třídenním zpožděním. Ale v pátek náš tajemník krizového štábu kontaktoval starosty a sděloval jim aktuální data.

Kromě toho, co jste zmínil, jak se dají prakticky využít?

Data jsou určena pro podporu krizového řízení a je navíc možné předat je obcím, které patří do rozšířené působnosti. Jedná se monitoring epidemiologické situace v daném regionu za uplynulý týden. Poučili mě, že se jedná o citlivá data. A zároveň jsem dostal doporučení, pro koho jsou určena a jak s nimi nakládat.

Poslankyně Věra Kovářová ze STAN během jednání navrhovala, aby data rozesílaly přímo hygienické stanice. Bylo by to podle Vás řešení? Pomohlo by to situaci?

Jakákoliv rychlá a hlavně aktuální data, poskytnutá kterýmkoliv subjektem, by určitě situaci pomohla.