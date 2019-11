Komunista Grospič se omluvil za výrok o obětech srpna 1968. ‚Bylo to nešťastné,‘ řekl

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič se v úterý omluvil za výrok o obětech srpna roku 1968. Své nedávné vystoupení ve veřejnoprávním rozhlase označil za nešťastné, vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa podle něj byl špatný a přinesl české společnosti negativa. V krátkém vystoupení bez dotazů novinářů před jednáním sněmovny řekl, že nikdy nehanobí oběti s poškozeným zdravím včetně ztráty života. Praha 11:07 5. 11. 2019 (Aktualizováno: 11:25 5. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a předseda mandátového a imunitního výbor Stanislav Grospič z KSČM | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Dovolte, abych se omluvil za nešťastné vyjádření v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Nikdy bych si nedovolil znevážit, hanobit a neuctít jakékoliv poškození lidského zdraví včetně ztráty lidského života. Nikdy jsem se k takovým názorům a myšlenkám nesnížil, jsou pro mě osobně nepřijatelné a cizí. Nebylo tak ani myšleno mé nešťastné vyjádření,“ řekl na tiskové konferenci Grospič.

„Mám hlubokou úctu i k obětem lidí spojených se srpnovými událostmi roku 1968. Mnohokrát jsem se vyjádřil, že invaze, vstup vojsk v roce 1968 byl špatný, tragický a poškodil naši společnost, zanechal v ní i hluboké rány. Mrzí mě, jak byla má slova vnímána a šířena některými sdělovacími prostředky, a velice se za ně omlouvám,“ dodal Grospič.

Grospič před dvěma týdny na Českém rozhlasu Plus před hlasováním o tom, jestli má být 21. srpen 1968 významným dnem, řekl, že se „nejednalo o okupaci“.

„Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný… ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ řekl Českému rozhlasu Plus Grospič.

Vstup vojsk tehdejší Varšavské smlouvy sice považuje za nešťastný, ale proto, že „vedení tehdejší KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem danou situaci nezvládlo.“ „A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ dodal.

Vedení KSČM se od jeho výroků nedistancovalo. Kritizovali ho ale politici napříč stranami a to včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Pro Deník N uvedl, že „neví, jestli tím chtěl (Grospič) jen provokovat, nebo prostě nezná historii, ale měl by si ji každopádně dostudovat a hlavně se za ty nesmysly, co pronesl, omluvit.“

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura vyzval, aby Grospič skončil v čele sněmovního mandátového a imunitního výboru.