Návrat Polčáka? Není obžalovaný ani obviněný, na pozici řadového člena nevadí, říká Rakušan

Návrat europoslance Stanislava Polčáka do hnutí STAN je podle užšího předsednictva v pořádku. Vyplývá to z ankety serveru iROZHLAS.cz mezi šesti členy vedení. Podle předsedy hnutí Víta Rakušana je podstatné, že se Polčák vrací na pozici řadového člena. „Mohu mít jakýkoliv osobní pocit, jakýkoliv dojem. Ale nebyl z ničeho obviněn, z ničeho obžalován," podotýká s tím, že Polčákův návrat do vedení hnutí neočekává. Původní zpráva Praha 6:20 29. března 2023

Kauza Dozimetr, známost s obviněným lobbistou Michalem Redlem, ale třeba i otázky ohledně provize při zastupování obcí postižených výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Všechny tyto věci vedly před rokem k tomu, že europoslanec Stanislav Polčák přerušil své členství v hnutí STAN.

Tehdy svůj krok vysvětloval tím, že jeho známost s lobbistou kazí obraz hnutí. „Odmítám, abychom byli s Petrem Gazdíkem dáváni na roveň s Petrem Hlubučkem. Přesto plně vnímám, že moje dřívější známost s Michalem Redlem, kterou jsem nikdy netajil, ubližuje hnutí ve světle současného vyšetřování,“ napsal v červnu ve svém vyjádření.

Uplynul rok a situace je podle Polčáka jiná. „V minulých měsících jsem se soustředil na podání výpovědi a jasné doložení, ze s celou kauzou kolem Prahy a dopravního podniku nemám nic společného. To se jasně ukázalo. Nejsem dle policie ani podezřelý, natož obviněný. Mé spojení s kauzou jsem považoval za mediální konstrukt,“ napsal na twitteru.

Kauzy kolem Polčáka Polčák rezignoval na funkci ve vedení hnutí STAN 24. března 2022. Šlo o reakci na informace o odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce, postižené výbuchem muničních skladů ve Vrběticích. Na provizích měl Polčák od obcí získat 7,75 milionů korun. Europoslanec se po kritice nakonec provize vzdal. Na jeho postup směřovaly i tři stížnosti na Českou advokátní komoru. Ta ale žádná pochybení europoslanci neprokázala.

Své členství v hnutí STAN Polčák přerušil 20. června 2022 kvůli na spojování jeho osoby s korupční kauzou kolem bývalého náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka. Roli hrála především jeho známost s obviněným lobbistou Michalem Redlem. Polčák svůj krok vysvětlil tím, že právě tato spojitost „ubližuje hnutí ve světle současného vyšetřování“.

Kvůli známosti s Michalem Redlem ale nečelil europoslanec kritice poprvé. Už v roce 2017 zveřejnil Radiožurnál uniklý e-mail, ve kterém Polčák žádal po lobbistovi seznam „odborníků na vodárenství a energetiku“ pro pražskou organizaci hnutí STAN. Tehdy kvůli kauze také opustil pozici místopředsedy.

Serveru iROZHLAS.cz pak v textové zprávě sdělil, že celou věc kolem Michala Redla už považuje za uzavřenou a nechce o ní dále mluvit.

A podobný postoj má i rozhodcovský a smírčí výbor hnutí STAN, kterému předsedá ministr školství Vladimír Balaš. Právě ten totiž rozhodl, že žádosti Polčáka o obnovení členství vyhoví.



„Musíme dodržovat vlastní pravidla. Pokud jde o členství, tak je celkem jasně stanoveno, kdy ho lze ukončit nebo přerušit a rozhodcovský výbor shledal, že tak závažné okolnosti nenastaly. Ale samozřejmě si může každý myslet cokoliv, my jen musíme postupovat podle pravidel, které máme předem dána a posuzovat to střízlivě,“ řekl Balaš serveru iROZHLAS.cz s tím, že situace by byla jiná, kdyby Polčák figuroval mezi obviněnými.

„To bychom ten případ asi zvažovali jinak. Ale v tomto ohledu si myslím, že ta jeho role byla jenom v tom, že znal pana Redla. To ví ostatně všichni už dlouho. Ale nebyl to samo o sobě důvod, abychom jeho žádosti nevyhověli,“ vysvětlil.



‚Je jen řadový člen‘

Na rozhodnutí výboru se pak odvolávají i členové nového předsednictva hnutí STAN. Jeho předseda Vít Rakušan hájí Polčákův návrat nejen stanovami, ale třeba i tím, že se europoslanec vrací na nejnižší stranickou funkci.



„Mohu mít jakýkoliv osobní pocit, jakýkoliv dojem. Ale (Stanislav Polčák, pozn. red.) nebyl z ničeho obviněn, z ničeho obžalován. Pokud to třeba srovnám s tím, že jiné strany nominují i do vyšších pozic lidi, kteří se ocitli v podobných situacích... My ho necháváme pouze v pozici řadového člena,“ komentoval pro server iROZHLAS.cz Rakušan.



Polčák už z předsednictva hnutí STAN na pozici pouhého člena jednou přecházel. Bylo to v roce 2017 a důvodem byla opět kauza spojená s lobbistou Michalem Redlem, který mu měl podle informací Českého rozhlasu doporučovat, koho nominovat do vedení pražských firem.

Navzdory tomu se Polčák do vedení hnutí v roce 2021 zase vrátil. Podle Rakušana by se ale tato situace už opakovat neměla. „Já to opravdu nepředpokládám. V roce 2017 jsem navíc ještě nebyl předsedou,“ doplnil s tím, že na svých předchozích vyjádřeních na Polčákovu adresu nic nemění. Platí tak třeba i to, že ho Rakušan nepodpoří v jeho případné kandidatuře do Europarlamentu.



‚Stálo mě to rok života‘

Podle prvního místopředsedy hnutí Lukáše Vlčka je pak třeba přihlížet i k tomu, že Polčákova situace je jiná, než v případě obviněného Petra Hlubučka. V jeho případě o vyloučení nepochyboval. „O budoucnosti pana Stanislava Polčáka v našem hnutí rozhodne členská základna, především jeho mateřská organizace,“ uvedl.

Prakticky totožnou odpověď pak serveru iROZHLAS.cz zaslal i Jan Farský. „Stanislav Polčák udělal chybu, ale na vyloučení ze STANu to nevidím. Jak z pohledu Evropského parlamentu, tak České advokátní komory bylo jeho jednání navíc v pořádku,“ podotkl.

Vyjádření k obnovení mého členství v hnutí STAN:



Místopředseda Jan Lacina sice připomněl, že sám musel řešit následky kauzy Dozimetr v pražské organizaci, případ Stanislava Polčáka ale komentovat nechtěl.

„Vybrali jsme tu zatáčku, přeformátovali jsme kandidátku, udělali jsme nějaký výsledek ve volbách a dotáhli to až do pražské koalice. To mě stálo rok života. Ale Standu Polčáka se mi opravdu nechce komentovat,“ řekl s tím, že předsednictvo ani nemá nástroj, jak by případně mohlo rozhodnutí rozhodcovského a smírčího výboru revidovat.

Podle místopředsedkyně Michaely Šebelové je pak klíčové, že Polčák sám vyhodnotil, že zůstane pouze řadovým členem. A stejně to vidí i místopředseda Petr Čížek. „V každé straně a spolku máte někoho. A když ten člověk je jenom pouhým řadovým členem a nedopustil se ničeho trestného, tak v řadovém členství žádný problém nevidím,“ uzavřel.