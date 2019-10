Komunisté neodmítli Grospičovy výroky o roku 1968. ‚Vytrženo z kontextu,‘ hájil ho Filip

Předseda strany Vojtěch Filip po pravidelném jednání užšího vedení strany nicméně uvedl, že každý člen by měl být zdrženlivý ve svých prohlášeních a dbát na to, aby byla v souladu s oficiální linií strany.

„On i v tom svém vlastním výroku vyslovil lítost nad oběťmi, takže jsme přesvědčeni o tom, že to rozvíření a vytržení z kontextu je spíše kampaň proti němu,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip na adresu Stanislava Grospiče. A zopakoval, že právo na názor nikomu z KSČM brát nehodlá.

Připustil však, že „úspora ve vyjádřeních“ je pro KSČM v současné době namístě a straníci by měli respektovat stanoviska kolektivního orgánu strany.

Šéf komunistů v této souvislosti znovu odkázal na stanovisko strany k srpnu 1968, na jehož vypracování se v roce 1998 podílel. V dokumentu se hovoří o postupu vojsk Varšavské smlouvy jako o „násilném zásahu“, nikoliv okupaci.

‚Nejednalo se o okupaci‘

Grospič o událostech z roku 1968 hovořil v Českém rozhlasu Plus před hlasováním, kterým ve čtvrtek sněmovna podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem.

21. srpen 1968? Nešlo o žádnou okupaci. A ti mrtví? Jen oběti dopravních nehod, tvrdí Grospič Číst článek

„Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný… ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ prohlásil Grospič.

Vstup vojsk tehdejší Varšavské smlouvy sice považuje za nešťastný, ale proto, že „vedení tehdejší KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem danou situaci nezvládlo. A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ dodal.

Jeho slova poté odsoudili představitelé jiných stran. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v neděli vyzval, aby Grospič skončil v čele sněmovního mandátového a imunitního výboru. Filip se však zvýšeného tlaku na Grospičovo odvolání neobává.

„Nemám obavu, protože platí princip poměrného zastoupení. ODS také zastává názor, že jí nemáme lustrovat jejich lidi, tak nechť nám nelustrují naše,“ řekl předseda KSČM.