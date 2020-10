Starosta Uherského Hradiště: Opatření se na hodech dodržovala, nárůst přišel s otevřením škol

Uherské Hradiště má 25 tisíc obyvatel, přesto od příchodu koronaviru patří mezi nejpostiženější regiony v Česku. Proč? Na jaře za to podle starosty a poslance Stanislava Bláhy (ODS) mohly prázdniny, teď zejména nástup dětí do školy. S tvrzením ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), že důvodem jsou tamější slavnosti, nesouhlasí. „Měl by uvést, které akce myslel. Není to férové, opatření jsme dodržovali,” řekl Bláha pro iROZHLAS.cz. Praha 19:07 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Bláha (ODS) | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Překvapil vás středeční twitterový příspěvek ministra Romana Prymuly (za ANO), ve kterém řekl, že plošné testování by mělo začít v Uherském Hradišti?

Mě možná nepřekvapila ani tak ta zpráva, ale spíš forma. V pátek jsem byl od rána dotazován novináři, co na to říkám a musel jsem odpovídat, že o tom vlastně nevím. Teprve poté jsem byl upozorněn, že se zpráva objevila na twitteru pana ministra. Tam jsem se tedy podíval a zjistil jsem, že se o tom zmiňuje.

Trochu jsem vkládal naděje do jednání, které bylo svoláno do Zlína a byli tam všichni zástupci integrovaného záchranného systému a nejrůznějších lékařských profesí a nemocnic – fakticky všichni, kteří v kraji bojují s koronavirem – a tam jsme si položili otázku, kdo o tom co ví. Nevěděl o tom nikdo nic.

Zároveň se tam ozvali zástupci praktických a dětských lékařů, kteří měli být údajně těmi, kdo mají testování zajišťovat. Řekli, že na to absolutně nemají kapacitu a že neví, jak by se to reálně dalo zvládnout. Ale detaily nám k tomu nikdo nebyl schopen podat.

Pak jsem se vyjádřil v televizi, kde vybrali jen jeden můj výrok, a ten mohl působit nešťastně, ale vyjadřoval jsem se k formě sdělení nikoli k podpoře plošného testování. (Bláha v pátek uvedl, že si „obyvatelé Uherského Hradiště nezaslouží být pokusnými králíky v laboratoři profesora Prymuly.” - pozn red.) O tom jsem v tu chvíli nevěděl nic.

Odpověď všem, kteří si myslí, že plošné testování není možné realizovat.

V pátek tedy nikdo v kraji nevěděl, že něco takového je v plánu?

Nikdo neznal detaily. Pan hejtman (Jiří Čunek/KDU-ČSL - pozn. red.), který byl také na jednání přítomen, řekl, že je jediný, kdo o tom ví víc. O den dříve, ve čtvrtek, totiž byla ta věc zmíněná na jednání vlády s hejtmany a tam se o tom zmínili. Detaily nebyly známé ani jemu.

Následně proběhla mediální přestřelka mezi mnou a panem ministrem Prymulou. Vyzval jsem ho, aby se mi ozval, protože přes twitter ani facebook mu nebylo možné poslat zprávu. Skutečně mi v neděli zavolal, omluvil se za formu komunikace, sdělil mi, že na přípravu opatření potřebují ještě zhruba týden a že se mi ozve a seznámí mě s detaily. A poté, pokud je budu znát, tak se k tomu opatření budu moct vyjádřit.

Nebráním se testování.Ale potřebujeme informace. Kdo bude testovat, jak, kdy, kde. Nevíme nic.Doktory potřebujeme v nemocnicích. Ohradil jsem se proti způsobu komunikace, který v lidech budí strach.

‚Tento týden se nezačne’

Nyní už jste tedy s ministrem Prymulou ve spojení?

Od nedělního odpoledne ano. Zavolal mi a řekli jsme si, že tu věc budeme komunikovat napřímo.

Tento týden tedy plošné testování nezačne? Je potřeba více času?

Nemám takovou informaci a předpokládám, že když jsme si s panem ministrem podali ruku na to, že si budeme informace sdělovat, tak by to tak nemělo být.

Zvládá podle vás ministr komunikaci? Ptám se proto, že Roman Prymula při svém nástupu do funkce tvrdil, že právě komunikaci chce během svého působení na ministerstvu zlepšit.

