Můj přístup k úřadu by byl méně ‚neziskovkářský‘, říká prezidentův kandidát na ombudsmana Křeček

Česká politická scéna aktuálně žije nominacemi na post veřejného obhájce práv. Prezident Miloš Zeman do funkce jmenoval poslankyni Helenu Válkovou (ANO), ta nominaci odmítla, když vyšlo najevo, že spolupracovala na odborném článku s prokurátorem Josefem Urválkem. Druhou prezidentovou kandidátkou mohla být poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, nakonec ale Zeman nominoval bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka, kterého oslovil Radiožurnál. Rozhovor Praha 21:28 14. ledna 2020

Prezident Zeman možná překvapivě ohlásil, že byste se mohl stát příštím ombudsmanem, když vás nominoval. Překvapila vás ta zpráva?

Samozřejmě, že mě překvapila. Když jsem byl ještě v pátek s panem prezidentem na plese, tak jsme o tom nemluvili. Velice mě to překvapilo. S ničím takovým jsem už nepočítal, už jsem se dávno z Brna odstěhoval, zařídil jsem si jiný život.

Stanislav Křeček V letech 2013-2019 byl zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. V letech 1998-2013 byl poslancem za ČSSD. S ombudsmankou měl během svého působení hned několik vážných neshod. Veřejného ochránce práv volí Poslanecká sněmovna z kandidátů, které ji předloží prezident republiky a Senát. Horní komora již nominovala vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Potěšilo vás to?

Samozřejmě, důvěra vás vždycky potěší, zvláště od prezidenta. Pokud má prezident za to, že bych byl schopen tu funkci vykonávat, tak to jistě musí každého potěšit. Takováto funkce je vrchol nebo jeden z vrcholů právnických povolání. Každý, kdo je na tu funkci jmenován, musí být nezbytně potěšen.

Váhal jste, jestli takovou nabídku přijmout? Co jste případně zvažoval?

Mnoho jsem neváhal. Chápu situaci, do které se dostal jak prezident, tak politická scéna těmi nešťastnými nominacemi. Funkce musí být obsazena a podle mého názoru rychle. Ve svých letech nemám žádné dlouholeté ambice, ani kariéru před sebou.

Přijímám to jako do jisté míry přechodný kandidát na určitou dobu, dokdy bude zapotřebí nebo kdy bude nová politická garnitura. Funkci budu vykonávat s takovým nasazením, jak jsem činil ve funkci zástupce.

Sám jste to zmínil. Váš přeci jen už úctyhodný věk podle vás není na překážku?

Na překážku není, pokud se člověk cítí dobře. Každý týden publikuji jeden článek, čili rozhodně nejsem mimo kontakt s realitou. Donedávna jsem vykonával funkci zástupce ombudsmanky.

Záleží na osobnosti a na tom, jak se člověk cítí. Nepodceňuji to, nepřeceňuji to. Pokud sněmovna uzná, že jsem to schopen vykonávat na základě mé dosavadní práce a publicistiky, tak budu v té věci sloužit dále.

Horník i výtvarník

Které ze zkušeností na pozici veřejného ochránce práv byste využil, pokud byste byl do čela tohoto úřadu zvolen?

Nejen zkušenosti zástupce, ale i dlouholetého poslance a hlavně advokáta. Jezdil jsem po celé republice zastupovat nejrůznější nízkopříjmové obce v jejich sporech o byty a tak dále.

Moje zkušenosti jsou veliké, prošel jsem celou řadou zaměstnání. Od horníka, přes dělníka až po výtvarníka na volné noze. Mé zkušenosti jsou těžko srovnatelné se zkušenostmi jiných politiků. Rozhodně nejsem člověk, který by vyšel ze školy a od té doby nic jiného než úřad nedělal. To je podle mě pro tuto funkci jistým přínosem.

V řadě otázek jste se se stávající ombudsmankou Annou Šabatovou rozcházel. Znamená to, že byste sám na tomto postu změnil priority či akcenty zaměření úřadu?

Paní Šabatové si velice vážím, má za sebou úctyhodný život. Celým svým životem garantovala určitý přístup k právu. Můj přístup k tomuto úřadu by byl poněkud jiný, méně „neziskovkářský“ a spíše bych to bral jako státní úřad, který má přezkoumávat činnost jiných úřadů a nikoliv tam vnášet své vlastní ideologické představy třeba o diskriminaci a podobně.

To by mému pojetí práce nevyhovovalo, rozhodně bych se chtěl vrátit k pojetí, které razil první ombudsman Otakar Motejl – přísného státního úřadu, který kontroluje činnost jiných státních orgánů a říká své názory na to, jak to vypadá v praxi.

Jak vám znějí slova druhého nejvyššího ústavního činitele Jaroslava Kubery, že by jak úřad ombudsmana, tak i pozici vládního zmocněnce pro lidská práva zrušil?

Veliké procento stížností úřadu ombudsmana bylo oprávněné, čili je úřad jistě zapotřebí. Státní úřady nerozhodují tak, aby takovýto orgán ombudsmanského typu byl zcela zbytečný. Tak tomu rozhodně ku prospěchu lidí není.