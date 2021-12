Zemřel bývalý policista a poslanec Stanislav Huml, bylo mu 66 let

„S obrovským zármutkem vám musím oznámit, že po krátké nemoci nás včerejšího dne 28. 12. 2021 navždy opustil bývalý policista, bývalý poslanec, otec, děda, manžel, správný a čestný muž - Stanislav Huml,“ napsal na facebooku Stanislav Huml mladší. „Poslední rozloučení proběhne v rodinném kruhu. Prosíme o respektování soukromí,“ dodal.

Huml se narodil 30. července 1955 v Odoleně Vodě. V letech 1979 až 1990 byl členem komunistické strany. Vystudoval práva na Policejní Akademii v Praze. U policie pracoval v letech 1977 až 2005, většinou v řadách dopravní policie. Byl ředitelem středočeské dopravní policie. Po odchodu od policie působil jako dopravní expert.

Politická kariéra

V roce 2004 kandidoval neúspěšně do Senátu na Mělnicku za hnutí Nezávislí. Ve volbách v roce 2006 kandidoval za stranu SNK Evropští demokraté ve Středočeském kraji, strana se ale do sněmovny nedostala.

Do třetice se mu vstup do politiky podařil, když ve sněmovních volbách v roce 2010 kandidoval za Věci veřejné jako nezávislý ve Středočeském kraji. Mandát získal díky preferenčním hlasům.

Později se s touto stranou rozešel a vstoupil do ČSSD. Za sociální demokracii pak kandidoval v roce 2013 ve sněmovních volbách na kandidátce ve Středočeském kraji. A opět uspěl. V roce 2017 již do sněmovny nekandidoval.

Později v květnu 2019 neúspěšně kandidoval za Českou suverenitu jako nestraník ve volbách do Evropského parlamentu.

V roce 2014 na sebe Huml upozornil výrokem o tenistce Petře Kvitové. Tenistku tehdy kritizoval za to, že se z daňových důvodů přestěhovala do Monaka. Radiu Impuls řekl, že lidé, kteří se přihlásí do jiného státu, by měli přijít o české občanství.