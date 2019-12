Grospič z KSČM: Babišovy svěřenské fondy v rukou osob blízkých nemusí budit zdání objektivity

Jak se na další působení premiéra za hnutí ANO Andreje Babiše v politice dívá místopředseda KSČM? Tedy strany, která vítězi voleb umožňuje, vedle koaliční ČSSD, dál vládnout? Předseda sněmovního Mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič v Interview Plus řekl, že je třeba rychle implementovat evropskou směrnici do české legislativy. Interview Plus Praha 19:00 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a předseda mandátového a imunitního výbor Stanislav Grospič z KSČM | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„K trestnímu stíhání premiéra máme stále neměnné stanovisko. Zatím ctíme princip presumpce neviny. Věc je teď vrácena do přípravného řízení, to může mít řadu vyústění. Takže nechceme předjímat ani spekulovat,“ odpověděl Grospič na otázku, jestli má Babiš pokračovat ve funkci premiéra.

Místopředseda komunistů tvrdí, že politický tlak, který je teď na šéfa hnutí ANO vyvíjen, pro něj vytváří nekonformní pozici, ale „není nijak zákonně či právně podmíněn“.

„Pokud se neprokáže, že skutečně docházelo k nějakému trestnému činu, a nebude to předmětem jednání soudu a jeho pravomocného rozhodnutí, tak je pro nás primární naplňování našeho volebního programu. Nikoli řešení vnitřních problémů ANO a předsedy vlády,“ prohlásil Grospič.

Je prý pouze na osobním Babišově zvážení, jestli chce, nebo nechce ve vládě pokračovat. „My jeho rozhodnutí budeme respektovat,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Vláda zaspala

Podle zprávy auditorů dospěla Evropská komise k závěru, že prostřednictvím svěřenských fondů Babiš nepřímo ovládá mateřskou společnost Agrofert (s odhadovaným ročním obratem 150 miliard korun).

„Podle našeho právního řádu, tedy zákona o střetu zájmů z roku 2006 (s novelizací v letech 2017 a 2018) tuto firmu neovládá. Dal ji do svěřenských fondů,“ namítl poslanec.

Kámen úrazu tak podle všeho vězí v tom, že koaliční vláda ANO-ČSSD zaspala a zpřísnění evropského nařízení o střetu zájmů ani za rok a půl neimplementovala do české legislativy. „K tomu docházelo i v minulosti, za předchozích vlád např. ODS, kdy řadu let nepředkládali nařízení k implementaci,“ vysvětlil oklikou.

Na opakovaný dotaz pak reagoval: „Víme, že se tato implementace připravuje, a že je v souladu s lhůtou, jakou nařízení stanovuje… Nejsme v rozporu s lhůtou, kterou na to národní státy mají. Vláda na tom pracuje a věřím, že bude včas předložena do Poslanecké sněmovny i Senátu.“

Osoby blízké?

Jak se pak Grospič dívá na fakt, že premiér svůj majetek sice vložil do svěřenských fondů, ty ale ovládá jeho manželka a tři právníci úzce napojení na Agrofert?

„Novelizovaný zákon o střetu zájmů, kterému se taky říká lex Babiš, to takto umožňuje. Myslím, že se tam tehdy výrazně vycházelo vstříc i pravicové opozici.“

Premiérův konflikt se střetem zájmů, který mu vyčítá finální auditní zpráva Evropské komise, pak „úplně nemusí budit zdání objektivity nebo morálně správného kroku“.

„Nicméně zákon o střetu zájmů to nezakazuje. Podstatné je, že by měly nastat kroky k využití doby, kdy Česká republika měla převést změny, které zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 16. června 2018 do našeho právního řádu. Vyřešil by se tak problém, aby osoby ovládající svěřenský fond nemohly být třeba osoby blízké… Jestli to premiér případně vyřeší dřív, je čistě na jeho osobním rozhodnutí,“ je přesvědčen.

„Má to i morální politický rozměr, který není úplně v pořádku, ale nejsem tím, kdo to může změnit. A nezmění to žádná (jiná) politická strana, a to ani ta, co bude vykřikovat, že premiér musí odstoupit. Takovýto tlak bude pouze politický.“

‚Zpět to převést nemůže‘

Na otázku, jestli by fondy místo Moniky Babišové nebo lidí z Agrofertu, jako jsou Zbyněk Průša, Václav Knotek a Alexej Bílek, neměl ovládat někdo jiný, Grospič odpověděl: „A jak toho chcete dosáhnout? Zpět to ani převést nemůže, protože by porušil platný český zákon.“

A co kdyby své soukromé záležitosti nejdříve vyřešil a do politiky se až pak vrátil? „Kdyby odstoupil, pak by nemusel převádět vůbec nic. Takže řešením je neoddalování implementace a podle ní pak dál postupovat. Pokud se ale rozhodne udělat nějaké politické kroky, to je už jen premiérovo osobní rozhodnutí.“

„Myslím, že se premiér Babiš snaží rozhodovat ve prospěch České republiky a ne Agrofertu,“ dodal místopředseda KSČM a předseda sněmovního Mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