To byla právě ta věc, kterou jsem kritizoval. Očekával jsem zlepšení a místo toho se dostavuje komunikace formou vzkazu na sociální síti. Jsem skutečně rád, že mě pan ministr v neděli ujistil, že tomu je konec a že bude probíhat kvalitněji.

Proč tam tedy došlo k takovému komunikačnímu šumu?

Vysvětlení přímo nezaznělo. Patrně to vyplynulo z jakési zkratky a z toho, že v jednu chvíli řeší spoustu jiných záležitostí. Spíš je to dotaz na něj, neumím na to odpovědět.

Jakou tedy teď bude mít komunikace podobu?

Očekávám, že až budou plány konkrétnější, tak mi je pan ministr sdělí. Telefonická forma je to nejmenší. Osobně se domnívám, že pokud se mají v regionu připravovat nějaká opatření, tak by bylo vhodné, aby pan ministr osobně do regionu přijel. A pochopitelně k tomu budeme chtít data, protože aby tomu lidé důvěřovali, musí vědět, co je cílem opatření. Dokud lidem nevysvětlíme, v čem testování pomůže v boji s nákazou, tak to těžko budou chápat a budou ochotní se takové věci podrobit.

Lockdown Uherského Hradiště?

Už vám ministr Prymula vysvětlil, k čemu je plošné testování dobré?

Nehovořili jsme spolu dlouho, ale vyplývá mi z toho, že se má zjistit skutečný počet nemocných v daném vzorku obyvatel a karanténou znemožnit další šíření nemoci.

Ve mně to ale vyvolává spoustu otazníků. Nebudeme moci to město hermeticky uzavřít. Po skončení plošného testování a nařízení karantény samozřejmě bude docházet k tomu, že lidé v okresu budou cestovat, nebudou zavření doma. Ale nejsem epidemiolog a nerad komentuji věci, kterým nerozumím. To všechno budu tedy chtít vysvětlit, protože principiálně nám může jít o totéž, ale musí to chápat ti lidé.

Proběhla nějaká diskuze o nějaké podobě lockdownu v Uherském Hradišti, podobně jako to bylo během první vlny v Litovli, není na stole?

Rozhodně taková informace nezazněla a myslím, že to není na stole. A očekával bych, že bych se takovou informaci dozvěděl, poté co jsme si nastavili komunikaci. Nepředpokládám to.

A máte tedy alespoň rámcové informace o tom, jak to bude probíhat?

Nemám je. Nemůžu se tedy vyjádřit k tomu, jestli to podporuji. Domluvili jsme se s panem ministrem, že si ty informace sdělíme v momentě, kdy budou komplexní.

Vysvětlil vám ministr, proč se má s testováním začít v Uherském Hradišti? Jistě, je to jeden z nejpostiženějších regionů, ale takových je momentálně víc.

Právě to byl asi ten důvod. Uherské Hradiště v počátku druhé vlny v září a říjnu figurovalo v čele okresů. Dnes je situace v rámci celého Česka jiná a Uherské Hradiště v tomto směru není nikterak výjimečné.

Zaznamenali jsme tady vyšší počet případů už od jara, kdy nás zasáhla první vlna bezprostředně po jarních prázdninách. Počet případů u nás ve městě tedy zase byl vyšší a pravděpodobně se to propsalo i do podzimní vlny.

‚Dodržovali jsme opatření’

Ministr Prymula v jednom z videí na twitteru říkal, že za to mohou i různé slavnosti v regionu. Je to tak? Způsobily šíření koronaviru v Uherském Hradišti slavnosti?

Město jako organizátor některých akcí většinu zrušilo, protože jsme nebyli schopní dodržet na nich platná nařízení ministerstva zdravotnictví nebo zpřísněná opatření krajské hygienické stanice.

Samozřejmě probíhala řada akcí jiných organizátorů, ale tam jsme se vždy snažili, abychom působili jako koordinátor. Opatření, která organizátoři zaváděli, jsme konzultovali s krajskou hygienickou stanicí, aby všichni dodržovali v tu dobu platná opatření.

