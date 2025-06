Stanjura chce osvobodit bitcoinové miliardáře od placení daní. Skončit by měl i on, říká Pirát Michálek

Piráti budou hlasovat pro nedůvěru vládě Petra Fialy. Navíc jim ani nestačí konec ministra spravedlnosti Pavla Blažka, chtěli by i konec ministra financí Zbyňka Stanjury (všichni ODS). „Předložil vlastní úpravu zákona, která by bitcoinové miliardáře osvobodila od placení daní. To už o problematickém daru věděl,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Rozhovor Praha 16:49 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

S Pavlem Blažkem máte zkušenosti jak z vlády, tak z opozice. Jak se díváte na dění, které hýbe vládou v posledních dnech?

Bohužel to nejsou jen vnitrovládní problémy, protože teď bude dění v České republice prověřovat i americká FBI. Kauza bitcoin poškozuje obrázek Česka a naši reputaci v zahraničí.

Za Piráty říkáme, že by bylo daleko lepší, aby ministerstvo spravedlnosti nevedla poslankyně za ODS, ale například nestranný odborník či odbornice bez přímých vazeb na ODS. Je totiž klíčové, aby mohli celou bitcoinovou kauzu rozkrýt státní zástupci, kteří spadají právě pod resort spravedlnosti.

Na úterní tiskové konferenci jste vyzvali, aby ve vládě kromě Pavla Blažka skončil i ministr financí Zbyněk Stanjura. Proč? V úterý se Stanjura po boku premiéra Petra Fialy hájil tím, že celá bitcoinová dražba a následná transakce šla přes ministerstvo spravedlnosti.

Zcela zásadní je, že ministr Stanjura podal návrh změny zákona upravující daně, který by v praxi znamenal, že bitcoinový miliardář, který zbohatl na zvýšení kurzu bitcoinu, by nemusel platit žádné daně z příjmu, který získá navíc.

Nejenom, že se pan Stanjura podílel na soupisu darovací smlouvy pro ministerstvo spravedlnosti v této bitcoinové kauze (Stanjura tvrdí, že se o všem dozvěděl až v momentě, kdy již byla darovací smlouva uzavřena, pozn. red.), ale že i za situace, kdy věděl o tomto problematickém daru, neinformoval předem policii. A navíc ještě předložil vlastní úpravu, která by bitcoinové miliardáře osvobodila od placení daní.

„Dopis ministra Blažka z ledna obsahoval pouze žádost o společnou schůzku a tři přílohy (usnesení Krajského soudu v Brně z 8. 1. 2025 v trestní věci vedené proti Tomáši Jiřikovskému a jeho manželce, rozsudek téhož soudu proti oběma manželům ze 3. 9. 2019 a dopis advokáta pana Jiříkovského z ledna 2025 ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi). Detaily jsem ale neznal a popravdě, ani jsem je znát nemusel a neměl, protože to není ministr financí nebo jím řízené ministerstvo, kdo by měl pravomoc jakkoliv vstoupit do záměru ministra jiného resortu nebo mu ho dokonce zakázat. Osobně jsme o tom s Pavlem Blažkem mluvili až na přelomu března a dubna, kdy jsem mu sdělil svůj osobní negativní názor na celou věc. V té době už nicméně byla dle informací ministra Blažka předmětná darovací smlouva mezi Ministerstvem spravedlnosti a dárcem uzavřena.“ Zbyněk Stanjura (ministr financí z ODS)

Všichni víme, jaká je výše státního dluhu a jak hodně se Česko zadlužuje a že nejsou peníze na školství. V této situaci považuji za zcela nepřijatelné, že ministr financí dává všanc miliardy korun, které by mohl vybrat na zdanění takovýchto transakcí.

Kdy s tím návrhem pan Stanjura přišel?

Myslím, že to bylo minulý čtvrtek.

Takže to už bylo v době, kdy věděl o té bitcoinové transakci, která nakonec stála křeslo ministra Blažka?

O tom nepochybně věděl.

Nedůvěra vlády

Opozice svolá schůzi Sněmovny, na které se pokusí vyslovit vládě nedůvěru. Jak se k tomu postaví Piráti?

Piráti se k tomu postaví úplně stejným způsobem, jako když jsme byli z vlády odejiti. Upozorňovali jsme na to, že vláda často prosazuje zájmy zákulisních skupin a ne zájmy občanů České republiky a že vládne s kmotry. Tehdy se nám spousta lidí smála a teď vidí, jaká je realita, kterou jsme my viděli zevnitř.

A jak tedy budete hlasovat?

Určitě pro nedůvěru vládě.

Jak jste během působení Pirátů ve vládě vnímal Pavla Blažka vy? Přeci jen jste jako předseda poslaneckého klubu i pirátský odborník přes justici a legislativu k němu měl možná blíž než ostatní. I po jeho odchodu jej mnozí klidně i z opozice za leccos dokáží ocenit…

Oni chválí pana Blažka, protože byl velmi komunikativní a tím svým trošku hospodským stylem si dokázal naklonit kolegy z jiných politických stran. To mu nepochybně šlo.

Spousta věcí se nám podařila prosadit i díky tomu, že jsme jako Piráti intenzivně tlačili, protože je třeba říci, že některé věci jako ministr zdržoval. Například zákon na ochranu oznamovatelů korupce. Ten zdržoval více než rok a i kvůli tomu Česká republika dostala pokutu 57 milionů korun.

Zdržoval také zákon o zabavování výnosů z trestné činnosti, který kdyby platil, tak je možné zabavit i celé ty tři miliardy, které patrně pocházejí z obchodování s drogami a z vytunelovaného tržiště s bitcoiny.

Takže pozitivních věcí byste moc nenašel...

Některé věci se nám podařilo společně dotáhnout do konce, ale často to bylo spíš navzdory, než přičiněním pana ministra Blažka.

Zmíním změnu zákona, která měla pomoci nastolit spravedlivější podmínky pro splácení dluhu a pro osobní bankroty, což byla také věc, která se táhla neuvěřitelně dlouho, abychom zkrátili dobu pro oddlužení, aby lidé řádně spláceli své dluhy a nedostávali se do nekonečné dluhové spirály. Velmi často se to v důsledku politiky ODS prodlužovalo a ty věci trvaly déle, než bylo potřeba.

A jakou máte zkušenost s Evou Decroix, která by jej v ministerské funkci měla v příštím týdnu nahradit?

Paní poslankyně Decroix s námi spolupracovala na několika užitečných změnách, ať už jde o problematiku rozvodu. Měla tam ale i určité hříšky, například když předložila návrh, který byl napsaný lobbisty ze skupiny PPF, v podstatě se k tomu návrhu přihlásila a řekla, že je jedno, kdo ty návrhy píše.

Ten návrh v praxi znamená, že se výrazně oslabí kontrola veřejnosti a médií toho, co politici předkládají jako pozměňovací návrhy, takže naopak v situaci, kdy bychom měli zpřísňovat opatření proti korupci, tak se tímto způsobem rozvolňují.

Ale není to nic osobního. Domníváme se, že je zcela nežádoucí, aby ODS pokračovala ve správě ministerstva spravedlnosti. Ještě připomenu, že to byli Piráti, kdo byl už na začátku, když se ta vláda tvořila, proti tomu, aby ODS dostala tento rezort, ale že to byla kategorická podmínka Petra Fialy.