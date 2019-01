Kalamita může přijít kdykoli, ale sníh na Vysočině je v prosinci běžný, říká Stanjura o kolapsu D1

Pokud by dálnice D1 byla v prosinci v normálním stavu, tak by k žádnému kolapsu nemuselo dojít. Takový je názor předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury, podle kterého došlo v tomto případě k selhání na straně státu. Řekl to v rozhovoru Radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu Praha 8:28 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na dálnici D1 | Foto: Petr Lemberk / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou o havarijním stavu dálnice D1

Prosincový kolaps na D1 a jen necelé čtyři kilometry nových dálnic otevřené v loňském roce. To jsou důvody, proč se v posledních dnech spekuluje o možné výměně ministra dopravy. Proč se vloni neotevřelo víc nových dálnic? Mohou za to předešlí ministři dopravy, kteří stavby dálnic dostatečně nepřipravili? I na tyto otázky odpovídal v pořadu 20 minut Radiožurnálu bývalý ministr dopravy, současný předseda poslaneckého klubu ODS a expert této strany na dopravu Zbyněk Stanjura.

„S panem předsedou Fialou jsme vyzývali v minulých měsících a v minulých letech k výměně ministra dopravy. Ty problémy jsou dlouhodobé, taky se spekulovalo, že už v druhé vládě Andreje Babiše (ANO) nebude. Sám to zpochybňoval tím, že už nemá motivaci, nakonec ve funkci pokračuje,“ říká Stanjura o současném ministru Danu Ťokovi (za ANO). Podle něj neúspěch ministra vidí i řidiči, kteří jezdí po českých dálnicích a silnicích.

‚Až 10 omezení najednou.‘ Na silnicích se chystají opravy za 11 miliard, provoz zbrzdí hlavně na D1 Číst článek

Občanští demokraté mají ale podle Stanjury problém s celou vládou, nejen s Ťokem. Je to vláda, které nedali důvěru. „Není to určitě jediný ministr, který by měl odejít ze své funkce, takže kdyby došlo k výměně na postu dopravy, tak to určitě nebudeme kritizovat,“ vysvětluje postoj ODS.

Jako bývalý ministr dopravy si je vědom toho, že kalamitní situace, jako byla ta prosincová na D1, může vzniknout kdykoli. „Ale tady k tomu přispělo to, že nebyly ukončeny práce na opravách. Byl zpožděn harmonogram, to znamená, že dálnice na to nebyla připravená fyzicky, a jakmile napadl kalamitní sníh, vznikl velký problém a mnoho řidičů uvízlo vlastně v pasti,“ uvádí.

Zkrachoval nám dodavatel, jinak se nic zásadního nestalo, řekl Ťok ke kolapsu na D1 Číst článek

Problém vidí v nedostatečné reakci ze strany státu. Byla podle něj pomalá, což způsobilo, že se do pasti na dálnici dostali další řidiči - osobních aut, nákladních aut i autobusů s dětmi.

„K tomu přidám, já bych řekl až komické vyjádření pana ministra, že neočekávali kalamitní sníh, že čekali, že v prosinci kalamitní sníh nepřijde. Nevím, co je to kalamitní sníh a co není kalamitní sníh. To, že v prosinci sněží na Vysočině, je zcela běžná věc. Není to nic překvapivého,“ kritizuje Stanjura.

Celý rozhovor se Zbyňkem Stanjurou si můžete poslechnout v přiloženém audiu. Věnuje se výběrovému řízení na zhovitele pro modernizaci D1, kamionům či důvodům, proč se v Česku stavba páteřních komunikací prodlužuje.