Zároveň bych položil v reakci na video pana ministra ještě jeden dotaz. Které jsou ty akce, na kterých nebyla dodržována platná opatření ministra zdravotnictví? A měly starostové možnost rušit akce, které nepořádaly města a obce? Ale prosím opravdu o konkrétní odpověď!

Byly zmiňované i Slavnosti vína, u kterých je město pořadatel, a ty jsme v dostatečném předstihu zrušili a byli jsme za to často kritizováni. Tam bychom ale nebyli schopní dodržet požadavek na tisíc lidí na jednom místě.

Na druhou stranu v době konání festivalu probíhala i soukromá akce ve Vinohradské ulici, kde město nebylo pořadatelem, a tady si opatření hlídala přímo krajská hygienická stanice. A sdělila, že vše bylo dodrženo. Nemám pochybnosti o tom, že na těchto akcích lidé dodržovali platná opaření. A pokud si pan ministr myslel, že ta opatření měla být jiná, tak je resort zdravotnictví měl vydat a mohla být přísnější.

Ale ke všemu, co se v Uherském Hradišti konalo, a jsou zmiňované například hody v některých blízkých městských částech, kde je pořadatelem hodová chasa, jsme přistupovali velmi zodpovědně. Pozval jsem si všechny zástupce hodových chas na radnici, abych jim sdělil, co musí dodržovat a ti mladí lidé, co je pořádají, se toho zhostili zodpovědně.

A pokud pan ministr útočil na některé akce, tak by měl být konkrétní a říct, na které akci co nebylo dodrženo. Takovýto výkřik do tmy nepovažuji za férový. Na nás jako na region to vrhá velmi špatné světlo a jako starosta s tím musím nesouhlasit.

Dobře, ale může se stát, že i když se pravidla dodržují, tak klastr na podobných akcích vznikne. Máte informaci, že by se právě v souvislosti se slavnostmi nebo hody koronavirus šířil?

Tato data nemám. Nikdo mi nic takového nesdělil, takže těžko mohu být naštvaný na pořadatelé nějaké akce. Z hygienické stanice nikdy nepřišla zpráva, že by na základě nějaké akce došlo ke zvýšenému počtu nakažených. Takovou informaci jsem nikdy neobdržel.

Zhoršená situace od jara

Co podle vás tedy situaci v regionu začátkem září tak zhoršilo? Sám jste říkal, že byl jedním z mála, kde se nemoc rychle šířila.

To nedokážu posoudit, nemám k dispozici všechna data. Fakticky už od jara jsme trochu vyčnívali z průměru a trvalo to i během léta. A ve chvíli, kdy děti nastoupily do škol, tak se to celé prohloubilo.

Nejenom Praha. Podrobnější čísla o epidemii ukazují na ohniska na Náchodsku a Uherskohradišťsku Číst článek

I v létě jste tedy zaznamenávali vyšší počty než ve zbytku republiky?

Myslím, že ano. Zlínský kraj nebo Uherské Hradiště byl v rámci republiky spíše nadprůměrný.

Situace v regionu je vážná zejména pro nemocnice. Jaká je tam momentálně situace?

Hodně vypjatá, zdravotníci to zvládají s vypětím všech sil. Z tohoto pohledu byla pozitivní informace, že nemocnice o víkendu obdržela dalších deset kusů plicních ventilátorů. Nabízeli jsme jim pomoc. Jeden majitel hotelu nám nabídl lůžka, máme i vlastní společnost, která má ubytovací kapacity.

Pan ředitel mi ale odpověděl, že jejich problémem není nedostatek lůžek, ale nedostatek personálu. Poslali jsme tedy i výzvu, že jakoukoli personální pomoc uvítáme. Stále trvá ten stav, že lůžek je dost, ale lidé bojují s vypětím všech sil.

Přes léto byla nemocnice spádová. To se tedy teď změnilo?

Byla určená pro boj s koronavirem pro Zlínský kraj. Důvodem bylo to, že je to jediná nemocnice v kraji, kde se nachází lůžkové infekční oddělení. V situaci, kdy řada pacientů musí být na intenzivních lůžkách, musely být zapojeny všechny nemocnice ve Zlínském kraji. Na jednání minulý pátek ve Zlíně jsme o tom jednali a jednotliví ředitelé nám oznámili, že fakticky už se dnes všichni starají o pacienty s covidem.